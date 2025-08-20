Los sindicatos de la hostelería de A Coruña reclaman el desbloqueo de la negociación del convenio

Las secciones sindicales de la CIG, UGT y CCOO han llevado a cabo este miércoles una manifestación en modo concentración a las 19:00 en el muelle Calvo Sotelo reclamando que se desbloquee la negociación del convenio provincial del sector.

Según indicaron los sindicatos, esta situación afecta a 20.000 trabajadores en un proceso que debió iniciarse en enero del 2025 pero que está paralizado, según sus manifestaciones, por la parte patronal.

Estos sindicatos justifican las mejoras en el convenio ante el crecimiento del sector y los datos que presenta a nivel de turismo y facturación.

Reclaman en concreto mejoras en las condiciones laborales de uno de los sectores con más demanda.