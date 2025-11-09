ES NOTICIA:
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Fernando Sánchez / Europa Press

Columnas DE GOLPE

Y ahora, la 'Justicia sin jueces' de Sánchez

El hombre que vino a regenerar España ha alumbrado un régimen parlamentario sin Parlamento, una legislatura sin leyes y una Justicia sin jueces.

Publicada
Actualizada

El presidente del Gobierno ha decidido dar una vuelta de tuerca más a su mandato.

Tras haber mostrado su disposición a gobernar sin el Parlamento, tal y como anunció en el comité Federal del PSOE de septiembre de 2024, y después de que Carles Puigdemont haya resuelto no respaldarle una ley más, ahora, 72 horas antes de que el fiscal general del Estado declare en el Tribunal Supremo le sentencia "inocente".

Sánchez locuta, causa finita.

De esta forma, el hombre que vino a regenerar España ha alumbrado un régimen parlamentario sin Parlamento, una legislatura sin leyes y una Justicia sin jueces.

Esta anomalía democrática en un país del corazón de la Unión Europea se estudiará más pronto que tarde en las facultades. Así que ya tiene asegurado el presidente su página en la historia, una inquietud que le corroe desde el principio de los tiempos, tal y como le confió a Màxim Huerta.

Tiene el arrojo Pedro Sánchez de decir que la "complejidad parlamentaria no es un problema". Así es cuando uno decide excluir al Senado y despreciar al Congreso.

Ahora sabemos, gracias a su entrevista dominical en El País, que los tribunales también son prescindibles. Entre la investigación judicial, el estudio de las pruebas, el criterio de los magistrados y el veredicto de nuestro batiushka, no hay discusión.

Sánchez pretende estirar el adagio del "yo te creo, hermana" para llegar al "yo te creo, presidente".

Hay dos ideas que subyacen en toda la entrevista.

Primera, que el único gobierno legítimo posible es el suyo. Por eso es tan urgente dar voz a los ciudadanos y que haya elecciones en la Comunidad Valenciana, donde existe estabilidad parlamentaria y donde hay Presupuestos aprobados hace seis meses, pero nada de urnas en España.

Sánchez no tiene ninguna responsabilidad política. Si Koldo García "llegó tan lejos", pues oiga, "habrá que preguntárselo a José Luis Ábalos que era entonces ministro".

Pero, entonces, si Ábalos y Santos Cerdán llegaron tan lejos (el segundo hasta Bruselas, Zúrich y Ginebra para negociar con un prófugo), ¿a quién le preguntamos?

Es muy esclarecedor que el director de El País dedique la tercera frase de la entrevista con la que se estrena con el presidente del Gobierno a constatar el "feroz acoso judicial y el bloqueo parlamentario" que sufre.

Ese "feroz acoso" es la coartada para denigrar a los tribunales, el equivalente a "la pertinaz sequía" con la que Franco justificaba la escasez y las penurias en la posguerra.

El mismo jueves en que se hizo esta entrevista a Sánchez, la Audiencia Nacional abría una investigación sobre los pagos en sobres del PSOE.

Para desmontar la segunda tesis que rezuma el texto, la del "bloqueo parlamentario" al presidente protector y progresista, no hay que esforzarse demasiado. Baste decir que es la constatación de que nunca hubo una "mayoría progresista" en el Congreso tras las elecciones de 2023, sino una investidura a cambio de una amnistía. Nada más.

El resto es literatura. De la barata.

