Me acuerdo como si fuera ayer. Por el patio de vecinos se escuchaba “Suspiros de España". Aún no era la hora de “Simplemente María” que se oía en la Cadena Azul de Radiodifusión. Yo me entretenía mirando por el balcón aunque, impaciente, miraba de cada poco y de reojo el reloj. En mis manos, un vaso de gaseosa La Milagritos muy fresquita. Las sábanas blancas colgadas del balcón de doña Leandra me proporcionaban una sombra húmeda en mi espera.

A lo lejos apareció ella. Venía del mercado con un bolso que parecía pesar. Al pasar por la obra del siete, como cada día, se oyó: "eso es un cuerpo y no el de la Guardia Civil". Qué bonito requiebro; qué galantería. ¿Y cómo puede ser que a alguien le parezca mal que un José Luis López Vázquez le dijera aquello de: MONUMEEENTO? Una lástima que las costumbres bonitas se estén haciendo desaparecer.

Vaya la ironía por delante.

------------------------------------ Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.

