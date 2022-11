A pesar de ser mediados de octubre en Berlín, la noche es cálida como si estuviéramos en primavera. Este otoño en la capital alemana, ha sido el más caluroso de toda su historia. El Palacio de Bellevue está preparado para homenajear a los Reyes de España con una cena de gala. El presidente germano, Frank Walter Steinmeier y la primera dama, Elke Büdenbender, les esperan a las puertas de su residencia oficial...

Pero no están solos, una nube de fotógrafos y de cámaras de televisión están en el mismo lugar. El número de acreditaciones que ha recibido la presidencia alemana para cubrir la visita del jefe de Estado español es el triple de las que suelen solicitar con este tipo de actos. ¿La razón? La Reina Letizia.

"El público alemán adora a la Reina española. Piensa que aquí no tienen monarquía y les encanta todo lo que refiere a los 'royals' europeos. Las revistas están llenas, en sus webs, de artículos sobre el estilo de Letizia y de Máxima de los Países Bajos", explica uno de los muchos paparazzis que siguen de forma habitual a la Familia Real española.

Los Reyes en su reciente visita a Alemania. Efe

La "mejor embajadora" de España

Lo cierto es que, de forma consciente o no, la esposa de Felipe VI no defrauda a los fotógrafos. Al bajarse del coche, deslumbra a todos con un vestido rojo que luciría cualquier estrella de la gran pantalla en la alfombra roja de cualquier estreno de Hollywood, con una elegante capa.

El diseño está firmado por la británica Stella McCartney, una de las etiquetas más de moda del momento. Lo ha combinado con unos espectaculares pendientes de diamantes regalo del ahora tan polémico Emir de Qatar. El objetivo se cumple: a la mañana siguiente Letizia es portada de la mayoría de los periódicos alemanes. "Estuvo soberbia. Es la mejor embajadora que España puede tener", afirma a este periódico un miembro de la delegación española que viajó con ellos a Alemania.

[Los apellidos aristocráticos 'fake' de ilustres familias andaluzas: de las hijas de Bertín a Inés Domecq]

La misma situación se repite unas semanas después cuando los Reyes realizan un viaje oficial a Croacia. De nuevo, todas las miradas se posan en la mujer del jefe del Estado, que vuelve a lograr un éxito absoluto en el territorio de la antigua Yugoslavia.

El reinado de Felipe VI empieza a vivir una época aparentemente tranquila. Trazada de forma clara y contundente la línea que les separa del antiguo reinado, poco a poco los Reyes van recogiendo las mieles de un trabajo que llevan haciendo desde el 2014. Su único objetivo es cumplir con lo prometido por el monarca ante el Congreso el 19 de junio de aquel año: crear una monarquía renovada que se ajuste a los tiempos que vive el país.

"Estaba muy contenta porque, por primera vez, desde que era Princesa de Asturias, estaba por encima de su suegra, la Reina Sofía" Fuentes de Zarzuela

"Y para eso se han dado cuenta de que Letizia es una pieza fundamental. No en España, donde tiene tantos seguidores como detractores, pero sí para dar una imagen internacional moderna. Ella es la estrella en los viajes internacionales, así que la nueva estrategia es sacarle todo el partido a esa gran publicidad para la Corona y España que supone", revela una persona cercana al equipo de Zarzuela.

Estrella de Hollywood

Su próximo destino será el lugar donde todas las estrellas de la gran pantalla residen, Hollywood. La Reina tiene previsto cruzar el 'charco' el próximo 12 de diciembre para inaugurar la nueva sede del Instituto Cervantes, un centro que está situado justo al lado de los estudios de cine más famosos de la ciudad de Los Ángeles. "La idea es que su figura sobresalga por encima de los demás, no del Rey, claro, pero está claro que hay que aprovechar el tirón que tiene, es algo que no se puede dejar pasar", añade la misma fuente.

Letizia durante la visita real a Croacia. Efe

"Después de casi dos décadas, en la Casa Real se han dado cuenta del potencial que tiene", asegura, por otro lado, una amiga de la propia Reina a esta revista. "Ella nunca habla de esto, pero hace poco estaba muy contenta porque, por primera vez, desde que era Princesa de Asturias, estaba por encima de su suegra, la Reina Sofía, en las encuestas que una empresa externa realiza sobre la Familia Real. Para ella eso solo significa que el trabajo que está haciendo empieza a ser reconocido", concluye la misma persona.

En Zarzuela son conocedores del poder que ese magnetismo de la Reina tiene cada vez más en el extranjero. Después de un primer viaje relámpago a Austria, el pasado enero, y que fue de apenas doce horas, el equipo de la Casa Real quiere recurrir con más frecuencia a esta fórmula de desplazamiento oficial en la agenda de Letizia.

["Las fiestas en casa de Sabina sólo acababan cuando se desmayaba": sus años locos de alcohol y cocaína]

"Desplazamientos rápidos y breves, a países en los que ella levanta mucha expectación, siempre pensando en lugares que están cerca, a menos de cuatro horas en avión, para seguir lanzando la imagen de la Corona en la figura de la Reina", dice la fuente cercana al equipo de Felipe VI.

"La idea es sacar partido a doña Letizia, una persona que comunica mejor que nadie el trabajo, la transparencia y el respeto a la propia institución. Ella lo demuestra cada día con su buen hacer, solo había que verla hace unos días intervenir en las conferencias sobre salud mental en Barcelona. La Reina dio una lección de saber estar, con una dicción perfecta y dando una imagen sobria y contundente", explica, por su parte, la amiga de la asturiana.

"A la Reina no le gusta mucho el fútbol y menos lo que está ocurriendo y ha ocurrido con el Mundial, así que, si va, tendrán que obligarla" Una amiga de Letizia

"Aunque a muchos les resulte fría, nadie puede negar su profesionalidad y sus ganas de trabajar. Es normal que vaya ganado puntos. Ahora ha empezado a sumar, atrás queda el problema de Palma de Mallorca con su suegra que tanto le restó", prosigue, en alusión a la escena en la que la Reina impide a la madre del Rey fotografiarse con las Infantas Leonor y Sofía.

El caso de Qatar

El equipo de Zarzuela tiene claro que los desplazamientos internacionales de la Reina tienen que estar centrados en los temas que ocupan su agenda: salud, educación e infancia, sin pasar ni un centímetro la línea que separa los asuntos que ocupan la del Rey. "¿Qué por qué no fue a Qatar el otro día a ver el debut de la selección española de fútbol con su marido? A la Reina no le gusta mucho el fútbol y menos lo que está ocurriendo y ha ocurrido con el Mundial, así que, si va, tendrán que obligarla, ya que no creo que sea por iniciativa propia", asegura la amiga de la experiodista.

Los reyes en una recepción al emir de Qatar y su esposa en Madrid, el pasado mes de mayo. Efe

En definitiva, la transformación de la Reina como una de las figuras más representativas de la jefatura del Estado ha comenzado y cualquiera que vea la agenda de la Familia Real se dará cuenta de que va ganando paulatinamente protagonismo fuera de nuestras fronteras.

Además de sus citas habituales, centradas en sus temas, Letizia acompañará al Monarca en todos los viajes en los que le sea posible. Su presencia ya se ha convertido en una pieza clave de la diplomacia real española.

Sigue los temas que te interesan