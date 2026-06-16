¿Evitará el acuerdo con Irán la Tercera Guerra Mundial?

Decía Tácito que los imperios no caen por falta de enemigos, sino por exceso de certezas. Washington y Teherán, cada uno desde su propio catecismo estratégico, parecen haber decidido demostrarlo con el celo de un estudiante de medicina en selectividad.

La guerra entre Estados Unidos e Irán no está bloqueada porque falten opciones, sino porque todas las opciones disponibles son malas, caras o políticamente ponzoñosas.

Es el tipo de equilibrio que no pacifica nada: sólo inmoviliza a los actores sobre la tarima de la guerra.

La administración Trump ha fijado dos objetivos de máximos: la desnuclearización efectiva de Irán y, de forma más o menos explícita según el día y el portavoz, un cambio de régimen o al menos un cambio dentro del régimen. Israel comparte ambos fines con una vehemencia incluso superior.

La reciente información sobre la salida del número dos del Mossad, conocido como 'Aleph', presentada por algunos medios como consecuencia del fracaso de los esfuerzos para provocar un cambio de régimen en Teherán y negada por fuentes de la propia agencia, ilustra hasta qué punto la guerra psicológica se ha mezclado con la política de pasillos.

El problema es antiguo: las campañas aéreas destruyen, degradan, paralizan y humillan, pero rara vez fundan un nuevo orden político.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Kyle Mazza Europa Press

Kosovo suele invocarse como excepción, aunque allí no hubo un cambio de régimen en Belgrado, sino una renuncia forzada a un objetivo estratégico.

Dinamarca en 1940 se rindió bajo la amenaza inmediata de invasión terrestre alemana, con la Luftwaffe como argumento complementario, no como instrumento autosuficiente.

La alternativa terrestre, por tanto, emerge como opción, pero Irán no es Panamá, Granada ni Irak en 2003. Es un Estado de enorme profundidad estratégica, geografía áspera, centros urbanos densos, montañas defensivamente ingratas y una doctrina de defensa mosaico pensada precisamente para atomizar la resistencia, negar líneas limpias de avance y convertir la ocupación en una indigestión operacional.

A ello se suma el estadio tecnológico actual: drones FPV, municiones merodeadoras, sensores baratos, guerra electrónica distribuida y microletalidad táctica.

La superioridad aérea ya no garantiza que el soldado que avanza por un valle, una carretera o una periferia urbana sobreviva a un artefacto de bajo coste guiado desde una pantalla.

Trump, además, carga con sus propios grilletes doctrinales. El núcleo MAGA tolera la violencia verbal y el castigo militar selectivo, pero desconfía de las guerras largas, así que una invasión terrestre podría, en teoría, quebrar al régimen iraní. Pero si saliera mal, enterraría la presidencia bajo el mismo polvo histórico que aún cubre las aventuras de Mesopotamia.

Del lado iraní, la guerra ha adquirido una textura casi escatológica. El nuevo liderazgo llega marcado por la decapitación parcial de la cúpula anterior, por daños personales y familiares, y por la percepción de que esta no es una crisis más, sino una guerra regional contra todo el Eje de la Resistencia.

Para Teherán, resistir no significa simplemente sobrevivir a los bombardeos. Significa imponer un castigo suficiente para que la guerra no pueda repetirse sin asumir un coste político, económico y psicológico insoportable.

Ahí entra Ormuz. Irán no necesita vencer a Estados Unidos en sentido convencional: necesita convencer al mundo de que puede encarecer el petróleo, disparar las primas de los seguros marítimos, erosionar la alianza áraboestadounidense y tarifar al tráfico del estrecho.

La tentación es transparente: chantajear al sistema energético mundial sin llegar al punto en que una destrucción masiva de la infraestructura energética iraní se vuelva contraproducente.

Mantener la guerra viva, modular la intensidad, cerrar y reabrir el grifo del miedo. Mantener el conflicto en zona gris con el reinicio de las operaciones de alta intensidad a modo de termostato.

Tampoco sus objetivos son realistas. Teherán aspira a resistir, preservar el Eje de la Resistencia, quebrar la arquitectura árabe proestadounidense y, en último término, salir de la guerra con una victoria estratégica. Su otra baza es más inquietante: culminar el programa nuclear.

La OIEA estimaba antes de los ataques que Irán disponía de casi 450 kg. de uranio enriquecido hasta el 60%. Culminar el programa supondría exponerse a un ataque nuclear preventivo israelí.

Trump no tiene una salida limpia. Si se retira, deja Oriente Próximo sometido al magnetismo iraní y, por extensión, a la sombra diplomática de China.

Si escala, arriesga la infraestructura energética árabe, el tráfico marítimo del Golfo y la estabilidad de sus propias elecciones de medio mandato.

Si invade, debe concentrar cientos de miles de soldados en Irak y bases regionales saturadas, vulnerables y logísticamente constreñidas, porque el Golfo Pérsico ya no puede tratarse como una autopista marítima segura, así que las bases aéreas tendrían que recibir un tráfico monumental.

De ahí la resurrección de la opción kurda: guerrillas iraníes apoyadas desde Irak, fuerzas especiales, cobertura aérea, unidades estadounidenses de montaña como armazón de respaldo y, en paralelo, presión sobre el Baluchistán oriental mediante insurgentes armados.

Partidarios de los hutíes se manifiestan en solidaridad con Irán. Reuters REUTERS

Es una idea de manual de guerra periférica: abrir frentes, desordenar al enemigo, obligarle a dispersar recursos. También es una apuesta peligrosa. Puede debilitar a Teherán, pero difícilmente derribarlo; puede activar minorías, pero también incendiar Irak, Turquía y Siria por contagio estratégico.

La guerra, por tanto, apunta a ser larga (y eso a pesar del reciente acuerdo de paz y el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz). Con suerte, la tregua real se firmará en el futuro. Sin ella, se instalará como una segunda Ucrania: demasiado costosa para abandonarla ahora, demasiado simbólica para hacer concesiones sin asumir una humillación.

Este verano, un Ormuz intermitente puede empujar el Brent hacia una horquilla de 110-130 dólares.

En conclusión, ya no debemos esperar una Tercera Guerra Mundial ceremonial precedida por las trompetas del apocalipsis. Todo está siendo mucho más natural, orgánico, llevadero. La acumulación sistémica: Ucrania en Europa e Irán en Oriente Próximo ya supone que en dos de los núcleos más ricos de la humanidad hay guerras estancadas. Sólo nos falta Taiwán como tercer vértice para que todas las grandes potencias y las zonas más ricas del planeta terminemos inmersas en la Tercera.

Las grandes guerras del siglo XXI quizá no empiecen con un disparo de Sarajevo, sino con tres conflictos regionales cuya fundición las potencias descubren demasiado tarde que ya no pueden (ni quieren) evitar.

*** Yago Rodríguez es analista militar y geopolítico, y director de The Political Room.