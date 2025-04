UxC decidirá mañana su postura ante el futuro de la alcaldía de Cambre (A Coruña)

El Concello de Cambre busca a su tercer alcalde o alcaldesa. Tras la dimisión de María Pan, el primer teniente de alcalde ostenta el bastón de mando de forma transitoria, por segunda vez, hasta el lunes 21 de abril a las 11:00. A esa hora dará comienzo un pleno de investidura que cuenta con dos candidaturas confirmadas y todo un ejercicio de matemática política para tratar de alcanzar la estabilidad necesaria para gobernar hasta el año 2027.

La corporación se compone de 21 concejales, de los que un tercio (7) pertenecen a Unión por Cambre, el partido que gobernó en minoría y que ha dicho basta ante la parálisis a la que la oposición le sometió en cada pleno. Las cuatro actas del PP, que fue la segunda fuerza, tienen como contrapeso a las cuatro del PSOE, por tres del BNG, dos de Alternativa dos Veciños y una concejala no adscrita, que fue en las listas del PP.

Durante el gobierno de María Pan, Unión por Cambre gobernó en solitario. El PSOE no quiso entrar en el gobierno al no cumplirse su petición de gestionar el área de contratación y recibió una oferta insuficiente a su juicio que era obras. A UxC le apoyaron, desde la junta de gobierno, Alternativa dos Veciños y, con su voto, la concejala no adscrita. Diez en total.

Pero en todo momento se encontró con once votos negativos, que colocaban el dedo hacia abajo ante cualquier propuesta. Son los cuatro votos del PP, cuatro del PSOE y tres del BNG. Un tripartito irrealizable por cuestiones políticas pero cuya suma desde la oposición sirvió para frenar cualquier otra opción.

Unión por Cambre

El partido de Óscar García Patiño todavía no ha fijado una postura definitiva. María Pan avanzó en su acto de dimisión que mantendrá su acta como concejala y que no se plantea optar de nuevo a la alcaldía. De esta forma, la formación local puede optar por tres escenarios: no presentar candidato, presentar un candidato que no sea Pan o apoyar a otro candidato. La decisión la tomarán las bases del partido en una asamblea convocada para mañana miércoles 16 de abril por la tarde.

Partido Popular

Es la segunda fuerza más votada, aunque haya perdido una concejala. Se ve con fuerzas de gobernar y su portavoz, Diana Piñeiro, ya ha anunciado que presentará su candidatura. Si no encabeza el gobierno, entiende que su lugar está en la oposición y no entraría en ninguna otra ecuación. Pretende dejar atrás la política de siglas para buscar una política de acuerdos que permita sacar adelante el reto al que se enfrenta Cambre, pero la aritmética no le es favorable. Ha sido muy crítico con la gestión de Unión por Cambre.

Partido Socialista

El anterior socio de gobierno de Unión por Cambre tiene experiencia en el gobierno municipal y una idea muy clara: el bastón de mando para liderar un gobierno de izquierdas. Dentro de su bloque, es la fuerza más votada aunque sea la tercera en el cómputo general y quiere encabezar el nuevo ejecutivo. Deberá llegar a acuerdos, y pretende negociar con todos, incluido Unión por Cambre, aunque no parece sencillo que puedan alcanzar acuerdos. Su portavoz, Diego Alcantarilla, fue el primero en postularse, solo hora y media después de que comenzase el pleno donde se tomó cuenta de la dimisión de María Pan.

Bloque Nacionalista Galego

Formó parte de un tripartito con Unión por Cambre y el PSOE en una legislatura anterior y no descarta la idea de gobernar con el PSOE si la suma es positiva. La formación frentista no tiene dudas en ese sentido y apoyará la candidatura de Diego Alcantarilla. Es la cuarta fuerza política y hace un llamamiento a la responsabilidad y, de alguna manera, "a la seriedad, rigor y compromiso de las fuerzas de izquierda que se presentaron. Si el BNG y el PSOE se unen suman tanto como Unión por Cambre, pero con más votos", indica su portavoz local, Daniel Carballada.

"Si eso se suma a los dos de Alternativa dos Veciños, que tiene un electorado inequívocamente de izquierdas, suman 9, es decir, a dos de la mayoría absoluta, obligando a pensar el sentido del voto a las demás fuerzas. Todo lo que no sea una alternativa de izquierda, que tiene mucha fuerza en Cambre, abre el camino a que se perpetúe una Unión por Cambre agotada y sin proyecto o poner a disposición del PP el gobierno de Cambre, algo legítimo pero que no tiene el apoyo popular suficiente", explica.

Alternativa dos Veciños

El partido de Ángel García Seoane tiene clara su prioridad: que Cambre tenga un gobierno que permita avanzar y desbloquear la situación. La formación no tiene previsto ninguna comunicación pública en los próximos días, pero tratará de favorecer que ese gobierno pueda ser real. Su propuesta inicial fue el de un gobierno con representación de todas las fuerzas políticas hasta el final de la legislatura. Alternativa no entró en el gobierno de María Pan pero si lo apoyó y formó parte de la junta de gobierno.

Concejala no adscrita

María Elena Lauda Fernández concurrió en la lista del PP como número dos, pero decidió abandonar la formación un año después, justo coincidiendo con la elección de Pan como alcaldesa. La apoyó desde el pleno, pero no entró en gobierno ni en junta de gobierno ni tuvo responsabilidades. Su voto puede desequilibrar la aritmética de bloques naturales, pero se desconoce públicamente cuales son sus intenciones.

El escenario al que se enfrenta Cambre

Cambre puede pasar de un gobierno inestable a un gobierno inexistente. La dimisión de María Pan dejó el bastón de mando en el primer teniente de alcalde, Juan González Leirós. Él será el que presida el pleno del próximo día 21. Los candidatos se someterán a votación, siendo investido el que alcance o supere once votos, es decir, la mayoría absoluta.

¿Qué sucede si no se logra cifra? La ley establece varias situaciones, pero no todas están contempladas. La mayoría simple de la lista más votada, Unión por Cambre, le daría automáticamente el bastón de nuevo a María Pan, pero debería aceptarlo, al ser la cabeza de lista de la lista más votada. Concurrió de número dos pero Óscar García Patiño dimitió hace poco más de un año. Si ella renuncia, correría turno dentro de la lista de Unión por Cambre, pudiendo aceptar uno de los restantes concejales o, por el contrario, renunciar todos.

El escenario de que todos los concejales de Unión por Cambre renunciasen a la alcaldía dejaría un tercer paso: el mismo proceso con la segunda lista más votada. En esa situación, Diana Piñeiro podría ser investida pero con una minoría aún más clara que la de UxC. Si ella renuncia, podrían aceptar cualquiera de sus tres compañeros de lista. Esta operación se repetiría con la tercera lista más votada (PSOE), cuarta (BNG) y quinta (Alternativa) dado que el resto de fuerzas que concurrieron a las elecciones (Ciudadanos, Podemos, Aequalitatem, Unidade Local y VOX) no obtuvieron representación.

Si ninguno de los concejales acepta el cargo, se abre una puerta a una situación en cierto modo tan desconocida como anómala. El primer teniente de alcalde podría mantenerse en el cargo hasta 2027 pero, si dimite de sus responsabilidades, el vacío de poder es tal que obligaría a intervenir a las autoridades supramunicipales para evitar la parálisis de un Concello que quiere recuperar la normalidad.