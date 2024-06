El PP gana las elecciones europeas, qué dicen los periódicos

Les cuento primero, queridos oyentes, una noticia que no leerán esta mañana en los periódicos, pero que tengo aquí delante, que es carne, que es primavera, que es la sangre que recorre estos cuerpos que ustedes y yo creímos más viejos de lo que eran. El patrón y su equipo están aquí, despiertos, habiendo dormido un par de horas tras el especial de anoche, quizá ni eso. Están aquí, como se dice en Pamplona tras una noche sin dormir, de empalmada.

Así que empalmados de saludarles una mañana más, vamos con los periódicos. El hecho: el PP ha ganado las europeas sacando 700.000 votos al PSOE. Eso se traduce en cuatro puntos porcentuales y dos escaños. En las portadas, veremos, cada uno cocina ese dato a su gusto.

Empiezo por los medios más cercanos a la izquierda, que dicen que este resultado no es tan malo para Sánchez. Esto me recuerda a cuando veíamos a Osasuna en el Bernabéu, perdíamos tres cero y decíamos: “Oye, no ha estado tan mal”. El País: “El PP gana por dos escaños a un PSOE que resiste”. ElDiario: “El PP gana las europeas por dos escaños al PSOE”. Infolibre: “El PP gana por la mínima y el PSOE resiste. El plebiscito que pedía Feijóo fracasa en las europeas”. Es decir, centran el titular en ese dato: solo dos escaños de diferencia entre el padre Feijóo y Pedro Sánchez, al que Tomás Serrano bautiza en una viñeta como Hermano Lodo.

Veamos qué ocurre al otro lado del río. La Razón: “Feijóo derrota otra vez a Sánchez”. ABC: “Feijóo gana las europeas y debilita la coalición de Sánchez”. El Mundo: “El PP abre brecha con el PSOE y Sánchez apenas aguanta a costa de sus aliados”. El Confidencial: “Feijóo gana y amplía su ventaja sobre el PSOE. Sánchez sólo resiste al devorar a sus socios”. EL ESPAÑOL: “El PP triplica la ventaja del 23-J sobre el PSOE mientras Sumar se hunde”.

Es decir: si en la izquierda se pone el foco en los sólo dos escaños que separan a PP y PSOE, en la derecha se destaca que esos dos escaños son en realidad 700.000 votos, que supone la enésima derrota electoral de Sánchez y que se ha triplicado la ventaja del padre Feijóo desde las generales. Sin embargo, es cierto que en medios cercanos al Gobierno y en medios cercanos a la oposición se admite que la victoria del padre Feijóo no es tan potente como para hablar de la muerte de Sánchez.

Un ángulo fundamental de esta historia es el fallecimiento, este sí, de Yolanda Díaz. El Confidencial: “El fracaso de Yolanda Díaz pone en riesgo el futuro de Sumar”. Tres escaños, sólo uno más que Podemos. Y para que sirva de perspectiva: Alvise, el agitador de las redes contra Moncloa, ha sacado casi los mismos votos que la vicepresidenta.

Eso hace que, si extrapoláramos los resultados de las europeas a unas hipotéticas generales, tal y como calcula EL ESPAÑOL, el padre Feijóo obtendría 157 escaños, hermano Lodo 130, Vox 24 y Sumar 5. De lo que se deduce que sería imposible reeditar la cuadrilla de gobierno actual.

Recordaréis, rejuvenecidos e insomnes compañeros, que se rumoreaba que una remontada del PSOE nos podría haber acercado a un adelanto de las generales. Claro, eso se ha diluido ahora por completo. Lo explica Fernández-Miranda en ABC: “Frankenstein más débil, las generales más lejos”.

EL ESPAÑOL: “La gran coalición de populares, socialistas y liberales resiste el empuje ultra y retiene la mayoría”. En Europa pactan la derecha, el centro y la izquierda para frenar a los extremos. Se lo juro. Y eso es lo que va a ocurrir ahora para que doña Ursula von der Leyen mantenga el gobierno de la Unión.

Cuál es la novedad. ElDiario: “El Parlamento Europeo se derechiza con el ascenso de las fuerzas ultras y el batacazo de verdes y liberales”. La fuerza más votada es el Partido Popular, la extrema izquierda apenas tiene protagonismo y la extrema derecha, aunque sin posibilidad de influir, ha pegado un subidón. Lo dice también El Mundo: “El auge ultra sacude Europa”. El País: “Sacudida ultra”. La Razón, en positivo: “El centro resiste la ola ultra”.

La extrema derecha ha ganado en Francia, Italia, Austria, Hungría y Bélgica. Ha sido segunda en Polonia y Holanda. Algunos países excepcionales. En Suecia, Finlandia y Portugal ha retrocedido. Y dos países con un resultado en contra de la tendencia: en Dinamarca han ganado los verdes. Y en Holanda, también, aunque en coalición con los socialistas.

Consecuencias de esta nueva tendencia: Macron ha convocado elecciones legislativas, el primer ministro belga ha dimitido. Y mis compañeros, jóvenes, inmortales, seguirán de after esta mañana con ustedes. Patrón, qué importan las ojeras si suena el clin-clin de los sueños. Tú tienes sueño, pero yo tengo un sueño: el socialismo ha irrumpido en el programa. Hoy todos tenemos la misma edad.