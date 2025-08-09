Hay un antídoto contra la deshumanización

A la derecha, Lorena Martín. A la izquierda, la anciana vejada en la residencia de Azuqueca de Henares.

Dentro de la desesperanza que supone ver estas realidades, no creo que todo esté perdido, no creo que hayamos llegado aún al punto de no retorno como sociedad. Hay un antídoto para tanto mal.

Puede que las hayan visto, puede que los hayan escuchado. Las imágenes y los comentarios de un video que se ha difundido en redes sociales durante el fin de semana. Un vídeo en el que aparece una técnico auxiliar de enfermería de una residencia de mayores en Guadalajara profiriendo palabras de desprecio hacia una mujer mayor, una residente postrada en la cama.

🏥 Lorena, la auxiliar despedida por vejar a una anciana en una residencia de Azuqueca: "Parece de una peli de miedo" https://t.co/oAJsxxAi0q — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 4, 2025

“Me da tan mal rollo venir a darle de comer a esta mujer. Parece que sale de una peli de miedo, tía” o “quedarme con ella a solas, es que me da un chungo. Está más muerta que viva” son algunos de los comentarios que se pueden escuchar en el vídeo grabado por la trabajadora, y que, al parecer, fue difundido por otra persona en TikTok.

Este vídeo representa una tragedia total. Desde el punto de vista de la anciana, pero, sobre todo, desde el punto de vista de la joven auxiliar. Porque refleja uno de los grandes males, por no decir el gran mal, de nuestro tiempo: la deshumanización.