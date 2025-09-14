¿Lloverá esta semana en A coruña?

Prácticamente llegamos a la mitad de septiembre, lo que significa que queda apenas una semana antes de que el próximo día 22 comience oficialmente el otoño. Desde que arrancó el mes, el sol, que había protagonizado gran parte de agosto en A Coruña, ha brillado por su ausencia, pues la lluvia no ha faltado en estos días. Sin embargo, esta situación podría cambiar, ya que MeteoGalicia pronostica para la próxima semana un regreso del buen tiempo y un aumento de las temperaturas.

Este domingo, 14 de septiembre, la agencia meteorológica prevé que el cielo se alterne entre nubes y claros con ocasiones en los que se encuentre despejado. Asimismo, señalan que se esperan precipitaciones el domingo por la noche.

En cuanto a las temperaturas, estas serán normales para este periodo del año. Las mínimas experimentarán un descenso notable y las máximas, un descenso moderado, en definitiva situándose entre los 17 y 25 grados, respectivamente.

Por otro lado, MeteoGalicia también apunta que la calidad del aire se mantendrá, por lo general, en un nivel favorable.

La próxima semana, el lunes por la mañana podrían registrarse algunas precipitaciones, aunque por la tarde se espera un tiempo más tranquilo con intervalos de nubes y claros. El resto de la semana la lluvia desaparecerá para dejar paso a jornadas de sol y nubes. Sin embargo, esta mejoría podría no durar demasiado, ya que de cara al fin de semana podrían volver las lluvias.