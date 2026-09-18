Gandhi, en la playa de Sánchez

La persona que más daño ha hecho a Pedro Sánchez no es Feijóo ni Isabel Díaz Ayuso. Tampoco los jueces Marchena o Peinado, ni ahora la magistrada Tardón.

Su auténtica bestia negra es alguien a quien no supo medir, alguien que parecía inofensivo por sus formas afables y bonhomía.

Al fin y al cabo, hasta este verano, no era más que el representante de una ciudad de 80.000 almas, tres veces más pequeña que Móstoles o Sabadell.