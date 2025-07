El comercio de A Coruña, dividido ante las rebajas: "Funcionan bien", pero "ya no son lo de antes"

Ha pasado una semana desde que arrancaron las rebajas de verano, un periodo en el que muchas personas en A Coruña aprovechan los descuentos para renovar el armario y hacerse con ropa nueva. Más allá de las grandes cadenas, el pequeño comercio local trata de capear el año impulsando las ventas en este periodo, pese a no poder competir con los precios de las grandes marcas.

"Nosotros llevamos 15 días con los descuentos. Hemos empezado un poco más flojos que el año pasado en cuanto a rebajas, pero estamos vendiendo muy bien. Antes de empezar, las ventas estaban complicadas, y ahora han repuntado. A día de hoy, vamos más o menos igual que el año pasado, quizás un poquito por encima", explica María Fernández, propietaria de Mazzi.

También destaca el impacto del clima en el consumidor: "Por supuesto, el mal tiempo influye en que la gente salga a comprar más. En invierno no se nota tanto, pero en verano, si hace bueno, es fundamental para que baje el consumo".

En una línea similar se pronuncia Teresa, propietaria de Gotas de lluvia: "Las rebajas están yendo bien, pero llevamos muy poco tiempo. Cuando no hace buen tiempo vendemos más, porque la gente busca planes alternativos a la playa".

"Las rebajas ya no son lo que eran"

Por otro lado, las zapaterías también perciben los efectos de la temporada estival. En Calzados Adrián reconocen que el verano es uno de los momentos del año con más ventas: "Nos influye mucho el turismo y el buen tiempo, porque la gente tiene ganas de gastar en zapato de temporada".

En Olivares Shoes & Bags, María José Olivares señala que las ventas en rebajas están siendo muy similares a las del año pasado: "La campaña de primavera fue un desastre porque el tiempo no acompañó. Llovió e hizo frío hasta primeros de junio, y es una época en la que la gente suele comprar porque hay muchos eventos".

A esto se suma, según Olivares, un cambio estructural en los hábitos de consumo: "Las rebajas de ahora, indudablemente, no son las rebajas de antes. Las cadenas juegan con otros márgenes comerciales muy distintos a los nuestros, y además hacen campañas durante todo el año. Entonces, las rebajas ya no tienen el tirón que tenían. Además, el coste de vida ha subido".

El mal tiempo no frena al turismo ni a la hostelería

La falta de sol y buen tiempo en este inicio de julio no frena a los visitantes que eligen A Coruña como destino para pasar unos días. Según Agustín Collazo, presidente de la Asociación Provincial de Hospedaje de A Coruña, "no está habiendo muchas cancelaciones".

Eso sí, apunta a una tendencia que se repite: "Probablemente se produzca una ralentización de las reservas, es decir, que aumenten las de última hora, como ya ocurrió el año pasado durante la primera quincena de julio".

Por su parte, Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, asegura que el mal tiempo no afecta especialmente a la restauración: "De momento no hay cancelaciones por el tiempo. Es normal en Galicia. La gente viene a comer y a disfrutar de los paisajes, no es un destino donde predomine la playa".