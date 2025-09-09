ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Sánchez dio instrucciones a Ábalos
Feijóo y Gamarra redoblan la acusación contra Sánchez
Puigdemont hace corta-pega
Dos acuerdos del CGPJ vetan a Garzón
First Dates
Cambio físico Jorge Javier
María del Monte sobre Antonio Tejado
Padre de Gabriel 'el pescaíto'
Luis Gaviria, neurocoach
Felipe Isidro caminar 10.000 pasos
Mejor momento para pedir hipoteca
Seguridad Social obliga a trabajar
Experto en comunicación
Desaparición cafeterías
Sueldos trabajadores
La vuelta al cole de una familia con 11 hijos
Reapertura mercadillo
Riesgos calzado 'barefoot'
Médico pediatra
Sueldo que viene y se va
Analista inmobiliaria
Mena trabajando en Canarias
Vuelta al cole Lidl
Compraventa de viviendas
Vestido Zara
Empresario con 14 años
Experto en marca personal
Reducción jornada laboral
Paco González, sobre la Selección
Victoria de la Selección
Experto desarrollo personal
Comprar un terreno para construir
Jubilada confiesa su dura realidad
Okupas en China
Laín García coach
Lefties pantalón
Sueldo de su padre
Estafa multas coche
Hostelero sobre polémica dividir cuenta
Zapatillas Converse
Economista vivienda
Analista inmobiliario
Juanjo Mateo Gran Hermano vida
Camarero sueldo
José Elías sobre Hacienda
Martín Berasategui truco pescado
Mejor coche deportivo
Nuevo restaurante Madrid
Chaquetas Zara
Analista inmobiliario
Monedas 100 pesetas
Silksong
One Punch-Man
Casa prefabricada definitiva en España
HBO
Sam Altman
James Gunn
Pompeya
Kimetsu no Yaiba
Carolina Perles en 'El precio de...'-

Carolina Perles en 'El precio de...'- Telecinco

Columnas Desórdenes

Retrato secreto de la chica del gángster: Carolina Perles no es sólo una mujer despechada

Ella reunía el pizpiretismo lúbrico de una novia de verano y la serenidad adulta y tierna de la que puede ser la madre de tus hijos. Como tener a la tentación y a la esposa fiel reunidas en el mismo cuerpo. Para un hombre como Ábalos, una manera de atarse en corto a sí mismo.

Publicada

Cuando vi anoche a Carolina Perles en Telecinco pensé que el mundo está muy bien hecho: es el personaje perfecto para representar a la exmujer de alguien como Ábalos en este vodevil llamado España.

Tiene la única cara que podía tener, el único rostro posible, una fisionomía híbrida entre el gato persa y el ave rapaz.

Hay algo herido y algo fiero en ella.

Algo bello y algo roto, como si una adolescente luminosa y juguetona un buen día hubiese parpadeado y al abrir los ojos, súbitamente, hubiese cumplido medio siglo y la realidad la hubiese desgastado a fuerza de decepciones.

Hay algo de extrañamiento en ella, de desencanto sobrevenido cuando estabas tan contenta haciéndote ondas con una tenacilla en los cabellos castaños.

No para de pensar que la vida no iba a ser esto: hace tan sólo un segundo (veinte años) parecía una fiesta.

Lo veo en sus ojillos azules subrayados de lápiz negro, cansados y enrojecidos. Y en la boca recauchutada que besa al aire sempiternamente, por muy quemada que esté. Carolina siempre tendrá dos edades.

Desde luego, no es sólo una mujer demasiado guapa para Ábalos sin chequera mediante, ni tampoco sólo la chica sexy que se va con el simpático de la clase.

Sé que fue divertida. Estoy segura. Muchas de las cosas que le aceptó a su marido sin mosquearse eran propias de una mujer liberal (como la de aquel día en que su hija se topó con un nido de porno del padre en el ordenador).

Seguro que fue una “conversadora brillante en cóctel de siete a nueve”, que cantaba Cecilia en Dama, dama.

De algún modo oscuro, aún están un poco hechos el uno para el otro, lejanamente, hormas del zapato a través del tiempo. Del zapato que te acaba deformando el pie, para ser pulcros.

Ella tenía esa mezcla perfecta entre el pizpiretismo lúbrico de una novia de verano y la serenidad adulta y tierna de la que puede ser la madre de tus hijos. En concreto, de tus dos hijos más pequeños. Era como tener a la tentación y a la esposa fiel reunidas en el mismo cuerpo. Para un hombre como Ábalos, una manera de atarse en corto a sí mismo.

¿No es encantador? Un presunto delincuente se enamora de una policía, por muy local que fuera. Aquí nos va muchísimo la marcha.

Carolina recuerda a Maite Zaldívar y recuerda a Cristina Tárrega. Recuerda a la chica del gángster de tantísimas películas. De Scarface, por ejemplo. Se caracterizan a menudo por ser sensuales, por ser pacientes, por dejar paso al otro, por mirar horrorizadas cómo sus hombres destruyen su vida y la del resto sin reaccionar con suficiente vehemencia. Se aburren secretamente mientras sus parejas andan reliados en sus tramas.

Son listas pero se hacen un poco las tontas. Se enteran sólo de lo que quieren.

En verdad quisieran ser modernas, quisieran ser poliamorosas, quisieran “enrollarse que te cagas”. Quisieran ser más cómplices, más conniventes… pero hace rato devienen en uno de los roles más temidos por el varón heterosexual: en “la regañona”.

Eso es porque desean (como Carolina cuando se casó con José Luis y su pequeña hija bailó con ellos el vals, abrazada a sus padres con las piernas colgando, en las fotos de los días felices), “una vida familiar larga y entregada”. Por otra parte, no hay nada más mafioso que eso. ¿Serán Carolina y Ábalos nuestros Carmela y Toni Soprano?

También recuerda terroríficamente a Jennifer Coolidge en la segunda temporada de White Lotus: un día fue la nena mágica que se subía de paquete en la moto de su marido con las rodillas huesudas al aire y hoy es la señora que lo hace torpemente, como Belmonte cuando sufría por no poder encaramarse con la misma agilidad al caballo. En White Lotus pasa esto. Y pasa que el esposo de Coolidge está cansado de ella y encarga a unos tipos que la quiten de en medio.

Esto es parecido a lo que desliza Carolina cuando cuenta en El precio de… que le regalaron un coche un poco sospechosamente para que hiciese sus trayectos y que ella le hacía fotos al kilometraje para asegurarse de que no había sido manipulado. Temía un accidente que no fuera tal. Ya había empezado a ser molesta.

Cuando Carolina montó un pequeño pollo porque Ábalos la llevó a ella y a sus hijos a un hotel donde el reclamo nocturno eran unas gogós prácticamente desnudas bailando entre botellas de champán (“esa noche hubo desmadre”), su marido fue a darle donde le dolía: “Eres una amargada. No te integras”, cuenta ella que él le dijo.

Ah, aquí estaba. Ya no era lo bastante divertida. Ya no era como antes. Se parecía cada vez más a la madre de sus hijos y ya casi imperceptiblemente a la novia loquita del verano: imperdonable.

Bastante aguantó Carolina. Imagino perfectamente esa escena que narraba en la tele. Ella salía en camisón de su cuarto y se encontraba con Koldo. Yo la entiendo. No es lo que te quieres encontrar, precisamente. No es lo que te quieres encontrar, precisamente, cuando vas por tu casa más corta que febrero creyéndote Elizabeth Taylor en La gata sobre el tejado de zinc. Eso desmoraliza a cualquiera.

O cuando conversaba con su marido por la calle y de repente veía la cabeza de Koldo entre los dos, totalmente aliquindoi. Esto me hizo sonreír. Me recordó al Morena mía de Miguel Bosé: “Somos tres en tu cama. Tres”.

No fue fácil lo que vino después: el marido enamorado de una prostituta, el cáncer de pulmón, el alcohol para olvidar digno de toda diva caída que se precie. La ira. La violencia. El desgaje de uno mismo. En un parte médico del 30 de septiembre de 2023 se documentan las lesiones que presentaba la hija de Ábalos tras acudir al hospital de Rivas Vaciamadrid. Y apunta, textualmente: “Agresión física por su madre (enolismo) tras altercado familiar”.

¿Es Carolina Perles una mujer despechada?

Probablemente sí, pero no sólo eso.

Un segundo. ¿Qué significa ser una mujer despechada? Siempre he detectado algo de misoginia en ese concepto.

A mí me parece que una mujer despechada es una mujer desahuciada y sentimental a la que todo le ha sido arrebatado, hasta la palabra, y que ha cogido por fin las riendas del relato. Busca una revancha poética porque sabe que las demás (la judicial, la moral, la social) tardan mucho en llegar o a veces no llegan nunca. ¡Por algo hay que empezar!

Creo que si no se usa el arquetipo de “hombre despechado” es porque los caballeros, históricamente, han ostentado más poder y casi nunca lo han perdido del todo. Y también porque son más orgullosos y no van por ahí reconociendo que les han hecho papilla. Y porque dominan menos el estudio de la intimidad y no saben canjearlo oralmente: vamos, son menos cotillas.

De todos modos, la entrevista de Carolina en Telecinco ha sido un bluff. Bastante inane a nivel informativo. No ha revelado nada que no sepamos ya.

Todos sabemos que sólo hay una cosa peor que vengarte de tu ex en público: intentar vengarte y no conseguirlo.

Eso sí que es motivo para estar asustada.

Más en Columnas