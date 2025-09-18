Miño (A Coruña) aprueba la cuenta general de 2024 y reduce su deuda municipal

El pleno del Concello de Miño dio luz verde a la Cuenta General correspondiente al año 2024, cerrando un ejercicio marcado por la estabilidad financiera y la reducción de los pasivos municipales.

Durante el pasado año, la deuda del Concello se redujo en casi 400.000 euros, descendiendo de 19,4 millones a 19 millones, consolidando así la tendencia a la baja de los últimos ejercicios.

Este descenso refleja la aplicación de un modelo de gestión riguroso y planificado, orientado a mantener la sostenibilidad económica del municipio.

Por otro lado, el remanente líquido de tesorería volvió a incrementarse, alcanzando los 2,4 millones de euros, frente a los 1,48 millones del año anterior.

Este aumento proporciona al Concello margen para acometer nuevas inversiones y mejorar los servicios destinados a los vecinos y vecinas de Miño, garantizando al mismo tiempo la estabilidad en el pago de la deuda.

El cierre del ejercicio 2024 confirma la buena salud financiera del municipio, consolidando un modelo de gestión que combina prudencia y capacidad de inversión, y que permitirá afrontar con solvencia los retos económicos de los próximos años.