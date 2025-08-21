Culleredo (A Coruña) tiene 398 expedientes abiertos para requerir la limpieza de fincas

El Concello de Culleredo tramita 398 expedientes para ordenar la limpieza de fincas particulares que no fueron acondicionadas debidamente por sus titulares. Esta actuación está determinada por la legislación autonómica con el objeto de minimizar los riesgos de incendios forestales.

La incoación de los expedientes procede principalmente de las denuncias que efectúan los vecinos colindantes, siguiendo el protocolo establecido a tal efecto. La mayoría de los requerimientos fueron ya notificados a los dueños y unos 99 se encuentran ahora mismo en tramitación.

Precisamente, Culleredo sufrió un incendio forestal en el Monte Costa esta semana. El fuego, que comenzó de madrugada y fue detectado por el aeropuerto de Alvedro, arrasó 1,9 hectáreas. Las llamas no afectaron a las viviendas, pero sí obligaron a cortar el suministro eléctrico por seguridad.

Sanciones de hasta 1.500 euros

Los servicios técnicos municipales abren los expedientes con los avisos que realizan los particulares por registro tras efectuar una inspección. En algunos casos los plazos se demoran al no aparecer los dueños, siendo necesario publicar los avisos en los boletines oficiales. Uno de los casos más complejos sucede cuando es preciso localizar a los herederos.

El Concello indica en las notificaciones a los propietarios las medidas que han de tomar y realiza una valoración provisional de los trabajos a efectuar, si bien, en el caso de tener que acometer la ejecución subsidiaria, el coste repercutido será el que suponga de forma definitiva, según informa en un comunicado.

La ordenanza municipal establece que incumplir el deber de limpieza puede implicar sanciones de hasta 750 euros si es leve o el doble si se considera grave por el riesgo de incendio. El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, pide a la ciudadanía que eviten el riesgo de los fuegos ante una situación en la que es preciso "extremar las precauciones".

Fajas secundarias

El Concello de Culleredo, la Xunta de Galicia, la Fegamp y el Seaga suscribieron un convenio para actuar en conjunto en el ámbito de las fajas secundarias de gestión de la biomasa y garantizar que los propietarios las mantienen conforme a la ley.

El ayuntamiento emitió a finales del año pasado unas 6.000 notificaciones a propietarios de montes, una vez que la Xunta realizó inspecciones en el terreno y determinó en acta las parcelas que incumplían la obligación.

Las labores que deben acometer los propietarios residen en la limpieza de las parcelas y en la retirada de las especies arbóreas indicadas como prohibidas en las fajas por parte de la ley 3/2007 de prevención de incendios. Los propietarios, una vez que empiezan a efectuar las labores de limpieza, deben indicarlo al Ayuntamiento.

Las fajas secundarias se definen en los alrededores de infraestructuras, viviendas y equipamientos. Conservarlas correctamente es una medida esencial para evitar la propagación de incendios forestales en puntos especialmente sensibles.