Madrid no compite con España, sino con Londres, París y Nueva York

En un mundo donde la digitalización y la competitividad son esenciales para el desarrollo económico, la Comunidad de Madrid ha demostrado ser un ejemplo a seguir.



Con la creación de la primera consejería de Digitalización y la implementación de la Estrategia de Digitalización de la Comunidad de Madrid (EDCM), nuestra región ha tomado medidas proactivas para garantizar una transición ordenada hacia una economía digital.



Sin embargo, estos esfuerzos se ven constantemente obstaculizados por un Gobierno central que parece más interesado en frenar nuestro progreso que en apoyarlo.



La Comunidad de Madrid ha invertido en programas educativos y de formación para dotar a nuestros ciudadanos de las habilidades necesarias para el mercado laboral del siglo XXI y ha mejorado su infraestructura digital, invirtiendo en redes de alta velocidad y promoviendo un entorno regulatorio favorable para la inversión en tecnología.



Estas acciones no sólo mejoran la calidad de vida de nuestros ciudadanos, sino que también atraen a empresas tecnológicas y fomentan la innovación.



A pesar de estos logros, el Gobierno central insiste en imponer trabas burocráticas y regulaciones que dificultan nuestro progreso. El apagón eléctrico que quieren imponer a Madrid es un claro ejemplo de cómo sus políticas pueden impedir que nuestra región compita con las grandes ciudades mundiales en innovación.

"La CAM se está consolidando como un referente en innovación tecnológica y digitalización gracias a iniciativas conjuntas con Silicon Valley y Stanford"

Además, la nueva ley sobre energía que el Gobierno central pretende aprobar, el Anteproyecto de Ley de Restablecimiento de la Comisión Nacional de Energía (CNE), frena directamente la economía digital. Esta ley impone restricciones severas a los centros de procesamiento de datos (CPD), esenciales para el desarrollo tecnológico y la competitividad de nuestra región, lo que sería un grave error estratégico que no sólo afectaría a Madrid, sino a toda España.



En un mundo globalizado, Madrid no compite con otras regiones de España, sino con las grandes capitales mundiales como Londres, París y Nueva York. Es incomprensible que el Gobierno central limite el crecimiento de nuestra región.



Madrid está demostrando que puede liderar el mercado en innovación y competitividad a nivel global y cualquier obstáculo impuesto por el Gobierno de Sánchez afecta a toda España.



Hemos demostrado que es posible liderar la digitalización y la competitividad gracias a un modelo de bajos impuestos, seguridad jurídica, talento y una Administración cercana y transparente que apoya al inversor. Con un enfoque claro en la innovación, la conectividad, la sostenibilidad y la seguridad, Madrid está sentando las bases para un futuro próspero y tecnológico.



La región capital se está consolidando como un referente en innovación tecnológica y digitalización gracias a las iniciativas conjuntas con Silicon Valley o Stanford, estableciendo colaboraciones en herramientas educativas digitales, o en Londres, donde se establecieron colaboraciones para impulsar proyectos de transformación digital en los servicios públicos, reforzando la posición de Madrid como líder en innovación tecnológica.



Estos esfuerzos subrayan el compromiso de la Comunidad de Madrid con la digitalización y su ambición por convertirse en un referente global en tecnología e innovación. Con estas iniciativas, no sólo mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también nos posicionamos como un modelo a seguir para otras ciudades del mundo.

*** Andrés Navarro es diputado del PP en la Asamblea de Madrid.