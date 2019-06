19 lecciones sobre la Cataluña nacionalista que deja el juicio del 'procés'

1. Cataluña jamás será independiente

Pero no porque no lo quiera el Estado. O porque no lo quieran el PP, el PSOE y Ciudadanos. O porque no lo quieran los españoles. Sino porque no lo quieren ni siquiera los mismos catalanes separatistas.

2. No le pidas sacrificios a un burgués del siglo XXI

El compromiso con la independencia de la burguesía catalana no ha ido mucho más allá de unos cuantos lazos amarillos en la solapa. En la práctica, los catalanes han demostrado, por activa y por pasiva, no estar dispuestos a arriesgar medio gintonic en el envite. No digamos ya cinco minutos de wifi.

3. Europa no sabe ni por dónde cae Cataluña

Y lo que es aún más relevante: le importa un pimiento. Probablemente, sigue confundiéndola con Valencia.

4. Los nacionalistas se creen más importantes de lo que son…

Este error –sobrevalorar su peso internacional real, confundiendo número de pernoctaciones turísticas con número de divisiones acorazadas y de premios Nobel– ya lo cometieron los austracistas en 1714. Así les fue: aún andan esperando los refuerzos.

5. …y la culpa es de Madrid

Son los complejos de inferioridad de la clase política madrileña, esa que aún anda haciéndose perdonar el franquismo, los que han hecho que los catalanes nacionalistas se crezcan hasta creerse, en el sentido más literal de la palabra, los nuevos caudillos de España. Y de ahí su alzamiento de septiembre y octubre de 2017.

6. Las cárceles catalanas, spa para los separatistas

Vive mejor un político separatista preso en una cárcel catalana que un sevillano libre en las Tres Mil Viviendas. El responsable último en ambos casos es el mismo partido: el PSOE. Nadie ha hecho más que el socialismo por la desigualdad efectiva de todos los españoles.

7. No sirvas a quien sirvió ni mandes a quien mandó

De simple condado de la Corona de Aragón a último reducto del carlismo y del franquismo en España. Estaba cantado lo que iba a pasar.

8. Nada oprime más que un esclavo

El procés se resume rápido. Se trata del único golpe de Estado de la historia ejecutado por burgueses acomodados que han dicho sentirse oprimidos por el empeño de su servicio doméstico en hablarles en español.

9. Lo volveremos a hacer, pero que se sacrifique otro

Todo separatista debería preguntarse primero, antes de salir a la calle a bramar por un nuevo procés, qué está dispuesto a arriesgar por la independencia de su región.

10. Ninguna nación ganó su independencia sollozando

En segundo lugar, debería preguntarse si eso que está dispuesto a arriesgar contribuirá en alguna medida a la independencia de su región. Para este menester es recomendable estudiar casos pasados. Por ejemplo, la guerra de los Balcanes y sus 140.000 muertos y 4.000.000 de desplazados. Si la respuesta a esta segunda pregunta es "no tengo más que ofrecer que mi corazón", entonces lo mejor es que se abstenga de hacer el ridículo.

11. Hay que aplicarse el cuento

Lo tercero que debe preguntarse es cómo reaccionaría él si una muchedumbre de enajenados le señalara en su propio hogar, votara a favor de privarle de sus derechos civiles y le convirtiera en extranjero en su propio país. Y luego aplicarse el cuento.

12. Son unos cobardes…

El líder nacionalista que más coraje ha demostrado durante los años del procés –escojan su preferido– hace que el capitán Francesco Schettino parezca Giuseppe Garibaldi, Juana de Arco y Abraham Lincoln juntos.

13. …además de unos traidores a sus compañeros

Dentro de poco, la capacidad de los maleteros de los coches se medirá en catalanes separatistas: "El maletero del nuevo Mercedes-Benz CLA tiene capacidad para cuatro catalanes separatistas (o sólo dos, si son de ERC)".

14. Y unos inocentes

¿Pero cómo han podido creerse que unos líderes políticos, unos funcionarios, unos maestros y unos policías que viven de los Presupuestos Generales del Estado iban a romper amarras con ese mismo Estado, arriesgando además décadas de cárcel? ¿Pero de verdad existe gente tan inocente?

15. Respeto a la autoridad del español dominante

Hasta los periodistas catalanes en Madrid que trabajan para medios nacionalistas celebraron el final del juicio a los líderes del procés luciendo chapas con las mejores frases de Manuel Marchena. Un catalán separatista es sólo un adolescente de la política a la búsqueda de un adulto que le imponga límites.

16. Dicen que todo era mentira

Falso: dicen que lo fue, porque fracasó, pero dirían algo muy diferente si hubieran conseguido lo que se proponían. Aunque, jurídicamente, eso es irrelevante: no puedes desentenderte de los muertos si has gritado "fuego" en una discoteca abarrotada alegando que no había en realidad ningún fuego. Y mucho menos si ostentas un cargo público.

17. La Cataluña nacionalista carece de elites

Que el único abogado con cara y ojos de las defensas fuera el único constitucionalista lo dice todo acerca de la selección inversa de las elites en la Cataluña nacionalista.

18. El Estado es mucho más que el Gobierno

España ha sobrevivido a buenos gobiernos, a malos gobiernos y a los gobiernos del PSOE. Sobrevivirá a los delirios xenófobos de cuatro encarregats de provincias.

19. Y la Nación, mucho más que el Estado

He aquí aquello que no han comprendido todavía los catalanes separatistas: que su desgracia no es sólo no ser una nación, sino que jamás serán una Nación.