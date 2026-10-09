Sánchez reivindica ahora la calle después de años ignorando a quienes la ocupaban

Pedro Sánchez ha dicho que “es hora de que el Parlamento se parezca a la calle". Pero se le ha olvidado especificar a qué calle se refiere.

¿Habla de la acampada en la Puerta del Sol y de las cientos de miles de personas que reclaman la vivienda digna que les prometió hace ocho años?

¿O se refiere a las calles que se llenaron para protestar por la concesión de los indultos a los condenados por el Procès?

Quizá el presidente esté pensando en los que, a través de sus vehículos o caceroladas, se rebelaron por el confinamiento y el estado de alarma que el Tribunal terminó declarando inconstitucional.

O igual se refiere a las calles madrileñas de 2022, cuando cerca de 150.000 agricultores y ganaderos sacaron los tractores para protestar por la asfixia provocada por el aumento de los costes de producción.

O puede que se le hayan venido súbitamente a la mente las calles desde las que se reclama apoyo para Ceuta, una ciudad autónoma que vive a la desesperada invadida desde agosto.

Si el Parlamento debe parecerse a las calles como ha dicho Sánchez en elDiario.es, entonces es probable que el Parlamento tenga que cambiar más de lo que pretende.

Porque estas han hablado durante toda la legislatura. Otra cosa es que no las haya escuchado porque, en cuanto asoman las banderas de España, deja de ver al pueblo y empieza a ver fachas, ultras, reaccionarios o especuladores.

A la espera de una huelga general convocada contra natura, esta legislatura ha demostrado que la movilización callejera no corresponde al monopolio de la izquierda. Y que si la calle debe entrar en el Parlamento, Sánchez, entonces, debería salir.