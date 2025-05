Resulta que el listo de los dos era Ábalos y no Sánchez

Pedro Sánchez junto al ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Flickr / PSOE

Yo estaba convencido de que Sánchez era la inteligencia sin escrúpulos y Ábalos el fontanero, el segundón y brazo ejecutor. Pero para mi sorpresa, según los mensajes filtrados, no era así.

José Luis Ábalos era el listo, y no lo sabíamos. Esto sí que no me lo esperaba.

No me ha sorprendido el tono mafioso de los mensajes filtrados, la purga estalinista organizada por Sánchez contra Lambán, García-Page o Fernández Vara. Tampoco me ha impresionado la solidaridad con el corrupto, la exhibición desmesurada de afectos que sólo se muestran así cuando te quieren para una noche loca, o para que desayunes con uranio.

Lo que me ha sorprendido es que en la relación entre el presidente y su segundo, Ábalos ponía la materia gris, y Sánchez la ambición, la falta de escrúpulos y el narcisismo ególatra.