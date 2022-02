En la lista oficiosa de los libros de la categoría no ficción suele colarse regularmente alguien que no es escritor, ni periodista ni autor de ensayos. Eso sí, se trata de una persona conocida por todos. Un nombre vasco que se asocia a una expresión -"rico, rico"- que se ha incorporado al lenguaje coloquial: Karlos Arguiñano. Según explica a EL ESPAÑOL | Porfolio David Figueras, editor de Planeta Gastro -la división culinaria del gigante editorial-, es el nombre que sobresale por encima de todos al hablar del boom de los libros gastronómicos, una tendencia observada por igual en todos los grupos.

Cada mes de septiembre y febrero las grandes editoriales incluyen algún título gastronómico entre sus novedades. "Centrar los lanzamientos en estas fechas tiene una explicación", matiza Alejandro Fernández, gerente de Unebook. "En septiembre arranca el curso y ahora en febrero se anuncian novedades de cara al Día del Libro, una de las fechas del año en la que más libros se venden y que suele dar el pistoletazo de salida a las Ferias del Libro como la de Madrid", apunta a esta revista. A las librerías, este mes que empieza, llegan Cocina para tus hijos de David Joshua Stein (Planeta Gastro) y un nuevo libro del chef Bosquet, Express (Espasa). Calentando motores para marzo, entre otros, Martín Berasategui.

La normalización de internet en el hogar podría haber fulminado los libros de recetas. Paradójicamente, no ha sido así. Es más, los libros de recetas viven hoy su particular Edad de Oro. Encontramos libros especializados en destinos gastronómicos, cocina de temporada, alimentación y dietas... joyas impresas que destacan casi más por sus fotografías que por las recetas en sí. La lista hoy resulta interminable.

A mucha gente le dio por aprender a hacer pan durante el confinamiento.

No cabe duda, los libros de gastronomía viven su particular Edad de Oro. Están de moda, jamás se habían publicado y vendido tantos títulos sobre restauración como ahora. Encontramos libros especializados en destinos gastronómicos, libros de cocina de temporada, volúmenes sobre alimentación y dietas; joyas impresas que destacan casi más por sus fotografías que por las recetas en sí. Hay cocina rápida, cocina para veganos, libros sobre batch cooking, que no es más que la cocina para la tartera de toda la vida. Y, por supuesto, cocina saludable. Comer sano hoy es, más que una tendencia, una evolución; el consumidor desea conocer el contenido nutricional de sus comidas y demanda platos equilibrados y saludables.

Uno de los superventas durante el confinamiento fue '100 recetas de pan de pueblo", de Ibán Yarza

Puede que en esta popularización de la cocina haya influido el éxito televisivo de programas como MasterChef o Bake Off. Gracias a estos talents nos hemos vuelto más cultos (gastronómicamente hablando), por no hablar de los más pequeños, que además de youtubers también sueñan con ser grandes chefs.

Otro fenómeno nunca vivido anteriormente también ha impactado en la popularización de estos libros: el confinamiento que se vivió en España entre marzo y mayo de 2020 y las posteriores restricciones, que han hecho que el español medio se esmere en cocinar bien... hasta pan. De hecho uno de los superventas de ese momento fue, según explicó a Efe la directora literaria de Grijalbo ilustrados, Teresa Petit, fue 100 recetas de pan de pueblo, de Ibán Ýarza.

Dado este boom, EL ESPAÑOL| Porfolio ha elaborado una lista de 40 libros de cocina de este siglo. Según las editoriales, todos ellos han estado en algún momento en las listas de los más vendidos, aunque no han desvelado las cifras exactas de ventas.

La lista de los 40

Perú Gastronomía de Gastón Acurio. Desde que Ferran Adrià anunció en 2011 que la comida peruana guardaba la llave del futuro de la gastronomía y Alan Ducasse dijese que iba a ser el próximo éxito culinario, el interés por la cocina de este país latinoamericano creció exponencialmente. Esta recopilación de 500 recetas peruanas llegó en el momento más oportuno. (Phaidon, 2015)

La chef Cristina Oria. Gtres

La comida de la familia de Ferrán Adriá. Un libro que en una década puede presumir de llevar 10 ediciones. Una recopilación de recetas caseras son las claves de su éxito. (RBA, 2011)

El Bulli 2005-2011 (siete volúmenes) de Ferran Adrià. El catálogo de El Bulli es una obra para coleccionistas y un libro de cabecera para entender qué supuso el trabajo de investigación de Ferrán Adrià durante esos años. (Phaidon, 2014)

Gypsy Chef de Pablo Albuerne. Recetas de Gypsy Chef, personaje creado para las redes sociales. Ideal para los aventureros de los fogones. (Libros Cúpula 2020)

Verduras sin límites de José Andrés. El chef, discípulo de Ferrán Adrià, se ha puesto como objetivo mostrarnos cómo podemos comer más verduras de las formas más diversas y satisfactorias posibles. (Planeta Gastro, 2019)

Velocidad Cuchara de Rosa Ardá. Gracias al éxito de su blog, Ardá ha editado este superventas que resulta perfecto para cualquiera que tenga una Thermomix. (Oberon, 2020)

El chef José Andrés con un buen plato de jamón Gtres

Cocina día a día de Karlos Arguiñano. 1095 recetas y 365 menús pensados para no repetir plato ni un día en todo el año y con el foco puesto en que cada vez tenemos menos tiempo para dedicarle a la cocina. (Planeta, 2019)

La cocina de tu vida de Karlos Arguiñano. En el mundo de los libros gastronómicos hay un nombre que sobresale por encima de todos: Karlos Arguiñano. Él solo ha vendido más libros de cocina que todo el resto juntos. El último se publicó en noviembre de 2021 y a 1 de enero de 2022 había vendido 9.071 ejemplares. (Planeta, 2021)

México Gastronomía de Margarita Carrillo Arronte. Es el libro definitivo de la cocina casera mexicana con más de 700 auténticas recetas fáciles de seguir incluso en nuestras casas. (Phiadon, 2014)

Las 1.150 recetas definitivas de Martín Berasategui. Tras un éxito de ventas con su anterior libro, Cocina en casa, el conocido chef amplía su propuesta 10 años después con un recetario completísimo. (Grijalbo, 2021)

Jorge Barreno

¿Qué vino con este pato? de Ferrán Centelles. Una aproximación excepcional y sin precedentes a la ciencia y las teorías del maridaje de la mano del sumiller del El Bulli. Ideal para sibaritas. (Planeta Gastro, 2016)

Papilas y moléculas de François Chartier. François Chartier es el inventor del movimiento de la sumillería molecular y uno de los máximos expertos en el mundo del vino y del maridaje. Se ha dedicado desde hace más de 30 años a investigar con entusiasmo el entendimiento entre los diferentes alimentos y la relación entre los alimentos, los vinos y la gastronomía. Ideal para los que quieran sorprender a sus invitados. (Planeta Gastro, 2017)

El arte de la cocina francesa de Julia Child. Un clásico de la literatura gastronómica, un icono que en su día revolucionó la pedagogía culinaria. Las recetas en español de esta señora de los fogones vieron la luz por primera vez en 2013 quizá a rebufo del éxito de la película Julie y Julia de Nora Ephron. (Debate, 2013)

Cocina sin vergüenza David de Jorge y Martín Berasategui. La colaboración literaria de David de Jorge y Martín Berasategui ha sido muy productiva. Con títulos como Más de 100 recetas adelgazantes pero sabrosas o Más de 999 recetas sin bobadas, siempre han llegado a ser bestsellers. Su último libro es un recetario que definen como "único, sin patochadas, cargado de buen rollo y buenos ingredientes". Especial para sus admiradores. (Debate, 2020)

Tamara Falcó firmando su libro de recetas. Gtres

Las recetas de casa de mi madre de Tamara Falcó. En su primer libro de cocina, la Marquesa de Griñón y chef titulada en Le Cordon Bleu desgrana las costumbres culinarias con las que ha crecido. Perfecto para amantes de las revistas del corazón. (Espasa, 2021)

Las recetas de Blanca. Todo se cocina en el intestino de la nutricionista Blanca García-Orea. Es el tercer libro de gastronomía que aparece a la cabeza de las listas de ventas actualmente. El libro se publicó en octubre de 2021 y a 1 de enero del 22 había vendido 1849 ejemplares. (Grijalbo Ilustrados, 2021)

Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes. También firmado por la nutricionista Blanca García-Orea. Conocida en redes como Blancaturi, con este libro en 2020 llegó a vender más de 100.000 ejemplares. (Grijalbo, 2020)

Bazar de Sabrina Ghayour. La magia de la cocina vegetariana de Persia y Oriente Medio. Para los amantes de la cocina oriental. (Neo Person, 2020)

Recetas sencillas para novatos y cocinillas de Xabier Gutiérrez. Un manual sencillo y bien explicado que no puede faltar en la cocina de cualquier principiante. (Planeta, 2014)

Cocina en 2 horas para toda la semana de Fabián León. Este gastro-emprendedor y finalista de MasterChef se encarga de demostrar que comer de forma saludable no tiene por qué ser complicado ni requiera largas horas en la cocina. (Anaya, 2019)

Jorge Barreno

Simplísimo. El libro de cocina más fácil del mundo de Jean-François Mallet. Un libro pensado para cocinar con un simple vistazo a una página y con muy pocos ingredientes. (Larousse, 2016)

Simplísimo. El libro de cocina para estudiantes más fácil del mundo de Jean-François Mallet. Cocina para gente con pocos utensilios, poco espacio y poca experiencia entre los fogones. Una forma ideal de empezar y no morirse de hambre. (Larousse, 2019)

Simplísimo. El libro de cocina vegetariana más fácil del mundo de Jean-François Mallet. Siguiendo la misma estela del anterior, pero enfocado a una cocina sin presencia de carne. (Larousse, 2018)

América Latina Gastronomía de Virgilio Martínez. Es un extraordinario homenaje a la diversidad y herencia culinaria de Latinoamérica con 600 recetas regionales provenientes de 22 países. (Phaidon, 2021)

Slow cooker vegetal de Marta Miranda. La autora, referente de la cocina con olla de cocción lento, responde a la fiebre vegetariana con este libro de recetas. (Larousse, 2020)

Modernist cuisine at home, Nathan Myhrvold y Maxime Bilet. Enciclopedia dirigida a profesionales de la ciencia y la gastronomía, compuesta por seis tomos en español. (Taschen, 2011)

El chef Martín Berasategui Gtres

Todo el pescado de Josh Niland. El innovador chef de Sydney muestra más de 60 recetas para todo tipo de pescados. Busca que se trate al pescado con el mismo respeto que a la carne. (Planeta Gastro, 2020)

Mis recetas favoritas para hacer en casa de Cristina Oria. La chef y empresaria aprovecha el tirón gastronómico y proporciona en este libro un recetario básico tanto para menús semanales como para grandes ocasiones. (Espasa, 2020)

Cocina en 2H para toda la semana de Caroline Pessin. Ofrece una guía completa en la que incluye lista de compras, más de una docena de menús semanales con más de 80 recetas y cada paso explicado de forma detallada al momento de preparar las comidas y envasarlas para una correcta conservación. (Planeta, 2019)

Las mejores recetas de mi madre de Joan Roca. Un libro que reúne la cocina de casa de toda la vida con 80 recetas sencillas para que todo el mundo cocine en casa. Ideal para principiantes, recetas sin complicaciones ni tecnicismos. (Ediciones Invisibles, 2013)

Jorge Barreno

Cocina con Joan Roca a baja temperatura. El chef de El Celler de Can Roca sigue también la estela de la cocina a baja temperatura y ayuda a descubrir técnicas para alcanzar mejores resultados en las cocinas. (Editorial Planeta, 2016)

Japón Gastronomía de Nancy Singleton . Es una colección de más de 400 recetas de platos tradicionales y auténticos de Japón. El libro, dividido en 15 capítulos, explora todos los aspectos de la cocina doméstica japonesa a través de sopas, fideos, arroz, encurtidos, platos principales, entrantes y gran cantidad de verduras. (Phaidon, 2019)

La Cocina de Akelarre, el Sueño de Pedro Subijana. Libro que fue finalista del Gourmand World Cookbook Awards en 2003. Es un compendio de la cocina de Pedro Subijana y un recorrido detallado de las vivencias que han marcado su vida y su trabajo de restauración. (Everest, 2002)

Batch cooking. Este libro de varios autores explora un método de cocina en el que dejas a punto las bases y guarniciones de sinfín de menús para que, antes de comer, sólo tengas que combinar y recalentar. 75 recetas de cocina de mercado y menús completos para cuatro semanas. Ideal para los que no quieren pensar qué cocinar. (RBA, 2022)

Guía Completa de las técnicas culinarias de Le Cordon Bleu de Jeni Wright y Eric Treuillé. Guía indispensable para conocer las técnicas de cocina imprescindibles para poder entrar en la prestigiosa escuela de cocina Le Cordon Bleu. (Blume, 2017)

Samantha Vallejo Nagera y los cocineros Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. Gtres

MasterChef. 100 recetas para hacer al menos una vez en la vida. Es actualmente el segundo libro de gastronomía más vendido. Publicado también en noviembre de 2021, a 1 de enero de 2022 ha vendido 2315 ejemplares. El tirón del programa de Televisión Española es innegable en esta colección. (Espasa, 2021)

La Biblia de MasterChef. Desde cómo hacer un risotto hasta cómo dar el punto idóneo a la carne, desde marinar un pescado hasta elaborar las mejores trufas de chocolate. La popularidad del programa sigue dando libros y libros. (Espasa, 2020)

La Cuchara de plata. Es la biblia de la comida italiana, organizado con sencillez y un imprescindible para amantes de la auténtica comida italiana. (Phaidon, 2011)

Las recetas verdes de MasterChef. 70 recetas con productos de temporada en las que los protagonistas son las verduras y las hortalizas. (Espasa, 2021)

Las recetas más molonas de MasterChef Junior. Aprovechando el éxito de MasterChef, Shine y RTVE vieron la oportunidad de editar las recetas con más éxito del programa cuyo resultado es un superventas casi por edición. (Espasa, 2016)

Jorge Barreno

Los tres grandes clásicos de la cocina No se puede entender esta eclosión gastronómica del siglo XXI sin resaltar los tres volúmenes de donde parte este éxito, tres manuales esenciales que han sobrevivido al siglo XX y resultan indispensables para los devotos de los fogones: Larousse Gastronomique, 1080 recetas de Simone Ortega y Cocina de Ana María Herrera. El primero es la biblia de la gastronomía en español. Un libro imprescindible para los entusiastas de la cultura y la tradición culinaria que apareció por primera vez en 1938 firmado por el famoso cocinero francés Prosper Montagné. El segundo, 1080 recetas de Simone Ortega, se publicó en 1972 y llega al siglo XXI como uno de los libros más vendidos en España, sólo por detrás de El Quijote y la Biblia. Sus 60 ediciones y sus más de 3 millones de copias vendidas han servido a varias generaciones de españoles de manual impagable en la cocina. Ana María Herrera, la autora no reconocida de 'Cocina'. Cocina de Ana María Herrera, el tercer clásico que sobrevive al siglo, todo un referente de la cocina popular española que ha vendido más de un millón de ejemplares. Durante mucho tiempo este recetario fue conocido como el Manual de Cocina de la Sección Femenina, un libro absolutamente didáctico que, desde la postguerra, ha servido de consulta a miles y miles de cocineras y cocineros. Su autora, diplomada de la Academia de Gastrónomos de Madrid y profesora de cocina, trabajaba entonces como auxiliar en la Sección Femenina y lo escribió bajo dos principios: que las recetas resultaran baratas, pero de calidad, y que fueran fáciles de preparar. Inexplicablemente, durante 40 años se editó de manera anónima. Herrera, viuda de guerra, siempre quiso publicar un libro de cocina; al no tener medios, se lo propuso a sus superiores de la Sección Femenina. La idea les pareció bien y la cocinera trabajó en el proyecto sin recibir ningún tipo de compensación económica. Si acaso moral y solo al principio, porque en 1961 se decidió eliminar el nombre de la autora que fue sustituido por el de Colectivo. Al desaparecer la Sección femenina, el recetario pasó a ser propiedad de los fondos del Ministerio de Cultura, se siguió editando sin el nombre de su verdadera autora que falleció en 1969 sin ver restituida la injusticia. Sus herederos pelearon hasta conseguir que el libro fuera reeditado con el verdadero nombre de su autora.

Mención especial a MasterChef Mucho más que un programa de televisión. Talents y gastronomía se entrelazan desde hace casi una década en las pantallas de los hogares de nuestro país. No cabe duda de que el programa pionero de este levantamiento fue MasterChef, un concurso producido por Endemol Shine Group que se emite en La1 ininterrumpidamente desde 2013. Llevamos ya 25 ediciones, entre la versión original de anónimos y las dedicadas a famosos, niños e incluso a abuelos, avaladas todas por un indiscutible éxito de audiencias. Un éxito comercial que ha provocado un cambio en la relación de la sociedad con la cultura culinaria. MasterChef es la joya de la corona de una desvirtuada televisión publica. Es de los pocos programas que compite en el prime time al nivel de los estrenos de las cadenas generalistas, es de los pocos programas de la pública que supera con creces las dos cifras de cuota de pantalla. El éxito de la factoría MasterChef se ha multiplicado en otras direcciones. La marca ya surge impresa en aceite, vino, utensilios para cocinar, campamentos de verano y una incontable lista de bestsellers de recetas apadrinados por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nájera, los tres miembros del jurado.

