El peligro del plan de Trump para Cuba

El presidente Trump tiene una gran oportunidad de lograr un cambio político en Cuba, pero puede estar echándola a perder.

Su plan de negociar una salida "a la Venezuela" con el régimen cubano (acordando reformas económicas, pero sin un calendario electoral bien definido) cambiaría el dictador, pero no cambiaría la dictadura.

El Gobierno de Trump ha venido manteniendo conversaciones con figuras del régimen cubano, como el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, para negociar lo que Trump ha calificado como una posible "toma de control amistosa" de la isla.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Cuba necesita "gente nueva al mando". Pareció confirmar informes de prensa de que Trump está exigiendo el reemplazo del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, por una figura más afín a Estados Unidos, como lo es la venezolana Delcy Rodríguez.

Cuba está pasando por su peor crisis económica desde la revolución de 1959. La isla está sin electricidad buena parte del tiempo tras el bloqueo petrolero impuesto por Trump hace tres meses. El turismo se ha desplomado y la economía está paralizada.

Sin embargo, el aparente esfuerzo de Trump por buscar un desenlace al estilo de Venezuela en Cuba (sin un calendario electoral definido) podría no hacer más que darle un salvavidas al régimen cubano. Es una idea que no cae bien en Miami, ni tampoco entre muchos cubanos de la isla.

El presidente estadounidense Donald Trump. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, me dijo que el "modelo venezolano" de Trump no funcionará en Cuba, porque ambos países "son animales muy diferentes".

Cuba es una dictadura con una jerarquía sumamente cohesionada, mientras que Venezuela tenía varias facciones rivales en el Gobierno antes de la captura de Nicolás Maduro. Encontrar un sucesor afín a Estados Unidos en Cuba será mucho más difícil de lo que fue en Venezuela, señaló Arcos.

Además, Venezuela es un país mucho más rico que Cuba. Mientras que Venezuela tiene petróleo y comida para emprender una reforma económica que, con el tiempo, podría derivar en un cambio político, Cuba está a días o semanas de una crisis humanitaria.

Y los exiliados cubanos en Miami, que con sus potenciales inversiones de miles de millones de dólares serán la clave para la recuperación económica de Cuba, coinciden en que primero deben venir las reformas políticas, y luego las económicas, me dijo Arcos.

Hay un consenso en Miami que dice: "¡No, no, no! Cuba no es Venezuela. En Cuba hay que sacar esta hierba de mala raíz antes de que efectivamente podamos movernos hacia la reconstrucción económica", me dijo Arcos.

En una entrevista telefónica desde La Habana, el disidente Manuel Cuesta Morúa me señaló que ambos tipos de reformas deberían ser simultáneas. Dijo que, aunque la mayoría de los cubanos en la isla recibirían con agrado cualquier salida que les ayude a aliviar sus penurias, cualquier acuerdo debería incluir tanto reformas económicas como políticas.

Un pacto sin reformas políticas claramente definidas "sería preocupante, porque convertiría a Cuba en un país de inversores y turistas, pero no en un país de ciudadanos" libres, me señaló.

Trump tiene una mucha mayor oportunidad de lograr cambios en Cuba de la que tuvo el expresidente Obama cuando levantó varias sanciones económicas de Estados Unidos en 2016, esperando (en vano) cambios políticos en la isla. El régimen cubano está bajo mucha más presión hoy que en ese momento, dijo Cuesta Morúa.

Cuesta Morúa aboga por un paquete conjunto de ayuda humanitaria para Cuba, proveniente de Estados Unidos y América Latina, a cambio de "una agenda simultánea" de reformas económicas y políticas.

Yoani Sánchez, la directora del periódico digital independiente cubano 14yMedio, coincidió en que cualquier acuerdo bilateral debería incluir un cronograma claro para la democracia. Un acuerdo puramente económico "podría suponer un alivio temporal, pero no una solución al gran problema que tenemos los cubanos: la falta de libertades", me dijo.

Estoy de acuerdo. Trump, cuya popularidad ha caído en las encuestas y teme sufrir una derrota aplastante en las elecciones legislativas de noviembre, tiene prisa por cerrar un acuerdo con Cuba y poder adjudicarse una victoria en política exterior. Pero si su plan consiste simplemente en sustituir al dictador actual por uno de sus subalternos, no logrará mucho.

Sin un cambio político mayúsculo, no habrá inversiones, y Cuba no podrá convertirse en un país viable donde exiliados y extranjeros puedan invertir sin temor a ser expropiados por una dictadura jurásica.