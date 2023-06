Dame un segundo, a ver si te he entendido bien. Me estás diciendo que quieres que produzcamos una serie sobre un oligarca ruso de 62 años, que nace en Leningrado y que es criado por su madre, que trabajaba en un hospital, y su padrastro, que fue instructor de esquí de fondo. Que se pasa su infancia en un internado para la élite del atletismo, pero como no funciona para él se dedica al robo y al fraude. Le pillan y es condenado a 13 años de prisión a la edad de 21 años, pero solo cumple 9 años. ¿Voy bien por ahora?

Vale; entonces, después de la salir de la cárcel, se dedica a hacer perritos calientes hasta que se junta con un británico para montar un restaurante. En este restaurante se hace amigo del que, tiempo después, será presidente de su país natal, y gracias a esto se convierte en el chef del gobierno, dando de comer a todos los altos cargos, diplomáticos y presidentes que visitan la nación. Se hace millonario y ¿solo se le ocurre montar una organización paramilitar? Selecciona a su equipo, que pasa de tener unos pocos miembros a tener más de 50.000 mercenarios bajo su mando.

Y como plot twist, después de trabajar como ejército en la sombra, y en un giro inesperado de los acontecimientos, se revela contra su gran amigo y presidente y casi desata una guerra civil. No me dejo nada, ¿no? De acuerdo, tengo que hacer unas llamadas, pero creo que tenemos entre manos un bombazo. ¡Esto va a ser mejor que Juego de Tronos!

-----------------------------

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.

