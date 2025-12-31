50 propuestas encabronadoras que todavía no se le han ocurrido a Sánchez

Mientras el Palacio de la Moncloa se transforma en un búnker contra las tormentas judiciales (y contra la misma realidad, como la Loreta de La vida de Brian), nuestro presidente toca la lira en su alcoba y perfecciona el arte supremo de la distracción.

De hecho, en eso han consistido sus siete años de gobierno.

¿Parlamento bloqueado?

¿Presupuestos congelados?

¿Fondos europeos evaporados?

¿Gobierno en acelerado proceso de putrefacción?

Ningún problema. ¿Para qué legislar cuando puedes lanzar bombas de humo mediáticas que tengan a los españoles discutiendo en las redes sociales durante semanas?

Según esta noticia de Fernando Garea publicada en EL ESPAÑOL, Sánchez y su séquito buscan desesperadamente propuestas "disruptivas" que generen "debate ciudadano" y que no necesiten pasar por el Congreso.

Traducido al español: ideas provocadoras, divisivas y que generen conflicto social, pero que nos hagan olvidar que el PSOE parece un club de amigos con más sumarios que logros y con pase VIP en los juzgados de lo penal.

Si lo que quiere Sánchez, en fin, es encabronar a los españoles para que se olviden de que el suyo es el gobierno más corrupto de la historia de la democracia, yo puedo ayudarle con una serie de propuestas que nos pondrán al borde de una guerra civil en menos de lo que canta un gallo.

¿De eso se trata, no?

Isabel Díaz Ayuso antes de una comparecencia. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

1. Aplicar el 155 a la Comunidad de Madrid y nombrar a Isabel Díaz Ayuso asistenta de la dama de cámara de la asistenta que esponja los cojines de Begoña Gómez.

2. Sustituir el himno nacional por Els segadors y obligar a los niños de toda España a cantarlo a voz en grito cada mañana antes de empezar las clases.

3. Vender la Giralda de Sevilla al Gobierno chino rebautizándola como Torre Lobbie Acento.

4. Obligar a todos los españoles a arrodillarse por la calle al paso de Leire Díez como "gesto de respeto hacia la noble profesión periodística".

5. Expulsar a todos los judíos de España embarcándolos en el Falcon y soltándolos sin documentos, pasaportes ni dinero en Teherán.

6. Declarar el euskera idioma oficial de España, multando a quien hable castellano en público por "colonialismo lingüístico".

7. Expropiar la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid y convertirlo en una mezquita gigante argumentando "diversidad religiosa inclusiva".

8. Prohibir el flamenco por "apropiación cultural gitana" y reemplazarlo con reggaetón obligatorio en las fiestas nacionales.

9. Renombrar Madrid como Sanchezlingrado y erigir una estatua de Pedro Sánchez de cincuenta metros de alto en la Puerta del Sol.

10. Renunciar a Gibraltar en favor de Marruecos y declarar el Estrecho "zona de libre paso para presos indultados por Mohamed VI".

11. Cambiar la bandera española por un arcoíris con la rosa del PSOE en el centro.

12. Resignificar el Valle de los Caídos como manifestódromo propalestino.

Militantes palestinos de Hamás y de la Yihad Islámica con el cuerpo de un rehén israelí. Reuters

13. Disolver las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sustituirlos por un cuerpo de filósofos queer polisexuales encargados de promover la paz social citando frases de Judith Butler, Paul B. Preciado y el tipo ese de la boina que ahora no recuerdo cómo se llama.

14. Prohibir el jamón serrano por "ofensivo para veganos y musulmanes", sustituyéndolo por tofu halal en todas las tapas.

15. Redecorar el Congreso de los Diputados con retratos familiares de los Sánchez-Gómez.

16. Cambiar la sintonía del telediario de La 1 por La danza de las chirimoyas.

17. Imponer un impuesto anual por "disfrutar de la gestión de Sánchez", deducible si votas PSOE en las próximas elecciones.

18. Convertir la Semana Santa en la Semana de la Diversidad Sexual, con una drag queen disfrazada de Franco con burkini en el lugar de la Macarena.

19. Obligar a las escuelas a enseñar que Cristóbal Colón era un independentista catalán reprimido por la Corona castellana.

20. Disolver la Selección Española de Fútbol y enviar como representación española en el Mundial al F.C. Barcelona femenino.

Alexia Putellas levanta el trofeo de la Champions. REUTERS

21. Lanzar el sanchicoin, una cripto controlada por la Moncloa.

22. Prohibir las corridas de toros y sustituirlas por "corridas de ciudadanos desafectos" con Óscar López, Óscar Puente y Gabriel Rufián de toreros residentes pegándole pases, estocadas y puyazos a los españoles que se atrevan a criticar a Sánchez en las redes sociales.

23. Hacer obligatoria una meditación diaria de diez minutos en honor a Begoña Gómez, transmitida por TVE con comentarios y broncas a los ciudadanos en vivo de Silvia Intxaurrondo. "¡Bartolo Fernández Calderón, DNI 26.460.034 T, no estás meditando con la suficiente fuerza!".

24. Vender las Islas Canarias a Venezuela renombrándolas como Archipiélago Bolivariano como gesto de "solidaridad antiimperialista".

25. Declarar la independencia de Galicia, cobrando peajes a los españoles por visitarla.

26. Prohibir el vino español por "elitista" y promover el consumo exclusivo de baijiu chino como "gesto de hermanamiento con una democracia amiga ejemplar".

27. Obligar a todos los españoles a aplaudir sincronizadamente cada vez que Sánchez aparece en televisión, monitoreado por apps gubernamentales.

28. Destituir a todos los directores de periódicos privados y nombrar como directora única a Sarah Santaolalla.

29. Convertir el Palacio Real de Madrid en un centro de "reeducación ideológica" para opositores, con cursos obligatorios sobre "sanchismo, unidad de destino en lo universal".

30. Nombrar al rey Felipe VI Conserje Titular del palacio de La Moncloa para que le abra las puertas al presidente con el timing adecuado: ni demasiado tarde, porque eso obligaría a esperar al presidente, ni con demasiado anticipo, porque eso implicaría que Felipe está obligando a Sánchez a acelerar el paso.

31. Añadirle el prefijo -eusko a los nombres de todas las cervezas españolas: Euskomahou, Euskoalhambra, Euskocruzcampo…

32. Vender el Prado a Qatar y pintarle un burka a todos los personajes femeninos de todos los cuadros del museo. Las Meninas incluidas.

33. Obligar a los jóvenes a donar un 20% extra de sus salarios a los pensionistas vascos. Un 30% si han sido militantes de ETA.

34. Declarar Ceuta y Melilla "enclaves soberanos marroquíes".

35. Obligar a la Iglesia Católica a oficiar misas en lenguaje inclusivo, reemplazando la expresión “Padre Nuestro" por "Progenitor No Binario Nuestro".

36. Convertir el Santiago Bernabéu en un centro de acogida para menas, con partidos de fútbol jugados sólo por equipos multiculturales.

37. Expropiar por sorteo las casas de los madrileños hasta que todos los inmigrantes tengan una donde vivir. Si se acaban antes los inmigrantes que las viviendas disponibles, obligar a los madrileños que hayan conservado su vivienda a pagar un impuesto de patrimonio del 95%.

Inmigrantes en un piso de acogida tras cumplir la mayoría de edad. EFE

38. Prohibir el uso de la palabra "España" en documentos oficiales, sustituyéndola por "Plurinación Ibérica Progresista" para "evitar nacionalismos obsoletos".

39. Declarar a José Luis Rodríguez Zapatero "santo patrono de la izquierda", con festivos obligatorios en su honor y procesiones con globos rojos.

40. Obligar a los conductores a pintar sus coches con la bandera republicana.

41. Obligar a todos los españoles a colocar la baliza V-16 en su balcón para que se encienda cada vez que tiren de la cadena del lavabo.

42. Instalar cámaras en todos los hogares para monitorear "el cumplimiento de la agenda 2030", con Sánchez como supervisor remoto.

43. Pedirle perdón oficialmente a Marruecos por la Reconquista calificándola de "malentendido cultural", y compensar al rey alauita con un 10% de la recaudación anual por IRPF en España.

44. Obligar a los jueces a vestir de rojo en los tribunales como "símbolo de justicia socialista imparcial".

45. Prohibir las guitarras españolas por ser un "estereotipo discriminatorio" y obligar a los gitanos a pasarse al ukelele.

Espectáculo flamenco.

46. Obligar a los españoles a saludar con el puño en alto en lugar de con besos para "modernizar las costumbres sociales".

47. Declarar fiesta nacional los cinco días de reflexión de Sánchez, del 24 al 29 de abril de cada año, pero obligando a los españoles a ponerse la mascarilla y confinarse durante esos días en su casa con el argumento de que "lo recomienda un comité de sabios".

48. Imponer un impuesto a la honradez, que será destinado a las cuentas bancarias de los altos cargos del PSOE en la República Dominicana.

49. Obligar a los jueces a jurar lealtad al PSOE antes de cada juicio.

50. Prohibir el voto presencial y obligar a todos los españoles a votar por correo.

51. Prohibir las sevillanas, nombrar la sardana baile oficial de la Feria de Jerez, sustituir los caballos por camellos y reemplazar el fino, la manzanilla y el rebujito por txacolí, ratafía y queimada.