El vídeo de Puente que prueba que puede haber alguien peor que Pedro Sánchez

1. "En el verano de 2022 ardió Zamora, hoy lo hace Ávila"

Curioso que Óscar Puente recuerde 2022 y olvide que bajo gobiernos socialistas también han ardido cientos de miles de hectáreas en España. Como por otro lado ocurre en Francia, Italia, Grecia y tantos otros países en los que no gobiernan Ayuso, Mañueco, Moreno o Feijóo.

2. "Los incendios son cada vez más y más virulentos"

Es cierto. Pero la situación actual no es excepcional ni privativa de las comunidades gobernadas por la derecha. Los incendios grandes no son nuevos. 1985, 1994 o 2006, por ejemplo, fueron peores. Lo que sí es nuevo es convertir cada hectárea quemada en un arma política.

3. "Mueren miles de animales, se destruye patrimonio natural, incluso fallecen personas"

En los incendios actuales ha muerto una persona en Manises (Valencia). En la Comunidad de Madrid, ninguna. En el de Los Gallardos (Almería), el más letal de la historia reciente de España, murieron trece. En el accidente de Adamuz, bajo su competencia, murieron cuarenta y seis.

Una reflexiones sobre el tema de los incendios, sobre lo de ir todos a una y sobre cuándo tocan o no según qué debates políticos. pic.twitter.com/xdsxqs8bgh — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 27, 2026

6. "Cada verano escuchamos los mismos mensajes, 'todos a una', 'ahora no toca el debate', 'ahora toca remangarse y apagar el fuego"

Lo dice con pesar, como si eso no fuera lo correcto y lo que diría cualquier persona sensata con dos dedos de frente. Eso lo ha dicho Ayuso, sí. Pero también los reyes y el propio Pedro Sánchez. ¿Y cuál es la alternativa, según Puente? ¿Abrir una guerra política cuando los incendios ni siquiera se han extinguido, y decenas de miles de personas han sido desalojadas de sus casas y duermen en pabellones deportivos?

7. "Los que llaman mamarracho a quien no acepta sus imposiciones"

¿De qué imposiciones habla? ¿De la petición de que se declare la emergencia nacional frente a una evidente emergencia nacional? ¿De qué se active la UME en el estricto cumplimiento de su función, que es la asistencia en emergencias y catástrofes nacionales?

8. "Esos son los que llevan dividiendo este país durante más de ocho años"

No como el propio ministro de Transportes, conocido por su legendaria capacidad para sanar heridas, sosegar los ánimos y unir a los españoles. No como su gobierno, el más divisivo en casi cincuenta años de democracia.

9. "Persiguiendo a la familia del propio presidente del Gobierno"

La familia del presidente del Gobierno debería haber aprendido ya a estas alturas que la mejor manera de que no te persiga la justicia, la oposición y los medios de prensa es dejar de delinquir. Mano de santo para las persecuciones, oigan.

10. "Exigen que esa ayuda se preste sin rechistar"

Nadie exige que esa ayuda se preste "sin rechistar". Se exige que se preste con la misma cortesía con la que se ha prestado en ocasiones anteriores a Cataluña o el País Vasco, por poner dos ejemplos al azar. Esa ayuda, además, no le pertenece a Pedro Sánchez, y su puesta a disposición de las comunidades no es optativa. Los medios del Estado, incluida la UME, les pertenecen a los españoles, no a Sánchez, ni al PSOE, ni al Gobierno.

Incendio en las localidades de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero desalojadas por el incendio de Castropodame. César Sánchez / ICAL

11. "Detrás de este drama están sus políticas"

¿Sus políticas? ¿Cómo las de recortar prevención durante años y luego echar la culpa al clima y al PP? ¿Cuántos hidroaviones operativos tiene el Gobierno en estos momentos? ¿Y cuántos Falcon a disposición del presidente? ¿Por qué se destinan cientos de millones de euros a otros países y se recorta en prevención y extinción de incendios? Conviene leer el editorial de EL ESPAÑOL del pasado 24 de julio.

12. "Firman pactos de gobierno en los que a la emergencia climática se le llama fanatismo climático"

Mentira. Ni ese término está en ningún pacto de gobierno (lisa y llanamente porque el PP no está de acuerdo con él) ni llamar "fanatismo" a las manifestaciones más extremas del ecologismo radical es negar el cambio climático: es negar el aprovechamiento político de ese cambio climático. Los incendios existen desde mucho antes de que Greta Thunberg naciera.

13. "Tienen a los servicios de extinción de incendio en la más absoluta precariedad"

¿Se refiere a esos sesenta bomberos, muy cercanos a los partidos de la izquierda radical madrileña, que decidieron que el mejor momento para plantear un conflicto laboral era cuando su comunidad se quemaba por los cuatro costados?

14. "Sí, sus competencias. Limpiar el campo. Prepararlo para resistir mejor el fuego"

¿Son PP y Vox quienes han convertido el ecologismo más ramplón y urbanita en una religión laica? Un solo ejemplo. Paco Castañares, experto forestal, entrevistado por EL ESPAÑOL: "El problema no es la lluvia ni el tipo de vegetación, es que no limpiamos el monte". El exceso de biomasa, la despoblación, la pantagruélica burocracia, el abandono de la ganadería, la lenta muerte de la agricultura en España… Todos esos son factores que sólo un gobierno central, no una comunidad autónoma, puede afrontar de forma global.

15. "Y todo ello mientras reducen impuestos a las fortunas más grandes"

Las rebajas de impuestos benefician de forma abrumadora a la clase media y trabajadora y son la única manera que tienen las comunidades de paliar la negativa del Gobierno central a deflactar el IRPF por el aumento de la inflación. Reducir impuestos, además, no es jibarizar servicios. Es renunciar a asfixiar a quienes trabajan y generan empleo.

Ayuso en uno de los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid

16. "Ahora han puesto sus ojos en la UME como la solución a sus problemas. La UME se ha convertido ya en el servicio de extinción de incendios de todas las comunidades autónomas"

¿Y para qué está si no la UME? Lo repito de nuevo: la UME y el resto de unidades y servicios de protección civil del Estado no le pertenecen a Pedro Sánchez, sino a los españoles, y su despliegue debe ser automático en caso de catástrofe natural. Convertir un cuerpo de élite en el chivo expiatorio de la gestión autonómica es de un cinismo sobresaliente. Pedir la ayuda de la UME no es debilidad: es pedirle que cumpla su función.

17. "La derecha se ha opuesto de forma sistemática a todo avance de este país. No hay un solo avance, ni uno solo en ninguna materia. Materia de derechos, salarios, pensiones. Ninguno que lleve su firma"

Óscar Puente, Pedro Sánchez y el PSOE son el bien absoluto, como ha quedado acreditado durante los últimos ocho años. El PP, y no digamos ya Vox, el mal absoluto. Si algo demuestra este vídeo, en fin, es que todavía puede haber alguien peor que Pedro Sánchez en la Moncloa: el propio Óscar Puente.

18. "Algunos nos negamos a callar ya"

Cuidado, que el más discreto, silencioso y diplomático de los ministros de Sánchez anuncia que se dispone a alzar la voz. Cuerpo a tierra que viene nuestro benefactor.

19. "Es como si algunos defendieran que no se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo"

Frase que él mismo debería aplicarse: gobernar y tuitear odio a diario tampoco parece compatible. Aunque al menos el chicle no deja el país en llamas. La evidencia de que los incendios no se están apagando, sino que siguen activos hoy, debería ser suficiente para acabar con este argumento. Si el Estado no puede apagar los incendios, es evidente que no puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo.

20. "Sólo el verano pasado, el 30% de las incidencias ferroviarias de este país tuvieron como origen los incendios que se producen en las zonas próximas a las vías"

Acabáramos. Ahora resulta que los problemas de Renfe son consecuencia de los incendios. ¿También fue consecuencia de un incendio el accidente de Adamuz? ¿Y los retrasos habituales en Atocha? ¿El caos en Cataluña? ¿La caída a plomo de la calidad de los servicios de Renfe?

21. "Yo cumplí con creces en la dana y a nadie exigí responsabilidades"

"Cumplir con creces" es una afirmación osada cuando todavía hay familias preguntándose por los retrasos, las indemnizaciones y las responsabilidades de la catástrofe. Una de las máximas responsables de ella, por cierto, es hoy vicepresidenta de la Comisión Europea. Se llama Teresa Ribera y es del PSOE. En la España de Sánchez, la incompetencia siempre tiene premio.

22. "Los gobernantes del PP volverán a centrar el debate en este país en el hermano del presidente o en su mujer, que son las cosas sobre las que han estado dando vueltas los últimos dos años"

Pensaba que se podía caminar y mascar chicle al mismo tiempo. ¿O es que el debate sobre los incendios nos obliga a dejar de perseguir la corrupción del entorno del presidente del Gobierno?

23. "Es de una ingenuidad insoportable pensar que esta derecha va a suscribir un pacto climático. Pero si no pactan ni para recibir dinero. Si están condenando a las comunidades que gobiernan a la infrafinanciación con tal de no firmar el nuevo modelo con el gobierno de España"

Puente reconoce que las comunidades están infrafinanciadas y dice que su remedio es repartir a escote la deuda catalana entre todos los españoles. Ahí es nada, aprovechar los incendios que asuelan España para intentar enchufarle la deuda catalana al resto del país.

24. "Así que sí, es el momento de abrir el debate. Cuando el monte arde"

Y el mejor momento para ponerte a debatir sobre el reparto de la herencia es en el funeral del padre. Claro que sí, hombre. Los escrúpulos morales son para los flojos. El mundo es de los machos que aprovechan la desgracia ajena para intentar sacar tajada.

25. "Si no quieren que se produzca ese debate no es porque este perjudique al objetivo de extinguir los incendios, es porque perjudica a su objetivo de permanecer en el poder o de alcanzarlo"

¿Está hablando de Feijóo o del propio Pedro Sánchez, que andaba ayer recomendando libros y discos mientras España se quemaba?

España quemándose y este tipo a lo suyo. Está chalado. pic.twitter.com/lo51ndCCrC — Max Tena (@MaxTena1) July 26, 2026

26. "Es importante que los ciudadanos sepan, cuando van a meter la papeleta en la urna, que esto no va de que te vote Txapote"

Tiene razón. Esto va de que algunos prefieren hablar de un meme irrelevante de internet, el de "que te vote Txapote", antes que de la limpieza de montes, pastoreo y gestión forestal real. La distracción perfecta.

27. "Esto va de cuál va a ser el modelo energético de nuestro país. Lo demás sólo les interesa al señor Feijóo y a la cohorte que le rodea"

Hay que traducir a Puente. Cuando dice "lo demás" se está refiriendo a la corrupción del PSOE. Y el ministro cree que esa corrupción "sólo les interesa al señor Feijóo y a la cohorte que le rodea". Yo diría que les interesa a todos los españoles, en primer lugar porque es su dinero el que está siendo robado. En cualquier caso, el modelo, si es que eso le importa realmente a Puente, existe: menos ideología, más gestión forestal, más pastoreo, más cortafuegos y menos sermones desde el despacho. Funciona mejor que poner tuits y grabar vídeos.

28. "Y tienen que estar siempre enredados en debates que son puras distracciones respecto a lo que importa"

El ministro que considera que insultar a la oposición, a los jueces, a los periodistas y a los ciudadanos le sale a cuenta porque le hace aparecer en los medios habla de "distracciones". No como su vídeo, claro, que ha mejorado este país a ojos vista y que no distrae en absoluto.

29. "Tengo derecho a alzar la voz"

No, no lo tiene. Tiene la obligación de trabajar en beneficio de los españoles. De todos. De los que le han votado y de los que no. De hecho, tiene la obligación de callar. Sobre todo cuando sus palabras no aportan soluciones, sino bronca.