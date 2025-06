Los usuarios del tren en A Coruña ante los nuevos abonos: "Sigue siendo incomparable con la AP-9"

A partir del próximo 1 de julio viajar en tren ya no será gratuito. Desde ese día los viajes en Renfe tendrán nuevas tarifas, tal y como anunció la compañía el pasado 20 de junio, con descuentos —de hasta el 70% en el caso de los jóvenes— en el abono mensual exprés o un bono de 10 viajes para Media Distancia.

Con estos nuevos precios bonificados, viajar de manera habitual entre A Coruña y Santiago de Compostela, con abono mensual exprés bonificado al 40%, saldrá por 90,30 euros. Si se opta por un bono de 10 viajes con un año de validez, el precio es de 27,35 euros.

Otras líneas frecuentadas, como la que une la ciudad herculina con Vigo pasan de ser gratuitas a costar 204,65 euros al mes con el descuento del 40% o 64,45 euros por cada bono de 10 viajes.

Alejandro Varela es una de las personas que se verá afectada por los cambios en los abonos. Residente en Santiago pero con trabajo en A Coruña, admite que notará el fin del abono gratuito. De todas formas, señala que "sigue siendo incomparable con ir y venir por la AP-9. Un bono para 20 días con 40 viajes me cuesta lo mismo que ir y venir por la autopista cuatro días".

En ese sentido, no considera estas nuevas tarifas algo "descabellado".

Rita Martínez hace el camino inverso. Reside en A Coruña pero trabaja en Santiago, una distancia que considera "muy corta, bastante equivalente a la de un Cercanías en una ciudad grande. Allí pagan un dinero mucho menor que el nuestro solo porque aquí se considera Media Distancia".

El nuevo precio, de unos 90 euros al mes, le parece "ridículo" y considera que Galicia es una "olvidada" en esta situación.

El mismo recorrido hace Carlos Torrado, que de manera casi diaria viaja entre A Coruña y Santiago. "Estos bonos me parecen bien. Es cierto que el cambio de pasar a ser gratuito a casi 90 euros al mes es un salto un poco grande y creo que se debería buscar alguna forma de que los pasajeros recurrentes no tuvieran que pagar estas sumas", explica.

En su caso, un año de diferencia en su fecha de nacimiento hace que el descuento que podría ahorrar pase del 70% al 40%. "Aunque entiendo que a los jóvenes haya que aplicarles un mayor descuento", matiza.

"Es una pena que parte de mi sueldo tenga que irse en desplazarme para ir a trabajar", añade este coruñés.

Por su parte, María Álvarez, residente en A Coruña pero natural de un pueblo de Ourense, reconoce que notó "una barbaridad" la ayuda económica que supusieron los abonos gratuitos.

"A mi pueblo no puedo llegar en tren. Tenía que coger un tren a la ciudad y luego coger después un regional y en mi época de estudiante, antes del abono gratuito, podía gastar 50-60 euros a la semana por ir a ver a mi familia a casa", cuenta.

"Ahora los voy a echar de menos, desde luego. Los agradecí inmensamente", añade sobre el fin del abono gratuito.

Uxío Estévez también parte habitualmente de A Coruña pero dirección Pontevedra por motivos de trabajo. Para él, la cuestión está en dejar de considerar las Medias Distancias como "vías dedicadas al turismo. No dejan de tener un alto uso de personas como yo, que soy trabajador y tengo que desplazarme a Pontevedra". Teniendo en cuenta los precios de las autopistas, califica estos desplazamientos entre ciudades como un "lujo".

"La alternativa que es el tren debería ser, no gratuita, que ha estado genial y ojalá siguiese, pero contar con una aportación simbólica. No pasar de 0 euros a lo que cuesta ahora cuando es algo que la gente usa para trabajar, no por ocio", apunta.

En su caso, con un abono mensual bonificado al 40%, el transporte le costará 188,95 euros al mes.

Como solución, propone que los trabajadores que hagan uso diario o frecuente, "por lo menos paguen un precio asequible y que no supere los 100 euros, aunque siga siendo más barato que desplazarte en coche si sumas gasolina y peajes. Hay que reconsiderar el uso que se le da a las vías de tren ante la ausencia de Cercanías".

Más de 7 millones de personas viajaron con Renfe en Galicia el año pasado

Según informaba Renfe el pasado mes de febrero, el Eje Atlántico que une A Coruña y Vigo pasando por Santiago fue el más demandado a nivel nacional dentro de todas sus opciones de Media Distancia. Más de 5,3 millones de personas hicieron uso de este trayecto.

Añadiendo otras líneas, unos 7,4 millones de viajeros utilizaron los trenes del Servicio Público de Galicia el año pasado, lo que supone un aumento del 6,1%.

En la Plataforma de Usuarios de Media Distancia de Galicia considera que todavía es pronto para prever si el fin de los abonos gratuitos hará bajar las cifras de usuarios.

"La gratuidad estaba demostrando que había una demanda tremenda de esos servicios, sobre todo en las horas punta. Lo ideal es que los trenes sigan llevando una ocupación parecida. Si cae mucho es porque los precios están fuera de lugar", afirman fuentes de la agrupación.

La asociación todavía está valorando las implicaciones de las nuevas tarifas y emitirá una valoración en los próximos días después de contactar con Renfe —a quien critican por la poca antelación con la que se ha difundido la información de los nuevos precios— para expresarle sus preocupaciones.