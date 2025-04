Cambre (A Coruña): un pleno marcado por llamadas al diálogo y una elección "impuesta por ley"

Diana Piñeiro ya es la nueva alcaldesa de Cambre. El pleno de su nombramiento siguió el guión previsto y empezó con puntualidad, con semblantes serios y una responsabilidad por delante para la nueva alcaldesa. Duró 24 minutos.

A los dos candidatos anunciados, la electa Piñeiro y el portavoz del PSOE, Diego Alcantarilla, se sumó una tercera candidatura: la de Alternativa dos Veciños. Unión por Cambre no presentó a nadie, tal y como había acordado en su asamblea. Ramón Boga todavía formó parte de la sesión, aunque tiene previsto dimitir para incorporarse de nuevo a sus responsabilidades como funcionario tras dejar el gobierno municipal.

La votación se desarrolló mediante el sistema nominal. La secretaria fue llamando uno a uno a los concejales, que dijeron en alto su elección. Cuatro nombraron a Diana Piñeiro, siete a Diego Alcantarilla, dos a Raúl Varela, y el resto pronunciaron la palabra abstención. Con este escenario, la popular aceptó el cargo a las 11:12, recibiendo el bastón de mando un minuto más tarde y pasando a presidir la sesión desde ese momento.

Llamamiento al diálogo y a Cambre por encima de todo

Diana Piñeiro, ya desde la presidencia de la sesión, se dirigió a los presentes. "No es un día de celebración, es un día de transición. La celebración vendrá en dos años, cuando los vecinos y vecinas de Cambre decidan con su voto quién gobierna este Concello. Mi labor de aquí a las elecciones es buscar el diálogo, consensos y la mejor elección. Estamos en una situación excepcional que requiere de momentos excepcionales, no de colores, sino de compromiso por Cambre. No es momento de ideologías, sino de posicionamiento conjunto ante situaciones que nos afectan a todos y todas", expresó.

La nueva alcaldesa incidió en la necesidad de consensos: "Nos corresponde la responsabilidad de gestionar con eficacia, inteligencia y proporcionalidad. Y eso solo se puede hacer desde el diálogo y la voluntad de llegar a acuerdos. En política afrontar tiempos difíciles implica tomar decisiones difíciles. El PP asume esa enorme responsabilidad, no como una carga, sino como una oportunidad para seguir trabajando por Cambre. Haremos todo lo posible para mantener el barco a flote aunque las condiciones no sean las más favorables. Trabajaremos con humildad, empatía, buscando soluciones simples y propósitos alcanzables, y buscaremos la confianza perdida"

"Hoy se abre un nuevo escenario político, un escenario donde se tomarán decisiones que puedan dar soluciones a una situación compleja e incierta. Todos los miembros debemos ser flexibles, concentrados y productivos. Este cargo viene impuesto por ley, nunca pensamos en este escenario. Por lealtad defendimos a Unión por Cambre cuando intentaron que no llegaran al poder, respetamos la voluntad de los vecinos. Hoy, por falta de pactos en la izquierda, nos vemos en una situación inesperada, pero la asumiremos con decisión, certeza y visión", relató ante los concejales.

"Quizás ahora sea el momento de reflexionar, ver qué está pasando en Cambre. Cambre se encuentra en una crisis de gobernabilidad que necesita de un gran esfuerzo, talante y diálogo. Debemos proteger los intereses de Cambre y todos juntos. Expreso mi tristeza, Cambre es mi identidad. Como política, expreso la valentía de un pueblo preparado. Son momentos de lealtad y diligencia. El PP por mandato electoral asume esta gran responsabilidad pero también confía en el resto de grupos para sacar a Cambre de donde está. Hoy empieza una nueva etapa, de transición, donde el PP velará por los intereses de los vecinos y vecinas de Cambre hasta que el poder de las urnas decida un nuevo representante legítimo", aseveró.

Unión por Cambre pasa a la oposición deseándole "mucha suerte"

María Pan, ya en condición de exalcaldesa, tomó la palabra en nombre de la fuerza política más votada, Unión por Cambre. "Le doy la enhorabuena por ser alcaldesa. Llega usted aupada por el PSOE y el BNG, que no dudaron en ponerse de su lado y hacer frente común desde la oposición para frenar y desgastar al gobierno. No le quedan momentos fáciles ni sencillos, le deseo mucha suerte en esta nueva etapa que empieza hoy y espero que sus socios no fallen. Unión por Cambre estará a la altura de las circunstancias, será constructiva. Nunca olvide por encima de todo la defensa de los intereses de los vecinos de Cambre. Ahí encontraremos muchos puntos en común. Mucha suerte y enhorabuena", dijo.

Diego Alcantarilla, el discurso más breve

El líder del PSOE, Diego Alcantarilla, felicitó a la nueva alcaldesa en el discurso más breve de los que tuvieron lugar. "Le deseo mucho ánimo. Desde el PSOE trabajaremos desde la oposición", manifestó.

El BNG felicita a Piñeiro pero sigue queriendo una alternativa de izquierdas

Daniel Carballada dejó varios dardos en su intervención, felicitando en primer lugar a la nueva alcaldesa. "Desde la discrepancia, saludamos la llegada del PP. Como ya dijo la nueva alcaldesa, es propiciada por el fracaso y la falta de entendimiento de la izquierda. Vamos a seguir trabajando para que haya entendimiento en Cambre en la izquierda, que es mayoritaria y hegemónica en nuestra vida social. Queremos dejar claro que los pitonisos con formas de tahúres se equivocaron (en referencia a Unión por Cambre). Hay quien decía que hoy iba a cristalizar un gobierno de PP, PSOE y BNG y nada más lejos de la realidad. El BNG es una fuerza de izquierdas y estará en la oposición. Sigan ustedes sin ver la realidad que ya ven lo bien que les va", afirmó.

"Nosotros vamos a lo nuestro, a intentar sacar a Cambre de la situación terrible en la que estamos, dispuestos a colaborar con Diana y con el nuevo gobierno municipal, y ojalá esa voluntad sea recíproca. No tenemos dudas de que va a ser así. Ningún consejo por dar. Hace un año cuando María Pan asumió el bastón, en negociaciones defendimos abrir la junta de gobierno al conjunto de grupos políticos y se negó esa invitación al PP y PSOE. Si estamos por sumar todos en Cambre, entendemos que nadie sobra. Nosotros invitamos al nuevo gobierno a emprender el camino de este discurso inicial, consensos en vez de disensos", concluyó.

Alternativa le desea la mejor de las suertes y explica su postura

Raúl Varela Fraguío explicó la postura de Alternativa ante esta votación: "Lo primero, bienvenida y la mejor de las suertes. Esto no es un tema de ideología, podemos estar en las antípodas pero os deseamos suerte, trabajo y esfuerzos. Es el momento de sentarse y hablar con todos los partidos. Una de las cosas que proponíamos es un gobierno de concentración, por eso nos postulamos, por coherencia. La situación no pinta bien y es el momento de dejar nuestras rencillas a un lado y remar en el mismo barco por el bien de nuestros vecinos", indicó.