Admitámoslo, la Constitución ya no protege a la nación: la amenaza

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Comprobar Lotería Nacional del jueves
Israel intercepta la Flotilla
Tele de Pablo Iglesias
Embargo a Israel
Lequio Pablo Castellano María Pombo
Encuesta de Iván Redondo
Cuándo se cobra el paro en octubre
Antonio Montero inquiokupa Pedro Sánchez
Asesor financiero sobre la jubilación
Barbero en España
Médica sobre su sueldo
Experto inmobiliario alerta a España
El gato más pequeño del planeta
Joven marroquí sobre los inmigrantes
Esta es la raza del perro de Los Simpson
Pedrerol Pasapalabra Roberto Leal
El olfato de los perros
Víctor Manuel
No nacido 'miembro de la familia'
Relaciones
PSG asalta Montjuïc
Experta relaciones tóxicas sobre el Gaslighting
Paco Carrasco
Recado Balde a Lamine Yamal
Ferrán Adriá
David Muñoz Estopa universidad profesores
Arquitecto advierte mejores materiales casa
Omar Montes
Empresario ucraniano en España
Compra casas extranjero
Subida del precio de la carne
Español en Filipinas
Abogado Impuesto de Sucesiones
Un agricultor sobre el nuevo control horario
Español en Islandia
Albañil argentino
Bajas laborales falsas
Experto en vivienda
Ofertas Lidl
Albañil en Australia
Jubilado 44 años cotizados
Agustín Selfa, jubilado
Alfonso Romera, médico jubilado
Mujer de 63 años sobre problema vivienda
Bonito nombre nieto Mariló Montero
Médica bajas laborales falsas
Camionera española realidad carretera
Alaska dieta perder kilos chocolate
Antonio Banderas cómo mantiene su figura
'Zona cero' de la dana
Okupa Barcelona
Española va a Portugal a hacer la compra
No se puede jubilar con 65 años
Economista alerta a España
Empresario de 58 años
Empresario chino
Abogada mercantil
Juanma Moreno, "puntos de encuentro"
Santiago Mechero, jubilado
Sueldo de un profesor en Suecia
Albañil español en Países Bajos
Experto inmobiliario
Albañil de 21 años
Un transportista de animales vivos
Miguel, enfermero español
El pueblo de las brujas
Psicóloga duelo
Abogado herencias
Curioso nombre hijo Cristina Pedroche
Joven española en Suiza revela cuánto gana
Renuncia a la pensión
Camarera española en Australia
Sánchez Presupuestos
Jubilado y los jóvenes
El médico Manuel Viso
Español en República Dominicana
Paciente contra la sanidad pública
Economista sobre las pensiones
Imanol Arias mantenerse joven
Helena Rodero farmacéutica cepillar dientes
Magdalena Perelló cardióloga problema de corazón
Falta de obreros
Diego González Rivas
Joven trabajadora no se puede independizar
Heredera de una vivienda
Taxista sobre su sueldo
Experto en inversiones
Asesor fiscal Hacienda
Oferta Lefties
Chaqueta Mango
Profesor español en Suiza
Vender vivienda a partir de 2030
Pueblo Medieval
Pueblo dentro de un castillo
Nuria Roca
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 17 de septiembre en la Sesión de Control en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 17 de septiembre en la "Sesión de Control" en el Congreso de los Diputados. Efe

Columnas LOS PESARES Y LOS DÍAS

Admitámoslo, la Constitución ya no protege a la nación: la amenaza

Cuando el Gobierno, como sucede hoy, está inmerso en un proceso de mutación constitucional, atenerse fielmente al reglamento no sólo no basta como defensa, sino que coadyuva a sancionar solemnemente el desafuero.

Publicada

Probablemente usted no lo haya notado, pero este miércoles 1 de octubre el Gobierno ha vuelto a colocarse fuera de la Constitución.

Es la tercera vez que Pedro Sánchez incumple el artículo 134 de la ley fundamental (¡y las que quedan!), que obliga a presentar ante el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".

Y si usted no ha notado ninguna conmoción cívica, ni siquiera un tímido temblor en su día a día, es porque, a todos los efectos, que el Gobierno incumpla la Constitución no implica absolutamente nada.

Hay quien, todavía embriagado de romanticismo setentayochista, se engaña atribuyendo este crónico desacato al caso particular de Pedro Sánchez, rebelde sin causa.

Y es cierto que Sánchez, quintaesencia del gobernante caprichoso y discrecional, ha dado un salto cualitativo en lo tocante a la irreverencia hacia los procedimientos legales.

Pero el problema va mucho más allá de Pedro Sánchez.

Constitución Española.

Constitución Española.

El gripaje de nuestro sistema institucional ha alcanzado tales cotas de necrosis que está haciendo aflorar, para todo aquel que quiera verlas, las deficiencias primigenias del diseño constitucional, que dejó los mecanismos de control del poder al albur de una mudable lealtad institucional.

Es decir, los mandatos imperativos recogidos por la Constitución y las leyes que regulan las instituciones no están acompañados de ninguna norma que obligue a su cumplimiento. Sino que quedaron fiados en su día a unos consensos, solidarios de la cultura pactista de la Transición, que han dejado de existir.

La insubordinación constitucional de Sánchez demuestra que el parlamentarismo en España puede autocancelarse sin mayores consecuencias.

Porque, aunque pudiera parecer un incumplimiento anecdótico, los Presupuestos Generales del Estado son, desde sus mismos orígenes, el principal instrumento de control del Gobierno en un sistema parlamentario.

Ciertamente, la instalación de esta "banalidad del autoritarismo", como la ha motejado perspicazmente el profesor Fernando Casal en una tribuna reciente, es debida en primera instancia a la hacendosidad discursiva del presidente. Que, mediante la gota malaya de un reiterativo frivolizar sobre lo que implica la no presentación de los PGE, ha venido cuajando una jurisprudencia moral que normaliza lo anómalo.

La distancia que separa a Sánchez y Feijóo en el Congreso de los Diputados.

Pero no cabe obviar que también la propia arquitectura del Régimen del 78 contribuye a la gratuidad de la subversión constitucional.

Porque nuestro ordenamiento jurídico no sólo se muestra impotente a la hora de castigar la inobservancia de los preceptos constitucionales. Sino que, de alguna manera, al mantener una ficción de normalidad política, y al socaire de su maleabilidad, permite disfrazar acciones que, aunque conformes con su letra, atentan contra su espíritu.

Es decir, que cuando el Poder Ejecutivo, como sucede hoy, está inmerso en un proceso de mutación constitucional, atenerse fielmente al reglamento no sólo no basta como defensa, sino que coadyuva a sancionar litúrgicamente el desafuero.

Y a esta trampa de la institucionalidad (comportarse institucionalmente con quien no respeta la institucionalidad) tampoco escapan las instancias de arbitraje del Estado.

Dos recientes casos ilustran cómo el resto de poderes quedan igualmente inermes ante la configuración del absolutismo presidencial: los de la presidenta del CGPJ y el Rey en el acto de apertura del año judicial de hace un mes.

Isabel Perelló pronunció en su discurso unas tímidas críticas al discurso socialista del "lawfare", que algunos analistas tildaron de insuficientes para defender de forma efectiva la independencia del Poder Judicial frente al hostigamiento del Gobierno.

La presidenta del Supremo y el CGPJ, Isabel Perelló junto al rey Felipe VI y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el solemne acto de apertura del año judicial, el pasado 5 de septiembre.

La presidenta del Supremo y el CGPJ, Isabel Perelló junto al rey Felipe VI y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el solemne acto de apertura del año judicial, el pasado 5 de septiembre. Efe

E igualmente brotaron algunas críticas a la decisión de Zarzuela de enviar al Rey a sentarse en el estrado junto a un presunto delincuente.

Se ha planteado si, en lugar de haber seguido el automatismo protocolario, Felipe VI no debió, en atención a su papel de moderador por encima de la refriega partidista, abstenerse de acudir al acto, en lugar de bendecir suntuariamente una situación aberrante que encarnaba la antítesis de su condición de símbolo de la unidad y la integridad del Estado.

Esta crisis tiene como telón de fondo una cotidianidad política habituada a las estratagemas de adulteración parlamentaria y legislativa, al filibusterismo a cargo de la propia presidenta del Congreso, al gobierno "sin el concurso del Legislativo", a la cooptación de todas las instituciones o, incluso, al cierre ilegal del Parlamento que tuvo lugar durante la pandemia.

La España sin Presupuestos es una manifestación más de cómo, desde dentro del propio sistema, y sin necesidad de dar un golpe de Estado, se va decantando otra cosa distinta, mediante un paulatino y no perceptible a primera vista proceso de desvirtuación institucional.

La aprobación de la Ley de Amnistía, gracias a la homologación de la factoría de coartadas jurídicas que es el TC, inauguró un nuevo proceso constituyente. Un proceso que ahora se dirige, a través del proyecto de "financiación singular" para Cataluña, a una modificación en la práctica del modelo territorial, que desplegando la inercia federalizante contenida embrionariamente en la Constitución sin necesidad de una reforma de la misma

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Por todo ello, el planteamiento de una revisión constitucional ya ni siquiera es una opción para la oposición: es una obligación. Porque sus rivales ya están haciendo lo propio, sentando precedentes que trastocan las reglas de juego a su favor.

Como ha señalado Ignacio Varela, si la presentación del Presupuesto se convierte en un acto voluntario, ¿qué nos permite asegurar que Sánchez no llegue a hacer lo mismo con el mandato constitucional de convocar elecciones?

Es forzoso admitirlo antes de que sea tarde: ya no hay salida a la partitocracia del 78 sin una solución rupturista. Cuando se llega a estos niveles de gangrena inescapable, sólo resta el recurso a un acto de voluntad que instituya un nuevo orden.

Más en Columnas