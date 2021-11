La España Vaciada es una marca blanca para el sostén de Pedro Sánchez

Los 15 escaños que Sociométrica pronosticó esta semana, en este periódico, para una quincena de candidaturas provinciales encuadradas en la (aún) desconocida plataforma de la (autodenominada) España Vaciada tienen todo el sentido político. Todo. Son, exactamente, el báculo que Pedro Sánchez necesita para compensar la irreparable pérdida de respaldo ciudadano que premiará su pésima trayectoria como presidente del Gobierno: pésima también para sus más fieles votantes.

Sin que nadie se atreva a denunciarlo, todas las formas de los Teruel Existe que ya están aflorando son una suerte de marca blanca de la izquierda para completar la exigua mayoría a la que puede aspirar Sánchez en la próxima legislatura. Aunque quede por debajo de 100 escaños. En realidad, con bastante menos de 100 escaños se las arregló para llegar a la Moncloa. ¿Se acuerdan?

Han pasado tres años y medio de la hecatombe política que desató la moción de censura de mayo de 2018 y parece que aún no hayamos entendido que nada es (ni podrá volver a ser) lo que fue.

No hemos entendido que ese día dejó de ser cierto que haya que ser el partido más votado para aspirar a la presidencia del Gobierno. No. Sólo es necesario sumar los votos de 176 diputados en la sesión de investidura. Y cuanto más diversos y contradictorios sean esos votos, mejor (siempre que el candidato demuestre una insuperable capacidad para cabalgar airoso el tigre de sus contradicciones).

Por no entender, hasta hemos olvidado que no hace falta ni siquiera ser diputado para ser candidato a la presidencia el Gobierno: Pedro Sánchez no lo era en aquel mayo de la moción.

El PSOE tenía entonces 85 escaños, 52 menos que el PP, y Sánchez no era diputado desde un año y medio antes, en otoño de 2016, cuando fue expulsado por su partido precisamente por intentar la coalición Frankenstein que finalmente le llevó a la Moncloa.

"Quien quiera convertirse en un partido 'báculo' debe forjar novedosas y minoritarias ofertas electorales para públicos perfectamente localizados que se sientan desatendidos"

Hay que recordar el pequeño detalle de que 85 puede ser más que 137 si el candidato (diputado o no) es capaz de apalancar una suma externa de apoyos suficientes para su investidura. Esto debería ser una lección grabada a fuego en todos los que vivimos la moción de censura.

Es una lección con dos enseñanzas básicas: una para el partido que busca apalancar su insuficiente mayoría (o amplia minoría) con apoyos externos variopintos, y la otra para quienes aspiran a convertirse en un rentable partido báculo.

La primera enseñanza invita a cuidar la existencia (y, con el debido disimulo, animar también la creación) de grupos externos que puedan servir de apoyo para los intereses del partido alfa mientras se demoniza a cualesquiera potenciales coaliciones ajenas.

La segunda anima a forjar novedosas y minoritarias ofertas electorales para públicos perfectamente localizados y que se sientan desatendidos, con el propósito de cubrir aquellos huecos a los que el partido alfa no llegue.

Estas dos obviedades explican la inesperada potencia de la explosiva miríada de Teruel Existe que muestra la encuesta de Sociométrica que publicó EL ESPAÑOL esta semana. En estos tiempos de multipartidismo mutante, hay motivos para la oferta y la demanda de los 15 escaños que pronosticaba la encuesta en las provincias menos pobladas bajo la bandera de la España Vaciada. Y ambos, oferta y demanda, se afanan en el rescate de un declinante Sánchez.

El único diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, logró su escaño con solo 19.761 votos y ha conseguido un considerable protagonismo al ser uno de los apoyos imprescindibles en todas las votaciones en las que Sánchez ha necesitado mayoría. Aún más, independientemente de cuál sea la cuantía de las mejoras que Guitarte haya podido conseguir para los habitantes de Teruel a cambio de su apoyo al Gobierno, es evidente que ha dado protagonismo mediático a una provincia de la España vacía (que no vaciada).

"España Vaciada opera en lugares ajenos al nacionalismo. En las comunidades nacionalistas no es necesario crear nuevos artefactos electorales porque ya forman parte del bloque que apoya al PSOE bajo el doliente grito de ¡que viene la derecha!”

Para Sánchez es mucho más relajado forjar su mayoría con 15 Guitartes que, por ejemplo, con tres Bildus. Aunque sólo sea porque, por suerte, Bildu sólo hay uno y provincias con cuatro o menos diputados, y con votantes que puedan sentirse preteridos del desarrollo económico general de España, una veintena. Lamentablemente, en la (peor) política actual lo que mandan son los sentimientos.

Hay un motivo adicional para que Sánchez complete su próxima mayoría con diputados de supuesta reivindicación provincial despoblada: esas provincias en las que el diputado vaciado competiría por el último escaño son de la España interior, es decir, de las dos Castillas, Extremadura y Aragón. No son comunidades nacionalistas (donde no es necesario crear nuevos artefactos electorales porque ya forman parte del bloque que apoya al PSOE bajo el doliente grito de “¡que viene la derecha!”).

A cambio, en las provincias en las que buscan hueco las plataformas vaciadas, el sentimiento local (y, muy por detrás, el provincial) está mucho más enraizado que el de comunidad autónoma y a nadie se le ocurre (de momento) imaginar su provincia como nación inventada. No estamos en la antesala del Cantón de Cartagena, por entendernos.

Los 2, 3 o 4 escaños en disputa en estas provincias objetivo del nuevo invento se han repartido tradicionalmente entre el PP y el PSOE. En las últimas elecciones hicieron más de un hueco a Vox, pero desde hace bastantes lustros han dejado sistemáticamente fuera a los partidos a la izquierda del PSOE. ¡Ahora puede ser su momento! Y no porque hayan decidido enarbolar la bandera de ningún programa explícito de izquierdas, sino porque se han disfrazado con la túnica de un doliente agravio de abandono territorial.

Es decir, sin reconocerse como parte de Podemos, o de sus confluencias y sus cercanías, la izquierda del PSOE puede lograr representación en las provincias menos pobladas con el caballo de Troya de la España vaciada y con el respaldo de empresarios locales que buscan tener un altavoz para sus demandas en la política nacional.

"Vox, que es muy hábil moviéndose bajo el radar y localizando demandas ciudadanas cuando aún se están gestando, ya había detectado la importancia de poner su foco en los nuevos votantes de las provincias y no de las comunidades autónomas"

Se podrá preguntar por qué estos presuntos futuros diputados de plataformas vaciadas no pueden ser báculo de Pablo Casado y no de Pedro Sánchez. La respuesta aritmética es que son un tapón para el esperado crecimiento electoral de Casado por encima de los 100 diputados, y un absorbente de las probables pérdidas de voto a Sánchez por debajo de los 100 escaños. La respuesta política la ofrece el propio trasfondo de estas plataformas: conviene escucharlos.

Hay un dato adicional. Vox, que es especialmente hábil en moverse bajo el radar y en localizar demandas ciudadanas cuando aún se están gestando, ya había detectado la importancia de poner su foco de atracción de nuevos votantes en las provincias y no en las comunidades autónomas. Así se vio en su fiesta Viva-21 de este octubre. Estas plataformas de España vaciada son también un competidor directo para el avance provincial de Vox y, por tanto, para cualquier ampliación del espacio político de la derecha.

Imaginen el escenario. Cae mucho el PSOE, por debajo de los 100 escaños. Sigue hundiéndose Podemos. La izquierda, con su Frankenstein, no suma. Suben el PP y Vox, pero (por poco) tampoco suman. Ni siquiera con los pocos diputados de Ciudadanos que aún logren escaño.

Y aparece, como pronostica Sociométrica, un buen puñado de diputados de plataformas provinciales de la España Vaciada. Serían el fiel de la balanza. Podrían dar el Gobierno a la derecha o a la izquierda.

Y como todo el mundo sabe, se lo darían a la izquierda sin dudarlo ni un segundo.

Coda: Nótese la enorme diferencia entre España vaciada y España vacía. Mientras el interesante libro de Sergio del Molino, La España vacía, viaje por el país que nunca fue, no señalaba culpables a los que condenar por la escasa población de amplísimas zonas de la España interior, las plataformas de España Vaciada sí los buscan. Y lo hacen para exigirles responsabilidades.

Vivimos en el agravio doliente en busca de culpables.

*** Pilar Marcos es diputada del PP en el Congreso de los Diputados y periodista.

