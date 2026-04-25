Si no condenas las pitadas no deberías jugar la Copa del Rey

Los clubes tienen que desmarcarse públicamente de comportamientos como los que vivimos en la final de la Copa del Rey.

Mucho se ha hablado esta semana de los silbidos al himno nacional, de los que fui testigo en el Estadio de la Cartuja donde se jugaba la final de la Copa del Rey de fútbol.

Es bueno aclarar, por si las moscas, que solo una parte del estadio pitó el himno (el resto intentábamos tapar los exabruptos cantando el "lolololo") y que buena cantidad de los aficionados de la Real Sociedad no comparten las faltas de respeto de algunos.

Pero sí es cierto que hubo abucheos, que hubo muchos, que hubo demasiados y que esos abucheos siempre vienen de los hinchas de determinados clubes: el día que haya una final de Copa entre, pongamos, el Real Madrid y el Betis, el Sevilla y el Atlético, el Levante y el Villarreal o el Rayo y el Getafe, ahí no pita ni el Tato.