¿Los inmigrantes son "invasores extranjeros", como dice Trump?

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Comprobar Lotería Navidad 2025
Lotería del Niño 2026
Comprobar Cupón Diario
Sánchez excluido de los líderes de la UE
Exmujer de Koldo declarará ante el juez
Sumarios perseguirán a Sánchez en 2026
Trump y Zelenski ven la paz cerca
Guardia Civil maniatada ante los narcos
Prohibición pirotecnia y petardos
Joven países con mayor SMI de Europa
DGT triángulos en carretera
Albañila en España
Español en Alemania
Crisis Doña Manolita
Gonzalo Bernardos
Bajas en Navidad
Falta de mujeres en la obra
Reducir el daño de la resaca
Nutricionista, sobre los horarios de comida
Cirujano alerta sobre enjuague bucal
Cantante de verbena
Dueño de una frutería
Madre de familia
Empresario español en China
Español en Suiza
Vendedor de la Once
Pareja jubilada a los 30
Helena Rodero
Casas sin calefacción
Encender la calefacción
Karlos Arguiñano infancia
Iris, profesora en Dubái
Subida Ingreso Mínimo Vital
Jubilado compra excavadora
Hacienda te revisa
Vivienda en 2026
Vive en Mallorca y trabaja en Ibiza
Mejor mes solicitar jubilación anticipada
Profesora de secundaria salario
Acuerdo en junta de vecinos es ejecutivo
Joven elige profesión más demandada de España
Deducción vehículos eléctricos
Falta de trabajadores churrería
El vuelco en España es de centroderecha
Salario camarero
Calefacción en Navidad
José Elías supermercados
Policía local salario
Asesor fiscal advierte sobre Hacienda
Vigilante afectado por los alquileres
Jubilada comparte piso con 3 personas
Lourdes, madre de 11 hijos
Reforma de la casa
Abascal, el alpinista
Joaquín Sabina inversiones
Reparación ascensores dana
Renovables a precio de saldo
Retirada homologación balizas V16
José Elías economía España
Limpiadora inmigrante en España
Gasolinera low cost
Propietaria y gestora de 75 habitaciones
Recuperar vacaciones si enfermas
Guardias especiales de Navidad
Carnicero vasco, sobre las chistorras
Vive en Valladolid y trabaja en Madrid
Autónomo estalla por impuestos
Dueño lavandería autoservicio
DGT Patinetes eléctricos
Panadería más antigua de España
Pueblo de Burgos
Abrigo barato Kiabi
Transporte público Valencia
Problema agricultura España
Empresario de turrón
Compra de vivienda antes 2013
Descuento factura de luz
Mercadillo navideño en Málaga
Educador físico
Horarios supermercados Navidad
Zapatero versátil Carrefour
Dueño empresa compraventa oro
Funcionario de correos
Colección elegante Parfois
Mantener relaciones en el trabajo despido
Salario profesor español en Irlanda
Santiago Segura 36 horas
Precio calentador eléctrico invierno
Sueldo fontanero en España
Dueño negocio de videojuegos
Hostelero con 38 años de experiencia
Experto en finanzas hipoteca
Lara Álvarez infancia
Rutina Aitana
Abogado avisa sobre Hacienda
Inquilina en Barcelona
Dueño español de una pastelería en Andorra
Comerciante subida precio turrón
Pastor navarro jornada
Dueña de un bar prohibición niños
Ganador del Gordo
Casa Real llega al millón
Dueño lavandería autoservicio
Empleada del hogar interna
Indignación trabajo jóvenes
Española limpiando minas en Australia
Tributación regalos Reyes
Cápsulas para vivir
2 semanas extra permiso retribuido
Ganancias piso okupado
Indemnización coches achatarrados
Estantería barata Action
Profesor madrileño en caravana
Dueño de una churrería
Mueble de baño Lidl
Vestido perfecto Mango
Bolso elegante Primark
Dueño tienda de bicicletas
Imagen de la Estatua de la Libertad (Nueva York, EEUU).

Imagen de la Estatua de la Libertad (Nueva York, EEUU). Reuters

Columnas EL INFORME OPPENHEIMER

¿Los inmigrantes son "invasores extranjeros", como dice Trump?

La mera caracterización de los inmigrantes como "invasores extranjeros" es legalmente falsa, económicamente disparatada, y moralmente repugnante.

Publicada

Cuando leí que el presidente Trump había reposteado una declaración que equiparaba a los inmigrantes con "invasores extranjeros", inmediatamente busqué en sus redes sociales para ver si la información era exacta.

Me pregunté si hablaba de un pequeño grupo de criminales, o a los 52 millones de personas —incluyéndome a mí— nacidos en el extranjero.

No me quedó ninguna duda: la declaración se refería a todos los inmigrantes.

Trump había republicado una declaración del 1 de diciembre de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que decía que Estados Unidos no había sido fundada "para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, malgastaran nuestros impuestos ganados con tanto esfuerzo o abusaran de los beneficios que les corresponden a los estadounidenses".

Añadía, en mayúsculas: "NO LOS QUEREMOS. A NINGUNO".

La declaración fue parte de la drástica escalada de la retórica antiinmigración del Gobierno de Trump tras el brutal ataque a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington DC por un refugiado afgano. Curiosamente, el atacante había recibido asilo de la Administración Trump en abril.

Donald Trump este miércoles durante su discurso a la nación.

Donald Trump este miércoles durante su discurso a la nación. Efe

Tras el ataque, donde murió una de las víctimas, Trump anunció que suspendería permanentemente la inmigración de "todos los países del tercer mundo" y prometió deportar a todos los inmigrantes "que no sean compatibles con la civilización occidental", incluidos los ciudadanos naturalizados.

Poco después, Trump tachó a los inmigrantes somalíes de "basura", añadiendo que Somalia "apesta y no los queremos en nuestro país".

Entre muchos otros indignados por el lenguaje de Trump, el actor Ben Stiller escribió en su cuenta de X:

"Los somalíes no son basura. Los inmigrantes y refugiados de cualquier lugar son personas como tú y como yo. No deberían ser demonizados".

Añadió: "Este país se construyó a costa de personas que vinieron de otros lugares. Esa es la esencia de nuestro país".

En efecto, la última vez que revisé, la Estatua de la Libertad dice: "Dadme a vuestros cansados, a vuestros pobres, a vuestras masas apiñadas que anhelan respirar en libertad".

Aunque las críticas xenófobas de Trump no son nuevas —durante la campaña dijo que los inmigrantes "están envenenando la sangre de nuestro país"—, sus últimos ataques pueden ser una señal de una mayor ofensiva contra los inmigrantes.

Probablemente no sea coincidencia que la nueva ola de retórica antiinmigración de Trump llegue en un momento en que su base MAGA está más dividida que nunca: quizás el único elemento que la mantiene unida sea su apoyo a endurecer la mano contra los inmigrantes.

Muchos dentro de la base de Trump están furiosos por la negativa de Trump a principios de este año a publicar los archivos del caso del difunto financiero Jeffrey Epstein. La base MAGA también está dividida por la guerra en Ucrania, y por el conflicto de Israel con el grupo terrorista Hamás.

Imagen de archivo de agentes federales deteniendo a un inmigrante presuntamente sin documentación.

Aparte de la división en su base, Trump se enfrenta a un creciente descontento general por el coste de la vida, y puede estar tratando de desviar la atención pública de la economía. El índice de aprobación de Trump cayó del 47% en febrero al 36% actual, según la última encuesta de Gallup.

Los funcionarios del Gobierno de Trump dicen que solo están persiguiendo a los "extranjeros criminales".

Sin embargo, un estudio reciente del Instituto Cato, basado en cifras oficiales, muestra que el 95% de los arrestados por el ICE y la Patrulla Fronteriza no tenían antecedentes penales por cargos de violencia.

En cuanto al argumento de que las personas que se han quedado en el país más allá de lo permitido por sus visados violaron la ley, la mayoría de los expertos en inmigración coinciden en que una violación del estatus migratorio es un delito civil, no penal.

La jueza Beryl A. Howell, del Distrito de Columbia, señaló en un fallo del 2 de diciembre que "considerar a todos los inmigrantes potencialmente sujetos a deportación como delincuentes es, legalmente, completamente erróneo". Además, la política migratoria "puede afectar el comercio, la inversión, el turismo y las relaciones diplomáticas", agregó.

Bien dicho. Yo agregaría que más allá de los motivos legales y económicos para desechar la demonización de todos los inmigrantes, hay razones morales.

La mera caracterización de los inmigrantes como "invasores extranjeros" es legalmente falsa, económicamente disparatada, y moralmente repugnante.

Más en Columnas