Registradas varias picaduras por carabelas portuguesas en la playa de Riazor de A Coruña

La presencia de carabelas portuguesas se está haciendo notar en la última semana en las playas de A Coruña, especialmente en las del centro urbano de la ciudad: Riazor, Orzán y Matadero. Este miércoles, los socorristas han notificado varias personas afectadas por picaduras de estos organismos, confundibles con las medusas.

Según informan desde el Concello, a lo largo del día de hoy se ha detectado la llegada de diversas especies de medusa y carabelas portuguesas a la orilla de las playas de Riazor, Orzán y Matadero. Algunas se tratan de crías de pequeño tamaño.

Ante varios episodios de picadura contabilizados durante esta jornada, la recomendación del servicio de socorrismo es evitar en todo momento el contacto con estos animales, seguir sus instrucciones —ya sea presencial, por megafonía o por banderas— y, en caso de picadura, avisar a los socorristas o acudir a la caseta.

Por ahora, estas tres playas urbanas son las únicas de la ciudad que cuentan con bandera amarilla y bandera de notificación de presencia de medusas.

Asimismo, desde el Concello señalan que, si se registrase una llegada masiva de estos animales, se izaría la bandera roja, que determina la prohibición de baño.