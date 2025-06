El teatrillo del pinganillo regional

Salvador Illa no ha hablado jamás con ningún vasco en catalán, como Imanol Pradales no lo ha hecho jamás con ningún catalán en euskera.

Supongo que no me arriesgo demasiado si aventuro que Salvador Illa no ha hablado jamás en catalán con Imanol Pradales, uno de esos vascos de apellido castellano que escribe "País Vasco" y no "Euskadi", como no me arriesgo demasiado si aventuro también que Imanol Pradales no ha hablado jamás en euskera con Salvador Illa.

De hecho, Salvador Illa no ha hablado jamás con ningún vasco en catalán, lendakari o no, como Imanol Pradales no lo ha hecho jamás con ningún catalán en euskera, president o no.

¡A saber en qué idioma lo habrán hecho!