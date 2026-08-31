Así debería haber refutado Aimar Bretos las treinta mentiras de Pedro Sánchez

1. "La alternancia es buena en democracia. Siempre es buena. Pero es que hoy no tenemos una propuesta de alternancia".

Señor presidente, no le corresponde a usted juzgar si la alternancia es buena o no. En democracia, eso les corresponde a los ciudadanos. ¿Qué le hace pensar que es usted quien decide si los españoles merecen o no un Gobierno diferente al suyo?

2. "El rey lleva reinando más de veinte años".

Lleva doce, señor Sánchez. Ocho de ellos con usted como presidente.

3. "¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?".

El rey no puede viajar a Ceuta y Melilla si el Gobierno no lo refrenda. Lo dice el artículo 64.1 de la Constitución. ¿O está usted diciendo que el rey se ha negado a visitar Ceuta y Melilla a pesar de contar con el refrendo de su Gobierno?

Pedro Sánchez a su llegada a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, este lunes, en Madrid. EFE

4. "Yo no voy a compartir las conversaciones y los despachos que tengo con el jefe del Estado".

¿Está usted insinuando que el rey se ha negado a visitar Ceuta y Melilla? Es una acusación extraordinariamente grave. ¿Puede por favor explicarse?

5. "He trabajado y he descansado. Son mis derechos".

Como ha escrito Vicente Ferrer en EL ESPAÑOL, "es un derecho que también tiene Juan Jesús Vivas y que no ha ejercido porque decidió mantenerse al frente para pilotar la crisis".

6. "Yo sé que para parte de la oposición no tengo derecho a tener vacaciones ni a ser presidente del Gobierno".

Usted dijo literalmente que España afrontaba "una violación de la integridad territorial de España". ¿Está su derecho a bucear en la playa de un palacio protegido por docenas de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por delante de una emergencia nacional de este nivel, señor presidente? ¿No tienen también derecho a vacaciones los policías y los soldados que las han anulado para proteger a los ceutíes de los invasores?

7. "Me hago cargo del estado de ánimo de la Ciudad Autónoma".

Señor presidente, usted publicó la playlist de sus canciones preferidas del verano a las veinticuatro horas de que entraran 80.000 ilegales en Ceuta. ¿Cree que eso es "hacerse cargo del estado de ánimo" de los ceutíes?

8. "Mi intención es agotar la legislatura. Las legislaturas también duran cuatro años cuando gobierna la izquierda".

Señor Sánchez, ha sido usted incapaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado durante tres años seguidos. ¿No le parece ese motivo suficiente para adelantar las elecciones? Sobre todo teniendo en cuenta que ese fue su baremo para pedirle a Mariano Rajoy que las adelantara en 2018.

9. "El PP y el PSOE somos diferentes".

Señor Sánchez, usted es el único presidente del Gobierno que ha visto cómo se imputaba penalmente a sus dos colaboradores más cercanos. Uno de ellos ha sido condenado a 24 años de cárcel. El otro llegó a entrar en prisión preventiva y está a la espera de un más que probable juicio. Su hermano ha sido también condenado. Su fiscal general fue condenado. Su mujer está imputada. No hay ningún otro presidente del Gobierno con ese historial penal y de corrupción política y económica. ¿Qué es exactamente lo que le hace pensar que es usted mejor que la derecha?

10. "Mi hermano no habría sido condenado si no fuera el hermano-de".

Obviamente, señor Sánchez. Porque si no fuera su hermano, nadie habría creado un puesto de trabajo ficticio para él. ¿No se siente responsable en lo más mínimo por su condena, que le supondrá a su hermano cargar con antecedentes penales durante el resto de su vida?

11. "Tengo el convencimiento de que Ceuta va a salir reforzada de esta situación".

Señor Sánchez, los ceutíes están huyendo de su ciudad. Muchos han enviado a sus hijos a la península por miedo a que sean violados o agredidos por los inmigrantes ilegales. Los colegios han sido utilizados como letrinas. Los inmigrantes han atacado a soldados y policías. También han lanzado artefactos incendiarios contra los ceutíes. ¿En qué refuerza eso Ceuta exactamente?

🔴‼️ Tensión en Ceuta durante la mañana de este lunes entre los inmigrantes y la Policía en Loma Colmenar: cientos de ellos quieren acceder al embolsamiento para ocupar las tiendas



La apertura de las puertas para ocupar nuevas plazas ha provocado una acumulación de personas en… pic.twitter.com/yqVUkV0eSx — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 31, 2026

12. "Ayuso ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los españoles para vivir en él".

Ayuso no está imputada de momento por ningún delito, señor presidente. Su mujer, por dos: tráfico de influencias y malversación. ¿Por qué cree que un delito imaginario de la presidenta Ayuso es más importante que los dos delitos por los que será juzgada su esposa?

13. "¿Qué gana Marruecos con este tipo de tácticas?".

Ceuta, señor presidente. Gana Ceuta. Pero lo importante para un presidente español debería ser lo que pierde España.

14. "No hay ninguna información por parte de ningún centro de inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes".

Creo que ha querido usted decir lo contrario de lo que ha dicho, señor presidente. Pero en cualquier caso: cuando el ministro de Asuntos Religiosos marroquí evoca la "lucha sagrada" para "liberar" las ciudades "ocupadas" de Ceuta y Melilla frente al rey Mohamed VI, responsable directo de su nombramiento, ¿no le hace eso pensar que Marruecos aspira a apoderarse de ambas ciudades?

🗣️ @sanchezcastejon: "No hay ninguna información por parte de ningún centro de Inteligencia que alumbre duda sobre la participación de las autoridades marroquíes. La relación bilateral tiene muchas aristas"



"La cooperación con Marruecos está siendo francamente positiva" pic.twitter.com/CyyzjSC2hv — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) August 31, 2026

15. "Este Gobierno ha sido el que más ha hecho por Ceuta y Melilla de la historia de la democracia".

Este Gobierno será recordado como el que permitió que Ceuta fuera invadida por 80.000 inmigrantes ilegales. ¿Es usted responsable para lo presuntamente bueno, pero no para lo flagrantemente malo?

19. "Yo me he comprometido a que los Presupuestos van a ser presentados en 2026".

No tiene alternativa, es su obligación constitucional. ¿Por qué habla de ello como si fuera una heroicidad de su Gobierno, cuando no como una graciosa concesión a los españoles?

20. "Seguimos investigando qué pasó para que se produjera la avalancha masiva de inmigrantes en Ceuta".

Ha pasado más de un mes. ¿No tiene ya su Gobierno una hipótesis razonada y razonable que vaya más allá de Elon Musk, Rusia, Donald Trump, Israel, las mafias, el Tribunal Supremo y la ultraderecha internacional?

21. "El PP ha sido condenado por financiación irregular".

El PP no ha sido condenado como autor penal de un delito de financiación ilegal de partidos políticos. La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en el Código Penal con posteridad al juicio de la Gürtel y no se aplicó de forma retroactiva a los hechos de los años 90 y 2000. Su partido, en cambio, sí será con mucha probabilidad imputado este otoño por financiación irregular. ¿Tiene miedo de pasar a la historia como el presidente con el que el PSOE fue condenado por financiación irregular? ¿Teme que el partido pueda ser ilegalizado durante su mandato como secretario general?

22. "La cooperación con Marruecos es francamente positiva".

Señor Sánchez, que diga usted eso con una ciudad invadida por 10.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos hace sospechar que no es usted un presidente libre, sino que actúa sometido a chantaje. ¿Qué había en su móvil y de qué información dispone Marruecos hoy? ¿Se trataba de información política, personal o de ambos tipos?

23. "La delincuencia existe entre inmigrantes, pero también entre personas autóctonas de los países donde se sufre esa migración".

Obviamente, señor presidente. Pero lo relevante es la proporción de delincuentes por persona, que es abrumadoramente mayor en el caso de los inmigrantes, como demuestran los datos de su propio Gobierno. En Ceuta, por ejemplo, se han denunciado veintiuna agresiones sexuales desde la invasión del 30 y del 31 de julio a manos de inmigrantes. ¿Qué piensa hacer para paliar el incremento de la criminalidad provocado por la inmigración masiva, señor presidente?

24. "La derecha sabe, que, pase lo que pase, a ellos no les pasa nada".

Pero si acaba de decir que el PP fue condenado por financiación irregular, señor presidente. ¿En qué quedamos?

25. "Estamos hablando de unas entradas irregulares bastante estables respecto a años pasados".

¿Le parece que la irrupción de 80.000 inmigrantes ilegales en Ceuta en sólo veinticuatro horas, de los cuales al menos 10.000 siguen irregularmente en la ciudad, transmite sensación de "estabilidad"?

26. "España necesita más migrantes, mano de obra para una economía que está creciendo".

El PIB crece por el aumento de la población, señor presidente, es una afirmación de Perogrullo y cuyo mérito no puede atribuirse ningún Gobierno. Pero esa población es cada vez más pobre porque el PIB per cápita se está desplomando en España. ¿Ese es su proyecto económico para los españoles? ¿Crecer en población a costa de ser cada vez más pobres individualmente?

27. "Mi política internacional ha sido valiente y coherente".

Usted pasó de apoyar la posición española tradicional sobre el Sáhara a defender la soberanía marroquí sobre el territorio después de que su móvil fuera espiado por Marruecos. ¿Dónde está la coherencia y por qué cambió de un día a otro su postura sobre el Sáhara, señor presidente?

🔴 Sánchez se compara con Felipe VI con datos falsos: "Llevo ocho años gobernando. El Rey lleva reinando más de 20 años, ¿cuántas veces ha ido a Ceuta?"



"Yo he sido el presidente del Gobierno que en ejercicio más veces ha ido a Ceuta y Melilla", reivindica Sánchez



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28. "Quedan en Ceuta 5.000 migrantes de los cuales 1.200 son menores. Entraron en torno a 70.000 personas de las cuales nueve de cada diez ya han retornado. El Gobierno en treinta días ha pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas y vamos a llegar a 6.000".

Esas cifras no cuadran, señor presidente, porque el 10% de 70.000 son 7.000, no 5.000. ¿Cuáles son las cifras reales, si usted mismo dice que se están preparando 6.000 plazas para 5.000 inmigrantes?

29. "Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de semejante magnitud".

¿Entonces el problema es la magnitud de la invasión? Lo cierto es que su Gobierno no adoptó ninguna medida, ni para una avalancha de gran magnitud ni para una de pequeña magnitud, de apenas una docena de personas. No se hizo nada, señor presidente, lo que demuestra que el problema no fue la magnitud, sino la desidia o la complicidad. ¿Por qué no se puso al teléfono cuando le llamó Juan Jesús Vivas, por ejemplo?

30. "Se puede tener un Estado fuerte y respetar los derechos humanos".

¿Y dónde está el Estado que debería proteger los derechos humanos de los ceutíes, entre ellos el de que sus hijos no tengan que caminar escoltados por la Policía hasta sus colegios para que no les violen los ilegales, señor presidente?