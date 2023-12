Este año, más que nunca, la familia Borbón Ortiz, vivirá en primera persona el famoso anuncio del turrón ‘Vuelve a casa por Navidad’. Y es que estas fechas tan especiales, para los Reyes y sus hijas serán más emotivas, si eso cabe, ya que tanto la Princesa de Asturias como la Infanta se encuentran estudiando fuera de casa, por lo que regresan al hogar, como dice la canción del spot, para pasar las Navidades con sus seres queridos. Mientras que Leonor ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza el pasado mes de agosto, para comenzar su formación militar, su hermana, Sofía está siguiendo los pasos de la mayor y en septiembre se trasladó hasta Gales (Reino Unido) para hacer allí en Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College.

Lo cierto es que ambas han estado haciendo las maletas para regresar a Madrid y pasar unos días de descanso en el Palacio de la Zarzuela. "Seguro que son especiales, han sido meses duros con las dos chicas fuera, aunque han venido en muchas ocasiones a Madrid a ver a sus padres y al revés. Esto ocurre muchas más veces de las que la gente piensa o se entera", cuenta una persona cercana a los Borbón Ortiz.

La primera en volver a casa ha sido Sofía, que lo ha hecho este sábado 16 de diciembre, como indica el calendario oficial del centro en el que está estudiando. Sus vacaciones de Navidad durarán hasta el próximo día 3 de enero, ya que en Inglaterra no celebran la festividad de los Reyes Magos de tres días después. "Se pierde uno de los momentos más especiales en casa de los Reyes, desde que eran niñas han tenido que esperar para disfrutar de sus regalos, ya que sus padres siempre han tenido que madrugar para irse al Palacio Real a celebrar la tradicional Pascua Militar, así que reservaban todas sus fuerzas para pasar la tarde con su abuelo, Jesús Ortiz. Como pasó los dos años anteriores con Leonor, esta vez es Sofía la que se lo pierde", aclara la misma persona.

Distinto es el caso de la Princesa de Asturias, que tiene las mismas vacaciones que los escolares de todo el territorio español. Leonor terminará las clases en la AGM de Zaragoza el próximo 22 de diciembre y no volverá a su rutina como dama cadete hasta el día 7 de enero. Será un descanso merecido, ya que la hija mayor de los Reyes lleva de exámenes desde hace una semana, y al parecer se trata de pruebas para el cuatrimestre duras y de gran intensidad.

El 'christmas' navideño con el que la Familia Real felicita la Navidad este 2023.

Hace ya años que estas fiestas están establecidas en la familia de los Reyes. Son muchos los hogares españoles que durante estos días se encuentran planeando las citas familiares para decidir qué fechas pasan con una parte y que otros momentos con el otro lado. Sin embargo, en los Borbón Ortiz la cosa está clara, ganan los parientes de la Reina por goleada, ya que pasan todos los festivos con los Rocasolano, menos el día 6 de enero, en el que van a comer el roscón a casa del padre de Letizia, Jesús Ortiz.

"La madre de la Reina pasa todas las fiestas en Zarzuela, es lógico, si hay que juntarse mucha gente ese es el mejor sitio. Algunas Nochebuenas han cenado las dos hermanas con sus respectivas familias, pero este año no va a ser posible, ya que Telma va a pasar las fiestas con la parte de su pareja y padre de su segunda hija, el irlandés Gavin Bonnar", relata la misma fuente.

Las Navidades de Juan Carlos

Desde que llegaron al trono los actuales Reyes, el cuento de Navidad ha cambiado mucho en el recinto de El Pardo. Durante el reinado de Juan Carlos la noche del 24 de diciembre era la fiesta grande en el Palacio de la Zarzuela. Las fiestas empezaban el 20 de diciembre, cuando la infanta Elena soplaba las velas y era tradición que todos comieran juntos para celebrarlo. Pero era durante la Nochebuena cuando la velada se ponía más interesante.

En el salón de los Borbón y Grecia se reunían todos para ver el mensaje de Navidad de Juan Carlos, rodeados de decenas de invitados con los que luego compartirían la cena. No faltaban Irene de Grecia, las hermanas del Emérito, la fallecida infanta Pilar con todos sus hijos y la infanta Margarita con su marido y sus hijos. Durante muchas ocasiones también se reunían allí Constantino de Grecia con su esposa, Ana María y sus cinco vástagos. En total, se juntaban a la mesa más de 100 personas en una de las noches más especiales que se celebraban en la Casa del Rey.

La lengua oficial de la Nochebuena en Zarzuela era el inglés, idioma que hablaban todos tantos los griegos como los españoles y que supuso un problema en la primera Navidad de Letizia en la familia, ya que por aquel 2003, ella todavía no lo dominaba. "Y es cierto que nadie hizo mucho por ayudarla, ya sabemos que los principios de la Reina en la familia no fueron nada fáciles", apunta la misma fuente.

Juan Carlos I.

El menú de la cena estaba basado en recetas tradicionales como la sopa de almendras, pavo, besugo, perdices escabechadas o cordero. De postre había higos secos, dátiles (los favoritos de la Reina Sofía) tartas y, sobre todo, mucho turrón, que le encantaba al fallecido Constantino de Grecia. Tras la cena, la madre de Felipe VI repartía regalos para todos sus hijos, sobrinos y con los años, nietos y biznietos. "El momento favorito de Sofía. Le encanta ir ella misma a comprar cada uno de los obsequios que va a hacer. Suele irse a Londres a principios de diciembre solo para hacer el shopping navideño, pensando en cada una de las personas con las que quiere tener un detalle", revela una amiga personal de la emérita.

Las Navidades de Felipe VI

Estas navidades las cosas van a ser completamente distintas. La ausencia de Juan Carlos en España, que este año ni si quiera ha tenido la intención de pedir permiso para pasar la noche del 24 de diciembre en Madrid, sigue dejando un hueco en la mesa que no se puede llenar y desde que se marchó de exilio forzado a Abu Dabi nadie se reúne en la residencia de los eméritos en Nochebuena. La pasan la reina Sofía y su hermana, la princesa Irene, aunque parece ser que en este 2023 tendrán la compañía de la hija mayor de la emérita, la infanta Elena y su hija Victoria Federica.

A pesar de que el anterior jefe del Estado estuvo en la celebración del 18 cumpleaños de Leonor en El Pardo, lo cierto es que no llegó a pisar Zarzuela y se le dejó claro que no podía pasar la noche en la capital española. "No ha querido ni preguntar porque conoce la respuesta. Estaba dudando si viajar a Sanxenxo, pero todavía no está decidido. Puede que a última hora se anime a pasar con sus amigos la Nochebuena y entonces subirán a Galicia Sofía y Elena", cuenta una de las amistades de Juan Carlos en la ría de Pontevedra.

Por su parte, los actuales Reyes disfrutarán de una cena tranquila la velada del 24 de diciembre. En la mesa solo estarán ellos cuatro y la madre de la Reina, Paloma Rocasolano, que desde que se casaron Felipe y Letizia tiene la costumbre de pasar la noche con ellos. Antes de que comience el mensaje de Navidad de Felipe VI, Leonor, la infanta Sofía y el Rey pasarán a ver a la reina Sofia y a Irene de Grecia para desearles una feliz noche. Es en ese momento es donde la abuela paterna les entrega a sus nietas su regalo de Navidad.

Una tradición que sí que siguen cumpliendo Felipe VI y su familia es que todo esté listo para la cena antes de las siete de la tarde. No porque vayan a adelantar la Nochebuena, sino porque desde que reinaban Juan Carlos y Sofía, se tiene la costumbre de que todo el personal de la Casa Real, menos el de seguridad, pueda irse a sus casas para cenar con sus familias. Esa noche, la Familia Real se sirve sola.

El Rey, Felipe VI. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

El menú también ha cambiado y aunque solo sea por unas horas, Letizia deja un poco de lado la comida healthy y permite algunos ‘caprichos’ en Nochebuena. Pavo relleno de verduras, salmón ahumado, pudín de mariscos, jamón ibérico, foie y angulas son algunas de las viandas que prueban durante esa noche. Además, como postre siempre hay dulces navideños, fruta y el helado favorito de Paloma Rocasolano, el de sabor café.

Después de cenar, la tradición es que inviten a varios amigos íntimos, tanto del Rey como de la Reina, para tomar una copa. Es entonces cuando se reparten los regalos para todos, y la velada se alarga hasta altas horas de la madrugada. "Cuando los niños eran pequeños se juntaban muchas personas y bailaban hasta muy tarde. Ahora se han hecho mayores y quieren salir con sus amigos, pero todavía los mayores aguantan hasta que sale el sol", confiesa una de esas personas que ha estado invitada a la fiesta de Nochebuena en más de una ocasión.

La Nochebuena ya está planeada en casa de los Borbón Ortiz y en breve terminarán de cerrar sus planes de Nochevieja. La familia había cogido la costumbre de irse a esquiar con la llegada del año nuevo, siempre a estaciones extranjeras intentado huir de los fotógrafos, pero ahora las hijas de los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía quieren salir con sus amigos para celebrar la primera jornada del 2024. "Quieren aprovechar los días que pasan en Madrid para salir con sus amigos, a los que últimamente ven muy poco, así que es natural que quieran salir esa noche. A ver qué deciden finalmente, ya que este año el Rey, por primera vez en algunos años, no tiene ninguna toma de posesión que le obligue a cruzar el charco y comerse las uvas lejos de su familia", sentencia la misma amiga de la familia Borbón Ortiz.

