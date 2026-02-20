ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
"Las conductas indecorosas" del DAO de la Policía
Despliegue militar Trump
Page sobre Pedro Sánchez en El Hormiguero
Votos falsos y cambios de actas
Favores urbanísticos a Ábalos
Comerciante chino
Carlos Herrera
Loles León
Odile, superviviente de cáncer
El nuevo fenómeno del alquiler
Empresario chino en España
Baja temporal
Incremento de las pensiones
Los bancos informan a Hacienda
Alberto panadero
María León
Subida del Salario Mínimo
Ricard Garriga
Cayetano Rivera casa
Prendas que se prohibieron en España
Jornada laboral funcionarios
Sylvester Stallone
Matthew McConaughey
Byung-Chul Han, filósofo
Modelo de bajas flexibles del Gobierno
Luis Merlo
Ayuda desalojados temporal
60 años Cindy Crawford
Querella al exdirector de la Policía
PSOE y Junts negocian el burka
Cese de un consejero de Ayuso
Matthew McConaughey
Ayudas factura de la luz
Empresario chino
Shia LaBeouf detenido en Nueva Orleans
Rebaja fiscal
Pacientes cada ocho minutos
Padre David Bisbal
Ley de Propiedad Horizontal
Gregorio Estévez
Caída de las cripto
Delicious Martha
Exposición gratuita Año Nuevo chino
Max, agricultor de setas
Jesús Vázquez
Kaley Cuoco
La lavandería de Jorge
Steven Spielberg
Bob Odenkirk
David Bustamante madre
José María Almoguera Hacienda
Gonzalo, el novio de Makoke
Denzel Washington
Patrimonio Inés Hernand
Montse Cespedosa
80 euros extra al año
Emprendedor chino
Salida del inquilino
Un plan de viviendas sociales insuficiente
Deducción en el IRPF
Ley de Propiedad Horizontal
Subsidio para mayores de 52 años
Patrimonio de Robert Duvall
Hovik Keuchkerian
La italiana Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los Territorios Palestinos.

La italiana Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los Territorios Palestinos. Reuters

Tribunas

España debe exigir el cese de Francesca Albanese

La relatora de la ONU para Palestina no es una diplomática prudente. Es, cada vez con menos disimulo, una activista política que incita al odio.

Publicada

España no puede seguir mirando hacia otro lado.

Si países como Francia, Alemania, Austria o la República Checa, y organizaciones judías como el Congreso Judío Mundial, han alzado la voz, nuestro país debería hacer lo mismo y exigir la dimisión inmediata de la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese.

España debería pedir su destitución porque cuando alguien que ostenta un mandato de Naciones Unidas califica a Israel como "enemigo común de la humanidad", no estamos ante una crítica política más o menos vehemente. Estamos ante un eco inquietante de las teorías conspirativas más odiosas del pasado, aquellas que señalaban "al judío" como origen de todos los males.

No hablamos de una discrepancia diplomática. Hablamos de una deshumanización dirigida contra Israel como pueblo y como nación.

El propio ministro de Exteriores italiano ha dejado claro que las posiciones de Albanese no reflejan la postura del Gobierno de Italia. No es una diplomática prudente. Es, cada vez con menos disimulo, una activista política que incita al odio.

Su vara de medir parece tener un único sentido: el antijudaísmo.

España debería pedir la destitución de Albanese porque no cumple con la imparcialidad, la universalidad ni los estándares éticos que se presuponen en un mandato del Consejo de Derechos Humanos.

Se sienta en conferencias junto a dirigentes como Jamil Mazhar, que glorificó la masacre del 7 de octubre como "la mayor epopeya de esta época", o junto a Ghazi Hamad, quien prometió otros 7 de octubre "una y otra vez". Y después pretende revestirse de neutralidad técnica.

España debería exigir la destitución de Albanese porque ni es independiente ni es experta, como ha señalado el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

"Posturas como las de Albanese no ayudan al pueblo palestino. No acercan la paz. Se centran en demonizar al Estado de Israel, no en promover soluciones"

En un foro de Al Jazeera, Albanese afirmó que Israel es "el enemigo común de la humanidad". No es una frase improvisada en un pasillo. Es una declaración política de enorme gravedad.

España debería exigir la destitución de Albanese porque suma un historial de comentarios inapropiados: justificó la masacre del 7 de octubre, comparó a Israel con el régimen nazi, sus publicaciones en redes sociales en 2022 incluían afirmaciones sobre el supuesto control del "lobby judío" en Estados Unidos, comparaciones entre el Holocausto y la Intifada o entre soldados de las SS y soldados israelíes.

Y ese mismo año, el 1 de mayo, fue nombrada relatora especial.

Hablo desde una convicción profunda: soy un hombre de paz. Y pienso que Francesca Albanese no lo es atendiendo a sus múltiples declaraciones que pueden motivar odio hacia la sociedad israelí y el pueblo judío.

Considero que quienes ocupan responsabilidades internacionales deben contribuir a rebajar la tensión, a fomentar el entendimiento y a proteger la convivencia.

Cuando una voz institucional, como la de Francesca Albanese, alimenta la confrontación en lugar de promover el diálogo, no solo traiciona su mandato, sino que debilita las posibilidades reales de paz que millones de personas (israelíes y palestinas) necesitan y merecen. Quizás puede sonar ingenuo en estos tiempos.

Francesca Albanese en el Club Nacional de Prensa en Canberra (Australia) el 14 de noviembre de 2023.

Precisamente por eso, posturas como las de Francesca Albanese no ayudan al pueblo palestino. No construyen puentes. No acercan la paz. Se centran en demonizar al Estado de Israel, no en promover soluciones.

España debería exigir la destitución de Albanese porque no cumple con los propósitos por los que nació la ONU: preservar la paz y promover la convivencia entre naciones. Cada día que permanece en el cargo es una mancha en la reputación de la organización.

Aunque, visto que en determinados órganos internacionales de la ONU conviven tiranías, teocracias y dictaduras que se devuelven favores y votan en bloque, quizá la buena prensa hace tiempo que dejó de ser una prioridad.

La animadversión, la exageración y la hostilidad constantes han convertido a Albanese en un referente de lo que no es creíble en el sistema internacional. Su permanencia resulta insostenible.

España debe velar por la credibilidad de la ONU. Y eso, hoy, pasa por exigir la destitución de Francesca Albanese.

*** David Obadía Chocrón es presidente de la Federación de Comunidades Judías de España.

Más en Tribunas