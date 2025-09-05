¿Lloverá este fin de semana en A Coruña? El verano se resiste a marchar

Aunque la semana empezó entre nubes, parece que el primer fin de semana de septiembre está dando un poco de tregua y el verano se alarga en A Coruña.

Este viernes, 5 de septiembre los cielos han amanecido totalmente despejados, aunque con temperaturas mínimas en descenso.

Los termómetros llegaron a marcar los 13 grados esta noche, dejando un clima más fresco para esta época del año. Si bien, las máximas llegarán a alcanzar los 24 grados al mediodía, dejando una tarde digna de terraza para los coruñeses.

En cuanto al fin de semana, el sábado el día se mantendrá más o menos igual, con temperaturas mínimas en ascenso, hasta los 15 grados, y máximas sin cambios. Los cielos se mantendrán igualmente despejados hasta la noche, cuando la lluvia haga acto de presencia.

El domingo estará pasado por agua por la mañana, dando alguna tregua por la tarde, con cielos que alternarán entre nubes y claros.