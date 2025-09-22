ES NOTICIA:
Trump luce una gorra con la leyenda ¡Trump tenía razón en todo!.

Trump luce una gorra con la leyenda "¡Trump tenía razón en todo!". Jonathan Ernst Reuters

Columnas LA GLOBALISTA

La agonizante muerte de la libertad de expresión en Estados Unidos

Trump ha prometido revocar la visa de cualquiera que sea visto "celebrando" la muerte de Kirk y designar como "terroristas" a algunas organizaciones. Pero sólo a las que se le oponen.

Publicada

El asesinato de Charlie Kirk fue horrible. Yo no estaba de acuerdo con la mayor parte de lo que decía, pero no se puede negar que fue brutalmente asesinado a tiros mientras practicaba la democracia.

Con esto me refiero a debatir abiertamente en un campus universitario.

Esto lo hace aún más desgarrador. Ningún ser humano debería ser asesinado por sus opiniones políticas. Preocuparnos por la democracia implica valorar la libertad de expresión, que incluye los discursos que no nos gustan.

El presidente Trump construyó su marca política diciendo todo lo que se supone que un político no debe decir. Llamó "criminales y violadores" a los inmigrantes mexicanos cuando anunció su candidatura en 2015.

No fui la única en pensar que era un suicidio político.

Sin embargo, su disposición a decir lo que piensa, sin importar lo feo o cruel que sea, es lo que muchos estadounidenses aman de él.

Trump dijo las cosas que ellos habían estado pensando, pero tenían miedo de decir en voz alta. Sí, algunas de esas cosas son racistas, sexistas, violentas o simplemente groseras. Y esto enardeció a las personas que se sentían amordazadas por la llamada "corrección política".

Algunos podrían afirmar que la marca política de Trump es la libertad de expresión.

Vale la pena señalar aquí que Estados Unidos tiene una visión menos restrictiva de la libertad de expresión que Europa, que intenta limitar ciertos discursos, especialmente los discursos de odio.

Sin embargo, a ambos lados del Atlántico, se libra una batalla por determinar qué está y qué no está permitido decir en la esfera pública.

La ley no siempre puede ayudarnos a llevarnos bien. Nuestras interacciones diarias, tanto públicas como privadas, descansan en nuestros valores, en nuestra moral y en nuestra ética. A menudo se le atribuye a James Baldwin haber dicho: "Podemos estar en desacuerdo y aun así amarnos, a menos que tu desacuerdo se fundamente en mi opresión y en la negación de mi humanidad y de mi derecho a existir".

Es una declaración muy razonable. La mayoría de nosotros, independientemente de nuestras inclinaciones políticas, deseamos fervientemente vivir en un mundo donde nadie sea oprimido o se le niegue su humanidad o derecho a existir.

Charlie Kirk, junto a Donald Trump.

Charlie Kirk, junto a Donald Trump. EP

El problema es que se ha vuelto políticamente conveniente enmarcar a tu rival como el enemigo que quiere destruir tu forma de vida.

Las campañas políticas deben agitar a sus votantes potenciales hasta el punto de espuma de la ira o del miedo para garantizar que comparezcan en las urnas el día de las elecciones.

Esto está alimentado por la economía de la atención impulsada por las redes sociales, donde obtener tracción requiere shock y asombro. No importa si la cobertura es buena o mala, sólo que el candidato domine las redes sociales y, por lo tanto, tu atención.

Nadie juega mejor a este juego que Donald Trump.

Pero, ¿cuánto es demasiado para que nuestras democracias lo manejen?

A medida que más líderes, candidatos e influencers captan tu atención diciendo cosas que ponen los pelos de punta, se van ahogando las voces más razonables, o se les obliga a radicalizar su retórica.

Trump hizo lo que hacen la mayoría de los presidentes después de una tragedia nacional: habló desde su escritorio en el Despacho Oval. Lo que los estadounidenses normalmente esperarían de un discurso como este son palabras de calma, curación y unidad.

Sin embargo, aproximadamente a la mitad de su discurso, Trump prometió que su administración "encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otra violencia política" y culpó a la "violencia política de la izquierda radical, que ha herido a demasiadas personas inocentes y se ha cobrado demasiadas vidas".

Trump no mencionó la violencia perpetrada contra líderes del Partido Demócrata, como el reciente asesinato de la miembro de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y de su esposo.

Ciertamente, no mencionó el intento de quemar la casa del gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, mientras él y su familia dormían en ella.

Por supuesto, Trump no mencionó el complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, a quien había vilipendiado.

O el esposo de la expresidente de la Cámara, Nancy Pelosi, Paul, cuyo cráneo fue fracturado cuando fue atacado brutalmente en su hogar. Un ataque del que Trump se burló en un mitin en California poco después.

A medida que aumentan las tensiones, la palabra "polvorín" ha surgido repetidamente para describir el estado de Estados Unidos después de la muerte de Kirk.

Sin embargo, esto no es una preocupación para el equipo de Trump.

Stephen Miller denunció "una ideología que ha estado creciendo constantemente en este país y que odia todo lo que es bueno, justo y hermoso, y celebra todo lo que está distorsionado, retorcido y depravado".

Elon Musk proclamó en X que "la izquierda es el partido del asesinato".

¿Dónde termina esto?

El Donald Trump que supuestamente defendía la libertad de expresión está usando la muerte de Kirk para silenciar aún más la disidencia al perseguir organizaciones sin fines de lucro de izquierdas y a grupos de protesta, argumentando que representan una grave amenaza para los valores conservadores y su versión de la forma de vida estadounidense.

Los funcionarios de Trump han prometido revocar la visa de cualquiera que sea visto "celebrando" la muerte de Kirk, lanzar investigaciones federales sobre el discurso de odio y designar como "terroristas" a algunas organizaciones. Pero sólo a las que se le oponen.

Así es como muere la libertad de expresión. Así es como muere la democracia.

"Ya es hora de que los estadounidenses y los medios se enfrenten al hecho de que la violencia y el asesinato son la consecuencia trágica de demonizar a aquellos con quienes no estás de acuerdo".

Estas son las propias palabras de Trump durante su discurso en el Despacho Oval después de la muerte de Kirk. Es una tragedia para la democracia estadounidense que no se las crea.

