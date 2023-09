Hacia un modelo de ciudad saludable en Pamplona

En el Ayuntamiento de Pamplona estamos convencidos de que una ciudad que quiera caminar hacia la eficiencia, la optimización de recursos y hacia un modelo de ciudad saludable y sostenible tiene que apoyarse en un triángulo de oro virtuoso formado por tres conceptos clave: comprensión, acción y comunicación.

Además, consideramos que estos deben ejecutarse de forma simultánea y no sucesiva, como pudiera parecer lógico.

Cristina Ibarrola, alcaldesa de Pamplona. Pablo Lasaosa

El primero de estos términos, comprensión, es clave. Porque, en un contexto en el que todos los agentes hablamos constantemente de la sostenibilidad, debemos realizar, y aquí apelo fundamentalmente a las Administraciones, una labor didáctica, explicativa. Una que permita explicar a los ciudadanos, sea cual sea su condición, el impacto que tiene en la sociedad realizar acciones de una determinada manera.

Podemos implicar, y así debe de ser, a múltiples agentes tanto del sector público como del privado. Pero si la ciudadanía no la entiende y no la hace suya, no llegaremos juntos a alcanzar la meta de una vida sostenible y equilibrada con nuestro entorno.

La Agenda Urbana 2030 impulsada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Pamplona ha tenido la virtud de transmitir muy bien su relevancia gracias a la definición de 57 proyectos estratégicos en cinco dimensiones muy específicas. Proyectos que han calado bien en todos los agentes y en la ciudadanía. Cambio climático y sostenibilidad, inclusión social y equilibrio entre barrios, gestión pública innovadora, cultura y turismo, economía de conocimiento e innovación.

En segundo lugar, la acción. Una sociedad que quiere avanzar y ser más inteligente y sostenible debe ejecutar proyectos de la forma más inmediata posible. Tengo la sensación de que a veces dilatamos la puesta en marcha de proyectos, cayendo en una eterna reflexión que no nos permite avanzar. Aplicar una metodología como lean start-up, de la que tanto hablamos en los negocios, tendría un impacto más rápido y positivo sobre la sociedad.

En primer lugar, porque nos permitiría generar avances sociales, aunque sean pequeños. Y en segundo lugar, porque supondría un estímulo para seguir trabajando e implicando agentes.

"En una sociedad con tantos impactos a diario, debemos transmitir de forma veraz la importancia de fomentar una gestión urbana más eficaz y sostenible"

Nosotros, en este sentido, hemos alcanzado ya algunos hitos en los 57 proyectos estratégicos definidos. Han estado impulsados por más de cien agentes clave de la ciudad. Y tengo el convencimiento de que una buena colaboración público-privada es la que nos ha permitido alcanzar algunos de los retos planteados en las nueve temáticas que definimos para alcanzar nuestro fin. Es decir, lograr una Pamplona con mejor calidad de vida para sus ciudadanos actuales sin malgastar al mismo tiempo los recursos necesarios para generaciones venideras.

Y por último, la tercera pata, la comunicación. En una sociedad que recibe tantos impactos a diario por diferentes canales, quienes tenemos una responsabilidad sobre los ciudadanos y ciudadanas debemos transmitir de forma veraz y con rigor la importancia de fomentar una gestión urbana más eficaz y sostenible.

Vista aérea de la Ciudadela de Pamplona. Pablo Lasaosa

Por eso, en el Ayuntamiento de Pamplona hemos impulsado de manera notable los recursos de comunicación. Estamos dando mucho peso a la comunicación interna para lograr que nuestros 1.800 trabajadores sean prescriptores de nuestro modelo de sostenibilidad. Nos parece fundamental, porque ellos son el principal altavoz hacia la población.

Y, por supuesto, comunicamos hacia el exterior de forma rigurosa y poniendo todo el peso en el valor de los datos. Estamos haciendo una apuesta muy fuerte por implementar nuevas tecnologías que nos ayuden a tomar decisiones basadas en datos. Así, sin duda, optimizaremos los recursos.

Desde el Ayuntamiento de Pamplona tenemos muy claro el horizonte al que debemos dirigirnos. El de una ciudad más saludable, sostenible y accesible para nuestros vecinos y vecinas y para nuestros visitantes.

"Trabajamos por lograr una Pamplona con mejor calidad de vida para sus ciudadanos actuales sin malgastar los recursos para generaciones venideras"

Pamplona ya cuenta con un enorme patrimonio natural, como por ejemplo los grandes pulmones verdes de la ciudad (Vuelta del Castillo, Taconera, Paseo del Arga, Universidades, Yamaguchi).

Con una movilidad accesible y amable que invita a pasear, practicar deporte y a utilizar los 56 kilómetros de carril bici existentes.

Con una eficiencia energética cada vez mayor para vecinos y comerciantes gracias a la creación de comunidades energéticas e instalaciones fotovoltaicas.

Con una digitalización de la información para tomar decisiones eficientes basadas en datos.

Y con una industria de las Ciencias de la Salud referente en España y Europa gracias a universidades (que encabezan los rankings educativos) y centros asistenciales y de investigación. Así como a decenas de empresas que, además de ser líderes en sus sectores, aportan un enorme valor a la ciudad con miles de puestos de trabajo y que nos permiten atraer numerosos congresos a Pamplona.

El Ayuntamiento trabaja para lograr una Pamplona con mejor calidad de vida para sus ciudadanos actuales sin malgastar al mismo tiempo los recursos necesarios para generaciones venideras. Lograr una ciudad sana, limpia y cuidada, con entornos naturales que respetemos y cuidemos, redundará en una mejora directa de la salud física y mental de las personas que habitamos en Pamplona.

La estrategia y el camino están claros. Ahora sólo falta recorrer ese camino entre todos y todas con el máximo consenso posible para posicionarnos bajo la marca de ciudad saludable.

*** Cristina Ibarrola es alcaldesa de Pamplona.

