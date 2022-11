Alemania y Holanda se abren a aprobar el tope al precio del gas que propone Bruselas

Aunque el diablo está en los detalles, la propuesta de compromiso que ha planteado la Comisión Europea sobre el controvertido tope al precio del gas importado se perfila como una buena base para el acuerdo entre los dos bandos enfrentados. Alemania y Holanda, que se oponían a cualquier intervención de precios, se muestran ahora dispuestos a aprobar este "mecanismo de corrección del mercado del gas". Eso sí, siempre que se refuercen todas las salvaguardas previstas en el plan de Bruselas.

En un documento informal enviado esta semana a todas las capitales, el Ejecutivo comunitario plantea fijar un límite de precio en el principal mercado de gas europeo (el TTF holandés), al que están indexados la mayoría de contratos en la UE. Las transacciones a un precio más elevado no podrán ejecutarse. El tope será fijo, aunque se revisará una vez al mes, y se activará de forma automática para evitar que su eficacia quede socavada por decisiones políticas excesivamente lentas.

No obstante, Bruselas deja claro que sólo se usará como solución de último recurso para hacer frente a picos extraordinarios de precios (como los que se registraron en agosto de 2022), y no como instrumento para rebajar de forma estructural la factura. Además, el mecanismo incluye un freno de emergencia para desactivar el tope de forma inmediata si hay problemas de suministro. Aunque la Comisión no ha precisado a qué nivel se fijaría el tope, todo apunta a que será a un precio muy alto.

[Bruselas propone un tope al precio del gas automático pero con freno de emergencia si hay problemas de suministro]

El Gobierno de Berlín considera que el plan del Ejecutivo comunitario incluye todas las salvaguardas que reclamaba, aunque ha avisado de que todavía hay muchas preguntas y problemas por resolver, según relatan fuentes diplomáticas.

En el primer debate sobre el documento celebrado el pasado miércoles, Alemania, Holanda, Dinamarca, Austria y Hungría reclamaron a la Comisión que haga una evaluación de impacto completa. Estos cinco países insisten además en la necesidad de verificar que se respetan todas las salvaguardas antes de activar el tope al precio del gas y no sólo a posteriori.

En el otro extremo de la discusión están los Estados miembros que reclaman con más vehemencia el tope al gas, como Italia, Bélgica, Grecia, Polonia o también España. Estos países se quejan de que el equipo de Ursula von der Leyen todavía no ha presentado una propuesta legislativa completa, sino únicamente un documento informal.

Para este grupo, el papel de Bruselas va en la buena dirección, aunque no es lo suficientemente ambicioso. En concreto, defienden que el tope al precio del gas debería aplicarse no sólo en el TTF, sino también en el comercio al contado (OTC), en el que se negocian y firman contratos bilaterales individuales al margen de cualquier mercado.

[El bloqueo de Alemania y Holanda impide a la UE fijar un precio máximo al gas importado]

El Ejecutivo comunitario ha excluido el comercio al contado de su plan por la dificultad de controlarlo y porque constituye una "válvula de escape" en términos de seguridad de suministro.

El resto de Estados miembros oscilan entre los dos bandos más extremos. Algunos ponen más énfasis en la necesidad de extender el tope al precio del gas también al comercio al contado, mientras que otros insisten en la cuestión de las salvaguardas. Eso indica que el plan de Bruselas podría acabar convirtiéndose en una solución aceptable para todo el mundo.

¿Cuáles son los siguientes pasos? Los Gobiernos esperan que la Comisión presente ya una propuesta legislativa sobre el tope al gas el próximo martes, aunque el equipo de Von der Leyen aún no lo confirma.

El plan se debatirá en la reunión extraordinaria de ministros de Energía convocada para el 24 de noviembre en Bruselas, aunque probablemente se necesitará un segundo encuentro a principios de diciembre. Si los ministros de Energía son incapaces de cerrar un acuerdo antes, el tope al gas podría entrar en el menú de la cumbre de líderes europeos del 15 y 16 de diciembre.

Sigue los temas que te interesan