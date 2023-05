Los periódicos, contados con Sorolla

Hoy he venido desnudo y con los pies mojados, patrón. Porque he leído mal el título de la exposición: “Vive Sorolla”. Y quiero que me pinte, mirando al mar, sonriente, para poder huir de esta España negra. Quiero que me pinte en el mar de Melilla, donde todo es posible en el nuevo siglo. Incluso comprar votos.

El País: “La Justicia abre una investigación por la compra de votos en Melilla”. Estaba ahorrando para comprarme un Sorolla, pero tengo un amigo materialista e insensible que me dice que compre votos. Que así podremos cambiar el mundo. ¿Cuánto diríais que vale un voto?

Pues “depende”, que diría el padre Feijóo. Según El Mundo, se han pagado hasta 200 euros. Aún dicen que el pescado es caro. A través de El Confidencial, conocemos el modus operandi de este fraude masivo. Estas elecciones, de forma repentina y sospechosa, se ha disparado en Melilla la solicitud del voto por correo. Como sabe la audiencia de este programa, toda ella especialista en derecho administrativo, el voto por correo hay que pedirlo en persona y con el DNI, pero ya no hace falta ninguno de estos dos requisitos para entregarlo.

Por eso, se ha asaltado hasta en cuatro ocasiones al pobre cartero que iba a repartir los votos que ya se habían solicitado. Para, presuntamente, manipular esos sobres y entregarlos luego al buen tuntún en distintas oficinas de Correos de la Península.

Miro ese cuadro de don Joaquín titulado “Mis hijos”. ¡Mire cómo estamos sus hijos! El Confidencial informa de que la Junta Electoral de Melilla ha cambiado el reglamento a todo correr. A partir de ahora, también hay que presentar el DNI para entregar el voto.

La cuestión es: ¿quién está detrás de todo esto? EL ESPAÑOL revela que, entre los investigados, se encuentran miembros de Coalición por Melilla, un partido integrado en la plataforma Sumar de Yolanda Díaz. Y debemos reconocerles su mérito porque eso es Sumar votos, y lo demás tonterías.

Por cierto, ¿sabéis lo que decía Sorolla de la compra de votos? Yo tampoco.

ALSINA–También hay otro caso –este de menor relevancia informativa, pero también muy llamativo– cuyo autor intelectual se desconoce.

Veo las fotos en El País. Ha cambiado mucho el arte, señor Sorolla. Ya sé que usted mira abajo y se pide por nosotros a la Virgen de los Desamparados, pero no hay manera. Es todo tan terrible. Viendo los carteles del Metro, usted se habría quedado incluso con el negro y la oscuridad de los cuadros de Zuloaga.

Resulta que han aparecido unas caricaturas en la estación de la Puerta del Sol que dibujan a Pedro Sánchez como si fuera Julio Iglesias. Con gafas de sol, el presidente dice cosas como “Yo en mi Falcon, tú en tren de cercanías”, “Mi Falcon tiene más frecuencia que tu cercanías y lo sabes”. El Metro lo gestiona la Comunidad de Madrid, pero Ayuso asegura que no tiene nada que ver. Porque las vallas publicitarias dependen de una empresa independiente, que por protección de datos se niega a desvelar quién ha pagado esa publicidad.

Hablando de Ayuso, vaya lío tiene montado el PP. Cuenta el ABC que la Fiscalía no ilegalizará Bildu porque es “una formación democrática”. Los servicios jurídicos de Génova han concluido más o menos lo mismo. Feijóo ha dictado la postura de su partido: no hay que hablar de ilegalizar Bildu, pero…

El País: “El PP pierde el control del discurso sobre las listas de Bildu. Ayuso se enfrenta a Feijóo por la ilegalización e irrita a las víctimas”. El Confidencial: “El pulso de Ayuso a Feijóo por Bildu reabre la herida interna en el PP. La presidenta mantendrá la presión para ilegalizar el partido de Otegi pese al portazo de Génova”.

Ayuso dijo ayer que ETA “está viva y en el poder”. Una frase que sublevó, por ejemplo, a Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, la organización que destapó la presencia de los etarras en las listas de Bildu. Acusa Ordóñez a la presidenta de “banalizar” el terrorismo de ETA.

El padre Feijóo quiere ser Sorolla y hacer del movimiento de los niños en la orilla, tan molesto a veces, tan lleno de ruido, arena y agua volando, una estampa de paz y armonía. Pero no le sale. Por eso, La Vanguardia: “Feijóo llama a ‘cambiar la conversación’ y recuperar la ‘buena política’”.

Sin embargo, todo tiene que ver con la interpretación que se le dé al asunto. Dice La Razón que las diferencias de Feijóo y Ayuso sobre Bildu están coordinadas y que se trata de una estrategia para sumar votos desde el centro y desde la derecha.

Querido Joaquín Sorolla: usted lo supo mejor que nadie. Incluso en la España del 98 había momentos para sonreír, para mezclar el blanco con el azul. Qué alegría le hubiera supuesto conocer a Falete, que hace campaña con el PP; o a Bertín, que la hace, sorpresa, con el PSOE en Alcalá de Guadaíra. Lo cuenta El Confidencial.

Ya me siento, ya me tapo, compañeros, no os preocupéis. Me echo una sábana por encima. Para imitar ese cuadro: “Después del baño”.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

