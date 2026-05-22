ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Lotería Nacional hoy
Empresa investigada por la financiación del PSOE
EEUU reproduce la vía Maduro en Cuba
General clave en la ayuda de ZP a Plus Ultra
Economista
Calor extremo
Dueño de un puesto de frutas
Ayuda universitaria
El deporte de noche afecta al sueño
Puerto con 227 bloques de hormigón
Marruecos quiere salvar aves migratorias
La vivienda, disparada
Sofía Mazzaroni, sobre la protección solar
Lorena, dueña de una cafetería
Gastos de la comunidad
Incapacidad Seguridad Social
Festivos en sábado
Shakira y Hacienda
Formarse cuenta como tiempo de trabajo
Multa por contactar con los trabajadores fuera de su horario
Jóvenes nacidos 2008 ayuda
Mireia no puede pagar vivienda
Empresa pagar finiquito trabajador
Manuel albañil sueldo
Eva González
Incluir a los hijos en la cuenta bancaria no es donación
El inquilino puede pedir una reducción de la fianza
Mariló Montero entrenador
Portugal se apoya en España
El ascenso de Joseba Arguiñano en Antena 3
Impuesto sobre la renta
Memoria Democrática de la Casa de Correos
Hipotecas en España
Marcos Llorente
Oposiciones funcionarios
Agricultora en España
Hito tecnológico
Importe extra botellas
Jubilación a los 62 años
Vivir en un coche
Calidad alimentaria
Caseros penalizados
Compra de viviendas
Remuneración cuentas
Profesor viviendo en caravana
Lotería del Niño 2027
Análisis Batman Lego
Clientes cenando en un restaurante.

Clientes cenando en un restaurante. EFE

Tribunas

La cultura del ruido

De la cultura impuesta del ruido surge por necesidad el mimetismo del propio individuo que, acostumbrado a la estridencia, abandona toda norma de cortesía y grita en lugar de hablar.

Publicada

Todas las mañanas, las hojas son barridas por una máquina infernal que hace las veces de escoba. El ruido es estremecedor y nada detiene al jardinero que limpia las hojas caducas día tras día, sin que nadie comprenda el sentido de su rutina.

Al día siguiente, todo está igual y el manto de hojarasca vuelve a reclamar a este nuevo Sísifo, que con su ingenio estentóreo quiebra el encanto de la vida. Porque el ruido es contrario a la belleza, y sólo cuando se convierte en sonido virtuoso vence al silencio, su mejor versión.

Así, una voz bien timbrada que nos encanta escuchar, así una pieza musical, y así el sonido del viento en la cima de una montaña.

Por el contrario, no es bello escuchar a todo volumen el anuncio de una oferta de jamón o que las gambas son la oportunidad del día, mientras a las nueve y media de la mañana suena Jingle Bells. Eso es ruido, eso es algarabía molesta y eso es vulgaridad.

De un tiempo a esta parte, determinados centros comerciales y grandes superficies se significan por la falta de armonía en sus espacios, saturados de ruido. Pareciere que nos toman por tontos y que estimulados por su fanfarria insoportable compraremos más. Es una invasión flagrante de nuestra dignidad que toleramos sin quejarnos mientras nefandas mentes luminarias suben el volumen para engrasar sus ventas.

De la misma forma, es habitual encontrar bares y cafeterías que mucho antes del mediodía nos deleitan con pistas mal escogidas de canciones inapropiadas, tanto por la hora como por el lugar, siempre a todo volumen. La cuestión es hacer ruido y como dicen "crear ambiente".

Un andén del Metro de Madrid.

Un andén del Metro de Madrid. Europa Press Europa Press

Recientemente en uno de los más afamados restaurantes de moda, de esos que exigen reserva de varias semanas de antelación, fue imposible conversar con un buen amigo cerca de las nueve de la noche. Hablamos sincopado, a gritos.

De esa cultura impuesta del ruido surge por necesidad el mimetismo del propio individuo que, acostumbrado a la estridencia, abandona toda norma de cortesía y grita en lugar de hablar. Ejemplos se ven a diario, en los trenes, en el metro; personas que chillan sin pudor por sus móviles comunicando su vida a voz en grito para molestia del resto.

El pudor, el recato de la conversación privada desaparecen y hay quien considera normal participar a los demás de toda su conversación. La amena charla de bares y restaurantes torna zarabanda cuando concurren más de cuatro, y la risa, ni siquiera la risa, es educada, sino animal e incontrolada.

¿Acaso estamos perdiendo el sentido de la estética? Esta es armonía, apariencia agradable, belleza.

O por el contrario… ¿nos da ya igual frío que calor, mesas limpias que sucias?

Pareja joven soportando los decibelios de la fiesta de un vecino.

No se comprende cómo los líderes de estos espacios de consumo se empeñan en vulgarizarnos deshumanizando sus locales hasta hacerlos hostiles y refractarios.

Como tampoco se comprende cómo no se recomienda de forma vehemente el silencio en el transporte público y hasta incluso cómo no se enseña en los colegios a evitar el ruido en toda manifestación de convivencia.

No se trata de reivindicar una especial protección para aquellos que padecen trastornos relacionados con el sonido (hiperacusia, por ejemplo), que también, sino en reclamar buena correspondencia entre la música y su volumen y el momento del día en el que suena, elegancia en la mise en scène de nuestros espacios sociales, civilidad en suma, que se pierde día a día en esta sinfonía ruidosa de consumo y donde el hablar a voces, sin respetar al prójimo, es norma; amén de prohibir las dichosas máquinas barredoras que invaden nuestras calles y plazas, o exigir (al menos) que sean más silenciosas.

*** Francisco Cancio es escritor y ensayista especializado en historia militar.

Más en Tribunas