El plazo para optar al concurso del diseño de la fachada marítima coruñesa concluye el 1 de agosto

El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, ha recordado que el plazo para optar al concurso internacional para la redacción del plan que definirá los futuros usos de los muelles interiores del puerto coruñés finaliza el próximo 1 de agosto.

"Estamos manteniendo el planning previsto", ha recalcado. Lo ha hecho a preguntas de los periodistas sobre este asunto tras la presentación de los actos de conmemoración del quinto centenario de la expedición que partió de la ciudad herculina a las Molucas.

Fernández Prado ha explicado que ha habido "unos recursos" en la primera fase del concurso. No obstante, ha indicado que es una situación que "no tiene más trascendencia". "No hemos recibido todavía contestación si se aceptan o no, podrían retrasar un mes el proceso pero vamos holgados de tiempo", ha insistido.

Así, ha concretado que "la idea es tener entre octubre y noviembre, a final de año, los cinco seleccionados que pasan a la segunda fase". A continuación, ha avanzado, la previsión es "tener resuelto el concurso en el verano de 2026".