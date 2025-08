Protesta en A Coruña para exigir a los Franco la devolución de la Casa Cornide al patrimonio público

Una treintena de personas se han concentrado ante la Casa Cornide en A Coruña para exigir su "devolución" al patrimonio público. La protesta ha coincidido con el primer día de apertura de puertas del inmueble, en cumplimiento de los requerimientos efectuados por la Xunta tras su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

Las personas que han participado en la concentración llevaban carteles en los que podía leerse "Devolución de la Casa Cornide al pueblo de A Coruña. Franquismo Nunca Más" o que "Devuelvan todo lo robado". Los asistentes también han exigido al ayuntamiento que impulse su devolución al patrimonio público y que "convoque movilizaciones para que los Franco se marchen".

Así lo ha expuesto, en declaraciones a los medios de comunicación, Manuel Monge, presidente de Defensa do Común, entidad convocante de la protesta y que desde hace años ha promovido distintas movilizaciones para lograr que la propiedad que los Franco lograron en la década de los sesenta sea de nuevo de la ciudad.

Monge ha explicado que el inmueble era propiedad del Concello da Coruña y llegó a ser de Carmen Polo, esposa del dictador, a través de una puja, en la que Pedro Barrié de la Maza se hizo con la casa por 305.000 pesetas para cuatro días después formalizar la venta a los Franco por 25.000 pesetas. "Sin que haya constancia de ningún pago", han insistido.

"Vamos a seguir reivindicando la devolución, no solo que se abra", ha insistido Monge, que ha pedido que se retiren las distinciones a personas que tuvieron, a su juicio, "un papel fundamental" en lo que Defensa do Común considera un "expolio". El presidente de Defensa do Común considera que las primeras visitas están "arregladas" al agotarse las visitas para agosto el primer día.

"Proponemos que en vez de una visita cada semana se hagan, por lo menos, tres, y en vez de cinco personas por visita, sean quince", ha dicho Manuel Monge en declaraciones recogidas por Europa Press, para argumentar también que la gestión de las mismas debería ser a través del consistorio coruñés.

La Casa Cornide abrió este lunes al público. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, y el historiador Alfredo Vigo Trasancos fueron algunas de las primeras personas en acceder al inmueble, completamente vacío.