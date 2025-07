La alcaldesa de A Coruña ve "asqueroso" lo de Ábalos y condena que se trate a las mujeres como ganado

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha lanzado un mensaje contundente este martes desde su ciudad, al día siguiente de su participación en el Comité Federal del PSOE celebrado en Valencia.

En declaraciones a los medios, Rey ha reivindicado una agenda feminista más proactiva dentro del partido, ha reclamado que se reactive la Ley de Abolición de la Prostitución y ha condenado sin ambages las conversaciones atribuidas a José Luis Ábalos en las que se refería a mujeres de forma denigrante.

"Es asqueroso que existan todavía hombres puteros que traten a las mujeres como ganado, que se las repartan”, afirmó con contundencia.

"Me dan un profundo asco. No tienen nada que ver con los valores del Partido Socialista, pero tampoco deberían tener cabida en ninguna sociedad", zanjó. "No hablo de futuro, hablo de ahora. Yo no quiero una sociedad así, ni para mis hijos ni para nadie".

Una voz feminista en el Comité Federal

Inés Rey fue una de las voces femeninas destacadas en el Comité celebrado en Valencia, en el que el propio partido ha reivindicado su carácter feminista.

Durante su intervención ante los medios esta mañana, Rey también alertó de una dinámica que, dijo, persiste en la política y en otros ámbitos de poder: los llamados "acantilados de cristal".

"Las mujeres accedemos a puestos de liderazgo cuando los hombres han fracasado antes en su gestión. No somos cuidadoras perpetuas ni bomberas. Queremos estar en los espacios de poder por derecho propio, no para salvar siempre las situaciones críticas", explicó.

La alcaldesa subrayó que el feminismo no busca cuotas, sino igualdad real en la representación: "Las mujeres no somos un colectivo. Somos más de la mitad de la población. Tenemos que estar en todos los espacios de poder y de decisión, no por corrección política, sino por justicia democrática".