La Xunta recibirá al alcalde de Culleredo (A Coruña) para tratar el futuro de la rotonda de Ledoño

El Ayuntamiento de Culleredo ha informado de que el alcalde, José Ramón Rioboo, será recibido nuevamente por la Xunta de Galicia el próximo 2 de septiembre, en un encuentro solicitado por el gobierno local y anunciado por la administración autonómica para tratar las principales preocupaciones vecinales en relación con la carretera AC-523 a su paso por Ledoño.

En la reunión, el alcalde trasladará las reivindicaciones de los vecinos para mantener la glorieta, un objetivo que ha sido provisionalmente conseguido, pendiente ahora de ser confirmado formalmente y que se valora mantener de manera definitiva, tal y como confirman en nota de prensa.

También se tratará el anuncio de semanas atrás de la administración autonómica sobre la ejecución de un paso peatonal, con el fin de conocer de primera mano cuáles son sus características y cómo se va a desarrollar, así como evaluar si supone una mejora real de la seguridad peatonal en la zona.

"Desde el Ayuntamiento se valora positivamente la celebración de este encuentro, confiando en que sirva para avanzar en una solución compartida que garantice la funcionalidad vial, la seguridad de las personas y el respeto al sentir vecinal", amplían.