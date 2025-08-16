Protección Civil en Culleredo (A Coruña) cesa en sus funciones "temporalmente"

La agrupación de voluntarios de Protección Civil en Culleredo (A Coruña) ha comunicado a través de sus redes sociales que "cesan de sus funciones de forma temporal".

En el texto, la entidad dice que están sin seguro de accidentes desde el 24 de julio del 2025 y que su vehículo tampoco está asegurado.

Así mismo, afirman que está dada de baja la línea telefónica con la que mantienen contacto con el 112 cada vez que están de operativo para gestionar cualquier incidencia o recibir avisos.

Protección Civil dice que "nuestra vida corría peligro en las fiestas de O Burgo".

"Estamos convocados para Castelo Conta y demás coberturas aparte de relevar a compañeros que están trabajando duro en los incendios de Ourense para poder facilitar ayuda sanitaria, e incluso psicológica a la población, y todas las tareas que nos fuesen encomendadas una vez allí. Y lógicamente, la ayuda logística a los compañeros que se están dejando la piel apagando los incendios con avituallamiento, material, y todo lo que fuera necesario. Nuestra vocación es cuidar a las personas, pero también nos jugamos nuestra vida aunque seamos voluntarios", reflexionan.

Por ello, "continuar por ahora no será posible dado que el consistorio tampoco nos da fechas para poder dar de alta los servicios que necesitamos para poder garantizar nuestra integridad".

Culleredo se defiende y dice que están vigentes los seguros

En un comunicado de prensa, el ayuntamiento de Culleredo dice que "ante el malentendido surgido sobre los seguros de Protección Civil, aclarar que todos los seguros, tanto del vehículo como de voluntariado, están vigentes a día de hoy".

"Los servicios técnicos del ayuntamiento están tramitando la renovación y pago de los mismos, algo que se tiene que completar en lo que queda de mes", reiteran.

"El ayuntamiento de Culleredo destaca y agradece el papel esencial que tienen los voluntarios y voluntarias de Protección Civil en la seguridad y asistencia a la ciudadanía. Su trabajo desinteresado es fundamental para nuestro municipio", concluyen.