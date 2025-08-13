Querido/a lector/a:

Los pequeños municipios existen. Y sus habitantes tienen ilusiones y necesidades similares a los de las grandes ciudades. Pero reciben mucho peores servicios.

Y no estoy hablando sólo de la España vaciada. En la Comunidad de Madrid, a cuarenta y seis minutos de la Puerta del Sol, hay pueblos abandonados, como Anchuelo (1.392 habitantes).

Y digo bien "pueblos abandonados" porque en Anchuelo:

- Ha estado el único colegio público del municipio cerrado tres años por obras.

- Hay mala cobertura de móvil.

- Hay mala señal de TV.

Como portavoz del PSOE en Anchuelo, he decidido escribir este artículo con dos objetivos.

En primer lugar, denunciar la situación en la que se encuentran muchos pueblos en nuestro país.

En segundo lugar, reivindicar el trabajo callado y altruista de miles de mujeres y hombres: los alcaldes y concejales de los pequeños municipios. Que no tienen ninguna retribución, y que dedican a los vecinos de estos pueblos su tiempo libre, sus fines de semana.

Niños de Anchuelo, en fecha indeterminada. Ayuntamiento de Anchuelo

A menudo, los concejales de pequeños municipios somos "paracaidistas". Vamos en las listas de pueblos con los que no tenemos ningún vínculo previo. Para que sus habitantes estén representados.

Reivindicar a los concejales de pequeños municipios es reivindicar la buena política, la política como voluntariado cívico, como servicio público. En una época de descrédito de los políticos por los casos de corrupción.

Y, además, recordar a la ciudadanía que cuesta encontrar concejales que se comprometan con el mundo rural. Igual que cuesta encontrar secretarios de Ayuntamiento, médicos, enfermeros, maestros o guardias civiles que vayan a estos pueblos.

Y no somos pocos. En España, hay 6.827 municipios de menos de 5.000 habitantes, en los que vive el 12% de la población del país.

A continuación, te contaré algunas experiencias de mi labor como concejal durante los últimos meses.

Abril

El 4 de abril, el Grupo Popular convocó un Pleno Ordinario sin avisarnos de la fecha, con lo cual no pudimos presentar preguntas ni mociones en plazo. El equipo de gobierno no tenía obligación de contestar las cuestiones que planteáramos.

Aun así, les recordamos que hay Acuerdos del Pleno, que están incumpliendo desde hace meses. Por ejemplo:

- Poner en marcha los menús saludables para mayores vulnerables.

- Solicitar la subvención para el Belén Viviente de Anchuelo.

Nuestra concejala Susana Peinado, experta en Educación, les preguntó por cuestiones pendientes del colegio público, que, después de tres años, siguen sin resolverse.

Fiesta popular en Anchuelo, fecha indeterminada. Ayuntamiento de Anchuelo

Mayo

En los últimos días de abril y primeros de mayo se celebran en Anchuelo las Fiestas de San Pedro Mártir. Hay distintas actividades. Por ejemplo, una carrera popular, el domingo 27 de abril, que tiene buena acogida entre pequeños y mayores.

También se hacen conciertos, festejos taurinos y una procesión en honor del santo. Los concejales participamos en estas tradiciones por estar cerca de la gente, y disfrutar del ambiente festivo.

El día 27 de mayo, se hizo un Pleno Extraordinario. Contenía dos únicos puntos: informar sobre el proyecto de modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Ayuntamiento y formalizar la dimisión de Antonio, concejal del PP.

En el primer punto, el equipo de gobierno no incluyó ningún documento en la sede electrónica para que los grupos de la oposición pudiéramos pronunciarnos, con lo que íbamos a ciegas al Pleno. Y expresamos nuestra queja públicamente.

Fue sorprendente. Sobre todo porque el portavoz del PP, Jorge Díaz, nos había ofrecido la documentación en diciembre. Y porque el Grupo Socialista había expresado un apoyo inicial al proyecto. Especialmente, si se llegaba a un acuerdo previo con los representantes de los trabajadores.

Aunque te cueste creerlo, querido/a lector/a, el PSOE en Anchuelo apoya toda iniciativa que nos parezca, objetivamente, beneficiosa para el pueblo. Provenga del PP o de Vox. Y contamos con el apoyo de nuestra Ejecutiva Regional para hacerlo.

"Hay una parte humana de la política, que la ciudadanía no ve casi nunca, y que hay que preservar. No todo es polarización ni crispación"

El Pleno terminó con la despedida de Antonio Sánchez. Todos los portavoces tuvimos unas palabras sentidas para él, y nos emocionamos en nuestros discursos.

Yo le di las gracias por su trabajo, le dije que "era un caballero de la política" y le recordé la frase de Modric, al decir adiós al Bernabéu, "no llores porque terminó, sonríe porque sucedió".

Antonio dio las gracias a todos, dijo que llevaba bastantes años como pensionista, y que quería jubilarse también de la actividad municipal. Luego nos invitó a tomar un café, y nos contó distintos episodios de su vida en un ambiente cordial.

Esta es la parte humana de la política, que la ciudadanía no ve casi nunca, y que hay que preservar. No todo es polarización ni crispación.

Dos días después, el jueves 29, tuvo lugar la Comisión de Cuentas. Por videollamada. Mi grupo lleva toda la legislatura pidiendo que se permita este formato de reunión, que está expresamente autorizado por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

En la Comisión, se nos informó de que hay un remanente de unos 400.000 euros. Según el equipo de gobierno, no merece la pena dedicar esos recursos a amortizar deuda, pues se pagan intereses muy bajos.

El Grupo Socialista propuso asignar parte de ese remanente a bajar impuestos con criterios medioambientales (bonificar IBI, impuesto sobre construcciones) a las personas que instalen placas solares. Y a una propuesta que salga de los presupuestos participativos: dar la opción de presentar iniciativas a los vecinos de Anchuelo y a los grupos municipales.

Por ejemplo, nosotros podríamos proponer menús saludables para mayores vulnerables.

El PP nos dijo, en 2024, con datos de 2019, que no hacía falta dar este servicio. Al final, se aprobó en el Pleno, pero no se ha implantado. No pararemos hasta que se implante.

Somos constructivos, pero también somos combativos. Es necesaria la labor de la oposición.

Fiesta popular en Anchuelo, fecha indeterminada. Ayuntamiento de Anchuelo

Junio

Hemos tenido varias conversaciones con vecinos sobre las clases de acquagym.

Hay un numeroso grupo de mujeres que quieren seguir con esta práctica saludable, de la que han disfrutado en los últimos veranos. El equipo de gobierno no parece apoyar la actividad y pone dificultades. Como se hace, muchas veces, en la Administración, se da una respuesta burocrática.

Hay una empresa concesionaria de la piscina municipal, que va a hacer una programación y ofrecer este servicio. Pero el servicio de acquagym nunca llega. A pesar de la petición de firmas, ante el Ayuntamiento, de las vecinas afectadas.

Julio

En este mes, estaba previsto hacer un Pleno Ordinario. Hubo conversaciones entre los tres grupos y con la secretaria del Ayuntamiento, Ángeles Alba (una funcionaria eficiente y colaboradora).

Se nos solicitó el aplazamiento del Pleno por la enfermedad grave de un familiar de primer grado de una de las personas que asiste al Pleno. Estudiamos la petición y accedimos. Rogamos que se intentara hacer el Pleno antes de que terminara el mes de julio.

En este mes, asistimos, con preocupación, al deterioro del mantenimiento general del pueblo (vías públicas, parques, instalaciones deportivas).

"Es posible que las cartas del Grupo Socialista hayan servido para algo. Y que hayamos sido útiles a los ciudadanos de Anchuelo"

Es especialmente grave la situación de la piscina municipal. Hay una empresa concesionaria. Y estaríamos ante un caso de ineficiencia del sector privado: cuesta más el servicio que si lo gestionara el Ayuntamiento. Y, además, tiene poca calidad. Hay problemas de limpieza, de regado de césped, de acondicionamiento de los vestuarios.

El 31 de julio, al ver que el Pleno no se ha celebrado en todo el mes, el Grupo Socialista presenta dos cartas, por sede electrónica, ante el Ayuntamiento. Pedimos explicaciones sobre las cuestiones de los párrafos anteriores.

Agosto

Hace unos días, nos llegó la respuesta del alcalde a las cartas. La agradezco. Se compromete con hacer algunas mejoras en la piscina municipal a partir de septiembre. Llega un año tarde (la piscina ya estaba averiada en el verano de 2024).

Aun así, le damos el beneficio de la duda. Y vamos a estar muy vigilantes.

Es posible que las cartas del Grupo Socialista hayan servido para algo. Y que hayamos sido útiles a los ciudadanos de Anchuelo.

En conclusión, querido/a lector/a, como he intentado explicar a lo largo de este artículo, hay concejales que trabajamos desinteresadamente en los pequeños municipios.

Y creo, modestamente, que contribuimos a mejorar la vida de sus vecinos. El hecho de que haya pocas personas que se comprometan con el mundo rural no debe desanimarnos. Sino todo lo contrario. Como dijo la escritora chilena Gabriela Mistral, "si hay un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú".

*** Pablo Reyero Trapiello es portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Anchuelo.