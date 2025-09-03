A Coruña responde a la Xunta: "El tema de la vivienda debe estar por encima de riñas políticas"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, esta mañana en rueda de prensa. Concello de A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha respondido este miércoles a las declaraciones realizadas ayer por la Xunta sobre la aplicación de A Coruña como zona residencial tensionada, insistiendo en que el acceso a la vivienda debe primar sobre cualquier disputa política.

"Estoy cansada de polémicas y de discutir. El tema de la vivienda tiene que estar por encima de las rencillas políticas, por los precios, por la imposibilidad de familias de acceder a una vivienda...", afirmó la regidora esta mañana en rueda de prensa.

Rey subrayó que "no existe una solución mágica" para este problema, pero ya se han adoptado medidas por parte de las administraciones para poder mitigarlo, "como la regulación de las viviendas de uso turístico".

"Deberíamos dejar al margen la pelea política y ponernos a trabajar. Que queremos que funcione o que no, porque si el objetivo es que la medida fracase, que lo digan", señaló.

La alcaldesa añadió que continuará dialogando con la conselleira para garantizar que las medidas funcionen, no para apuntarse un tanto político. Además, reclamó la entrega de datos autonómicos, como los relativos a fianzas, para poder aplicar las medidas de manera efectiva: "Ante esa inacción pedimos que se tome en serio esta medida. Lo que hay que hacer es colaborar".

Respuesta de la respuesta

Todo ello después de que ayer martes, Inés Rey reclamara a la Xunta un marco jurídico claro para poder aplicar con éxito la declaración de A Coruña como zona tensionada de vivienda. Según explicó, la ley estatal delega en las comunidades autónomas el desarrollo de la normativa para sancionar y hacer efectivas las medidas en los mercados residenciales tensionados.

"Navarra y Cataluña ya lo han desarrollado, el País Vasco lo está haciendo ahora mismo, y yo lo que le pediría a la Xunta es que desarrollen la parte autonómica para dar efectividad a las medidas", aseguró la alcaldesa. Rey insistió en que sin un reglamento sancionador y herramientas jurídicas, las medidas se quedarían en una mera declaración.

El gobierno autonómico respondió, por su parte, que la normativa sobre zonas declaradas tensionadas es estatal, y que su aplicación también corresponde al Gobierno central. Según el texto, la Xunta únicamente debe tramitar la documentación relativa a la solicitud de declaración de mercado residencial tensionado.