Pedro Sánchez no se atreverá JAMÁS a esto

Pedro Sánchez puede haber cruzado muchas líneas rojas desde que es presidente, e incluso antes de llegar a serlo, pero jamás se atreverá a hacer eso hacia lo que ahora parece dirigirse como un miura.

* ESTO ES LO QUE USTED HA PENSADO EN UN MOMENTO U OTRO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS:

1. Pedro Sánchez no se atreverá jamás a luchar por la secretaría general del PSOE sin desvincularse antes públicamente de los negocios de prostitución de su familia política.

2. Pedro Sánchez no se atreverá jamás a amañar unas primarias en el PSOE.

3. Pedro Sánchez no se atreverá jamás a amañar por segunda vez unas primarias en el PSOE.

4. Pedro Sánchez no se atreverá jamás a presentar una moción de censura basada en una mentira y con el apoyo de separatistas, radicales de extrema izquierda y simpatizantes del terrorismo.

5. Pedro Sánchez no se atreverá jamás a gobernar de la mano de Podemos.

6. Pedro Sánchez no se atreverá a blanquear políticamente a EH Bildu sin exigirle antes a sus líderes una condena clara de su pasado terrorista.

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Europa Press

7. Pedro Sánchez no se atreverá a lamentar la muerte de un terrorista en el Congreso de los Diputados mientras se ausenta de todos los funerales de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado asesinados por delincuentes.

8. Pedro Sánchez no se atreverá a impulsar una ley de memoria democrática que reescriba la historia con un relato falso y que siembre la discordia entre españoles.

9. Pedro Sánchez no se atreverá jamás a indultar a los líderes del golpe de Estado catalanista de 2017.

10. Pedro Sánchez no se atreverá nunca a crear una mesa de diálogo bilateral con los separatistas catalanes al margen del marco constitucional.

11. Pedro Sánchez no se atreverá a aprobar una ley de amnistía que borre los delitos de sedición y malversación tras el alzamiento separatista contra la democracia de 2017.

12. Pedro Sánchez no se atreverá a usar políticamente la exhumación de Franco para enfrentar de nuevo a los españoles a cuenta de guerras olvidadas por cualquier español mentalmente sano.

13. Pedro Sánchez no se atreverá a impulsar una ley del ‘solo sí es sí’ que provoque más de mil doscientas rebajas de penas y docenas de excarcelaciones de agresores sexuales, violadores y pederastas.

Irene Montero, sonriendo.

14. Pedro Sánchez no se atreverá a aprobar una ley trans que permita la “autodeterminación de género” y que condene a miles de menores a atroces tratamientos médicos que destruirán su salud física y psicológica de por vida.

15. Pedro Sánchez no se atreverá a okupar todas las instituciones del Estado con perfiles afines ni a interferir en las empresas del IBEX, como Telefónica o Indra, en beneficio propio.

16. Pedro Sánchez no se atreverá a maniobrar para controlar el Consejo General del Poder Judicial en su beneficio. Mucho menos a convertir el Tribunal Constitucional en un despacho más de Ferraz.

17. Pedro Sánchez no se atreverá a permitir la reunión de un ministro con la representante de una narcodictadura criminal ni a permitir que decenas de maletas sospechosas (¿dinero, oro, narcotráfico?) entren en Barajas sin ser inspeccionadas.

18. Pedro Sánchez no tolerará jamás que una trama de comisiones y contratos irregulares de mascarillas haga su agosto, bajo sus narices, durante la pandemia.

19. Pedro Sánchez no se atreverá jamás a encerrar ilegalmente a los españoles en sus casas mientras una trama corrupta generada en el seno de su propio gobierno roba a manos llenas.

20. Pedro Sánchez no será capaz de ordenar un estado de alarma inconstitucional ni permitirá que España se convierta en uno de los países occidentales con peores resultados sanitarios y económicos de la pandemia.

21. Pedro Sánchez no se atreverá a rescatar con dinero público una aerolínea pantalla como Plus Ultra para beneficio de José Luis Rodríguez Zapatero.

22. Es imposible que Pedro Sánchez nombre a un corrupto como su mano derecha en el Gobierno y en el partido.

23. Es imposible que Pedro Sánchez permita que ese corrupto adopte como mano derecha a otro corrupto.

24. Es imposible que Pedro Sánchez nombre por segunda vez a otro (presunto) corrupto como su hombre fuerte en el partido.

25. Es imposible que Pedro Sánchez nombre, en sustitución de los dos anteriores, a un sospechoso de acoso sexual, y que utilice a una mujer como cobertura para tapar bocas en el PSOE.

26. Pedro Sánchez no se atreverá a justificar que el fiscal general del Estado filtre información confidencial de un ciudadano particular para perjudicar a una rival política que le tiene carcomida la moral.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Marta Fernández Jara Europa Press

27. Pedro Sánchez no se atreverá a cambiar radicalmente la posición española sobre el Sahara Occidental para contentar a Marruecos a cambio de nadie sabe qué.

28. Pedro Sánchez no se atreverá a destruir el mercado inmobiliario con una ley de vivienda que ahoga la oferta, protege a okupas y morosos, y condena a millones de jóvenes a la precariedad.

29. Pedro Sánchez no permitirá nunca que su mujer se aproveche de su posición como esposa del presidente para involucrar financieramente a universidades y empresas del IBEX en un máster y un software de contenido, como poco, brumoso.

30. Tampoco permitirá que su mujer ofrezca sus servicios como asesora para la obtención de subvenciones, ayudas y contratos públicos mientras dependa de él, y de su Consejo de Ministros, la concesión de esas subvenciones, ayudas y contratos públicos.

31. Pedro Sánchez no enchufará jamás a su hermano ni permitirá que una administración española cree un puesto ad hoc para él a partir de un currículo del que no hay mayores pruebas y con un procedimiento de selección turbio (y chapucero) como pocos.

32. Pedro Sánchez no se atreverá a defender a José Luis Rodríguez Zapatero tras ser imputado por tráfico de influencias y otros delitos incluso más graves a raíz del rescate de Plus Ultra.

33. Pedro Sánchez no se atreverá a especular con la ayuda del Estado en catástrofes como la de la Dana.

34. Pedro Sánchez no evitará jamás asumir su responsabilidad política tras el mayor apagón de la historia de España y el accidente ferroviario de Adamuz.

35. Pedro Sánchez no se atreverá a convertir RTVE en un Aló, presidente continuo ni a convertir en millonarios (con dinero público) a docenas de radicales cuya única función en La 1 es propagar las mentiras dictadas desde las catacumbas de la Moncloa.

Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1'. RTVE

36. Pedro Sánchez no se atreverá a alinear a España con las dictaduras del Tercer Mundo y en contra de las democracias occidentales.

37. Pedro Sánchez no se atreverá a desmantelar las unidades policiales que luchan contra las mafias del narcotráfico en el Estrecho ni a permitir que estas se apoderen sin mayores problemas de la costa sur española.

38. Pedro Sánchez no se atreverá a blanquear diplomáticamente regímenes autoritarios como los Venezuela, Cuba o Nicaragua, o a convertirse en herramienta propagandística de grupos terroristas como Hamás, los talibán o la dictadura iraní.

39 Pedro Sánchez no permitirá que la deuda pública alcance récords históricos.

40. Pedro Sánchez no maquillará las encuestas del CIS vía Tezanos interpuesto.

41. Pedro Sánchez no maquillará las estadísticas de empleo vía Yolanda Díaz interpuesta.

42. Pedro Sánchez no maquillará los indicadores económicos del país vía Banco de España interpuesto.

43. Pedro Sánchez no se atreverá a subir la presión fiscal de las clases media y trabajadora hasta niveles confiscatorios.

44. Pedro Sánchez no se atreverá a destruir las clases media y trabajadora española ni a utilizar la inflación como herramienta fiscal extractiva, negándose a deflactar el IRPF, para saquear todavía más los depauperados bolsillos de los españoles.

45. Pedro Sánchez no se atreverá a hacer cesiones millonarias de deuda y competencias a cambio de votos independentistas.

46. Pedro Sánchez no permitirá la llegada masiva de pateras a Canarias, ni regularizará a cientos de miles de ilegales, muchos de ellos con antecedentes penales, ni permitirá la degradación de los servicios públicos españoles hasta niveles tercermundistas.

47. Pedro Sánchez no se atreverá a darle la nacionalidad española, vía Ley de Nietos, a millones de extranjeros que sólo conocen España por las fotos.

48. Pedro Sánchez no se atreverá a abrir las puertas de España a China ni a convertir su gobierno en un caballo de Troya del bloque autocrático del Sur Global en el seno de la UE.

49. Pedro Sánchez no se atreverá a aprobar una ley de eutanasia en plena pandemia, ni a aplicarle esa ley a una joven de poco más de veinte años con depresión.

50. Pedro Sánchez no se atreverá a acusar a los jueces de lawfare para deslegitimar a quienes investigan la corrupción de su familia y de su gobierno.

51. Pedro Sánchez no se atreverá a diseñar, espolear y promover campañas de desprestigio contra la oposición, la prensa y los empresarios.

52. Pedro Sánchez no permitirá jamás que se acumulen los casos de corrupción en su entorno sin dimitir ni convocar elecciones anticipadas.

53. Pedro Sánchez no se atreverá a incentivar el antisemitismo en España, o a boicotear la Vuelta o el festival de Eurovisión, para tapar sus escándalos de corrupción.

Activistas propalestinos boicotean la etapa de La Vuelta ciclista a su paso por Lugo, mientras los agentes tratan de impedirlo. Europa Press

54. Pedro Sánchez no se atreverá a guardar silencio ante los escándalos de su propio partido ni a inventarse un "periodo de reflexión" de cinco días para desviar la atención por la imputación penal de su esposa en los tribunales de justicia.

55. Pedro Sánchez no se atreverá a erosionar el Estado de derecho, la separación de poderes y la confianza de los españoles en las instituciones durante ocho largos años.

* ESTE ES EL PUNTO EN EL QUE SE ENCUENTRA USTED AHORA:

56. Es imposible que Pedro Sánchez haya ordenado a altos cargos y militantes de su partido orquestar una amplia operación de guerra sucia para tumbar investigaciones judiciales contra su entorno más cercano.

57. Por supuesto, es inconcebible que haya permitido que se chantajee, soborne y amenace a fiscales, jueces, periodistas y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para torpedear u obstaculizar esas investigaciones judiciales.

* Y ESTO ES DONDE ESTARÁ USTED EN MENOS DE UN AÑO:

58. Pedro Sánchez no se atreverá jamás a alterar el resultado de unas elecciones generales manipulando mediante la inclusión rápida en el censo electoral de millones de extranjeros que nunca han puesto el pie en España, pero que ahora tendrán derecho a voto.

59. Pedro Sánchez no se atreverá a impulsar un cambio de régimen constitucional hacia una España federal (y republicana).

60. Pedro Sánchez no se atreverá a generar una crisis irresoluble entre poderes del Estado negándose a dimitir tras su imputación y forzando la votación de su suplicatorio en el Congreso para que la mayoría de los diputados se alcen contra la democracia y voten en contra de su procesamiento por la justicia.

61. Pedro Sánchez recapacitará, entrará en razón y frenará mucho antes de que los 60 puntos anteriores conduzcan a España y a los españoles al punto de no retorno de un conflicto político y social de consecuencias imprevisibles.