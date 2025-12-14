Algunas interrogaciones goyescas y una ‘picassiana’.

1. ¿Es cierto que el auténtico cráneo de Goya se "exhibió" a partir de 1950 en el café español de Burdeos Sol y Sombra?

2. ¿El café de Burdeos Sol y Sombra desapareció en 1955 "a causa de un crimen pasional"?

3. ¿Dónde se encuentra actualmente el cráneo de Goya?

4. ¿Murió a causa de una caída en las escaleras de su casa bordelesa?

5. ¿Quién estaba cerca de su sepultura en el momento en que se abrió el catafalco para trasladar los restos del pintor a Madrid?

6. ¿El profesor Brulatour de Burdeos tuvo la autorización de la "viuda" para decapitar el cuerpo de Goya?

7. ¿Un alumno en prácticas médicas utilizó el cráneo de Goya para evitar que le mandaran a la fosa común?

8. ¿Por qué Goya, espectador de los hechos de 1808, los fusilamientos del 3 de mayo, esperó para pintarlos hasta 1814?

9. ¿Goya pintó cuatro cuadros sobre los 2 y 3 de mayo de 1808?

10. En 1867, José Caveda afirma que Goya ejecutó cuatro lienzos en torno a los 2 y 3 de mayo de 1808.

11. ¿Por qué Cristóbal Férriz, un especialista en Goya, menciona igualmente otros dos lienzos "adicionales"?

12. Cristóbal Férriz precisa que estos lienzos ilustraron los combates en torno a "unas fortificaciones de artillería" durante los 2 y 3 de mayo de 1808.

13. ¿Por qué la posible desaparición de estos dos lienzos podrían indicar un "descontento oficial"?

14. En la década de 1850, el pintor José de Madrazo (director del Museo del Prado) puso en duda que Goya pintara el 3 de mayo.

15. José de Madrazo asegura (nada más y nada menos) que "este cuadro es de calidad muy inferior a otros retratos del maestro GOYA".

16. Algunos amigos de Goya (como Juan Meléndez Valdés o Leandro Fernández de Moratín) "sostuvieron" a Joseph Bonaparte, Hispaniarum et Indiarium Rex, de 1808 a 1813.

17. ¿Por qué Goya realizó el retrato del embajador bonapartista francés (el comandante Ferdinand Guillemardet) en 1798?

18. ¿Goya realizó en Burdeos los Desastres de la guerra un año antes de su ocultación?

19. El 9 de marzo de 1814, mientras está pintando los cuadros del 2 y 3 de mayo, "en consideración a la grande importancia de tan loable empresa (…) mandar en consecuencia que se satisfaga a Dn Francisco Goya por Tesorería mayor (…) la cantidad de mil y quinientos reales de vellón mensuales".

[¿Con la denominación "reales de vellón", Joseph Bonaparte y Fernando VII los acuñaron?].

20. ¿Goya estaba casi completamente sordo cuando alquiló un piano para Rosario Weiss, la hija de su joven "compañera" Leocadia (y quizás su propia hija)?

21. Sabemos exactamente que Goya, con el grupo de liberales "migrantes" de Burdeos, siguió fiel "a la Ilustración" (¿arreciando al sudor de sus repudios?) y a "la bebida de los españoles por excelencia: el chocolate".

22. Goya pintó en 1798 el pequeño óleo de 43 x 30 cm. El aquelarre (El gran cabrón) para el palacio de los duques de Osuna, inspirándose en la Relación del auto de fe de Logroño de 1610.

23. El coloso (o El gigante, o El pánico) es un óleo de 116 x 105 cm. (de 1808) que llevó como subtítulo Alegoría del águila que extiende sus alas sobre los Pirineos.

24. Goya se instaló en Burdeos en 1824 desdeñando su primera etapa: París.

[¿No quería deslumbrase sin esclarecerse?].

***

Cinco seudoarrabalescos para y por goyescas

"Qué pordiosero ¿tan finísimo?".

"Recuerdos tan fastuosos ¿que olvida las regañinas?".

"La voz de su organismo opina ¿sin descansillos?".

"Lo mejor ¿es el segundón del bien?".

"La ansiedad ¿es una gemela de la ilusión?".

"Se afana por creer ¿en lo que manifiesta?".

"Uno se inclina sobre sí mismo ¿a punto de derrumbarse?".

"Tan arduo y engorroso ¿que alecciona a la espontaneidad?".

"Insuperables patas de cerdo ¿pintadas de negro?".

"Segundo tras segundo del atardecer ¿apesadumbran?".

"Miente con tal estilo ¿que asoma la verdad?".

"Ahorita ¿finiquita?".

***

Mis glosas de los cuadros al óleo de los dos maestros

Santa Teresa de Walter.

La Vendimia.

Parc Monceau (primer cuadro del exilio).

1937: Gritos de niños, gritos de mujeres, gritos de palomas.

1944 (Stalin): Guernica.

'Las jóvenes' o 'La carta'.

***

Hasta la próxima semana, si el infinito me presta vida.