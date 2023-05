Los periódicos de hoy: historias para no dormir

La portada de La Razón es hoy fantástica para confirmar eso que dice Moncloa de que el padre Feijóo está empezando a salir por la noche, a conspirar y a practicar la masonería. Pero no lo hizo en esa reunión de fiscales tan aburrida y que se celebró en un hotel a vista de todo ciudadano. Titular: “El PP negocia para romper el bloque de investidura del Gobierno. El objetivo de Génova es atraer a los socios de Sánchez con acuerdos en Cantabria, Aragón y Canarias”.

A tenor de esta crónica, mientras Moncloa se obceca en situar al padre Feijóo en conciliábulos con fiscales, Génova estaría hablando con Coalición Canaria, el PAR e incluso Miguel Ángel Revilla para boicotear la frágil alianza de mayorías que sostiene a Sánchez en el poder. “Los populares buscan dejar de aparecer como un partido que solo puede entenderse con Vox”, reza La Razón.

En este capítulo de historias para no dormir, me ha llamado la atención una larga entrevista que publica hoy El Mundo. Mercedes Salvatierra coincidió con Yolanda Díaz en Ferrol, en Izquierda Unida. Dice: “Yolanda me maltrató, me humilló y me acosó”. Al parecer, siempre según la versión de esta entrevistada, tuvo problemas con la hoy vicepresidenta porque acusó a uno de sus asesores de entonces de poseer pornografía infantil.

Seguimos con este guion oscuro, macabro. ABC: “Ayuso lleva en su lista electoral a un condenado por vejaciones a una compañera del partido”. Se llama Daniel Marbán, es militante y miembro de Nuevas Generaciones, igual que a su pareja, a la que vejó según la sentencia. Al parecer, la víctima reveló a Génova lo sucedido y pidió la suspensión de militancia de su ex. Nunca más se supo. Ahora, al publicarse la noticia, el equipo de Ayuso asegura que este hombre va a renunciar a la lista y que desconocían lo sucedido.

Lo que nos gustan los árbitros en España. Se les insulta como en ninguna parte, pero los necesitamos, los amamos y les otorgamos un protagonismo que ellos mismos no esperan. Hablo de la Junta Electoral Central, que vuelve a ser noticia en todas las cabeceras.

ABC titula su portada: “La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, vulneró reiteradamente la neutralidad institucional. La Junta Electoral estudia sanciones de hasta 3.000 euros por el uso electoralista de las ruedas de prensa. El Ejecutivo alega que sería censura no poder contestar a las críticas de la oposición”. El Mundo recuerda en su titular principal que, además, Sánchez es el único presidente que ha sido multado por este motivo.

Y otra noticia que empieza y acaba en la Junta Electoral. La leo en EL ESPAÑOL: Podemos se ha quedado sin acceso a los espacios públicos de publicidad gratuita. Los de Belarra han recurrido y la Junta se pronunciará mañana. La decisión se ha tomado porque la marca Podemos no cumple el requisito de presentarse en una cantidad de territorio que represente el 50% de la población.

Todo tiene que ver con el lío de la sopa de letras. Podemos argumenta que, aunque tenga mil nombres distintos a lo largo de toda la Península, siguen siendo los mismos. La Junta Electoral entiende que no.

Apunta Fernando Garea un dato interesante: del mismo modo que Podemos pelea ahora para que todas sus marcas se reconozcan como Podemos pese a tener un nombre distinto, Yolanda Díaz se podría quedar sin publicidad gratuita en la campaña de las generales por el mismo motivo. La vicepresidenta tendrá que convencer a la Junta Electoral para que le conceda los espacios que corresponderían a Izquierda Unida, Compromís, Más País, etcétera.

ALSINA–Se van acercando los debates electorales. Hoy conocemos cuántos va a aceptar cada uno de los presidentes.

Dime a cuántos debates vas y te diré quién eres. Documentado artículo en El Confidencial, que va despejando esta incógnita región por región. Fernández Vara es un genio. El presidente de Extremadura sólo va a participar en un debate, donde habrá otros diez candidatos y que se celebrará el mismo día de la semifinal de la Champions.

Quienes dan bien en las encuestas harán lo propio, un debate: Ayuso y Almeida sólo a Telemadrid. Adrián Barbón, el barón asturiano, también sólo a la pública. López Miras, el murciano, sólo a uno. García Page marca la excepción: se abre a varios. Y qué maravilla lo que ocurre en Cantabria. El PP, que está en la oposición, sólo quiere uno. Y Revilla, si por él fuera, estaría todos los días.

Ayer volvió Mariano Rajoy a hacer campaña. Lo hizo con Almeida, de tardeo y con un grupo de jóvenes. En El Confidencial se recogen las frases que iluminaron las conciencias de los presentes: “Yo soy vecino de Moncloa-Aravaca y os digo que en las próximas elecciones voy a votar a Almeida” / “El PP no es una pandilla de amigos, sino una organización con muchos militantes”.

Querido San Fermín: queremos vender el alma al diablo a cambio de una victoria mañana. No nos importa ir al infierno. Porque el infierno es rojo, nuestra sangre es roja, nuestra camiseta es roja. Madridistas, bienvenidos al infierno.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

